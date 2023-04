Meeresschildkröten sind faszinierend: Sie können tief tauchen und weit schwimmen. Sie finden dank ihrer Supersinne auch Jahrzehnte nach dem Schlüpfen zu ihrem Geburtsstrand zurück. Im RND-Interview spricht die Meeresbiologin Frauke Bagusche über ihre Begeisterung für die Nomaden der Ozeane und erklärt, warum sie unbedingt besser geschützt werden müssen.

Frau Bagusche, Sie haben den Meeres­schild­kröten mit „Nomaden der Ozeane“ ein ganzes Buch gewidmet. Was fasziniert Sie so sehr an diesen Meeresbewohnern?