Milde Winter, feuchter Frühling: Gibt es demnächst eine Mücken- oder Zeckenplage?

Hannover. Der Winter mild, der Frühling nass – so lässt sich rückblickend das bisherige Wetter in Deutschland für 2023 zusammenfassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) liefert dazu die Zahlen: Er hat registriert, dass die Tempe­raturen im Januar 2023 so hoch waren wie in einem typischen März – im Durchschnitt 4,0 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Im Frühling gab es nach Angaben des DWD in Deutschland besonders viel Niederschlag. So brachte der März so viel Regen wie seit 2001 nicht mehr. Und auch der April war in diesem Jahr so verregnet wie zuletzt vor 15 Jahren. Gute Bedingungen für Insekten?

Nicht jede Mücke mag den milden Winter

Steht uns eine tierische Plage bevor? „Das lässt sich momentan nicht sicher voraussagen“, meint Dr. Helge Kampen, Leiter des Labors für medizinische Entomologie des Friedrich-Loeffler-Instituts in Greifswald. „Die meisten der 52 Stechmückenarten, die in Deutschland heimisch sind, haben ihren Stoffwechsel im Winter auf Ruhe programmiert.“ Milde Temperaturen würden den Organismus eher durcheinanderbringen.

Generell gelte für Stechmücken, dass „die Population sowohl von der Temperatur als auch von der Feuchtig­keit abhängig ist“, erklärt der Entomologe. „Der Frühling war im März und April ziemlich nass, die Tempera­turen aber relativ niedrig. Jetzt ist es zwar heißer geworden, aber auch viel trockener.“

Manche Eier warten jahrelang auf Wasser

Das könne sich aber schlagartig ändern. „So überwintert die Überschwemmungsmücke in Eiern, die mehrere Jahre auf Wasser warten können. Ändern sich die Bedingungen – beispielsweise durch Starkregen oder Hochwasser – schlüpfen die Larven massenhaft“, erklärt Kampen.

Anders verhalte es sich bei den Zecken: „Sie sind resistenter als Mücken“, sagt der Insektenforscher. „Mittlerweile sind die meisten Zeckenarten in Deutschland auch im Winter aktiv.“

Der Wissenschaftler sieht diese Entwicklung eindeutig vom Klimawandel begünstigt. „Je höher die Tempe­raturen, desto größer das Risiko, dass die Insekten den Menschen mit Krankheitserregern infizieren.“ So gibt es Hinweise darauf, dass bei bestimmten Bedingungen circa 25 einheimische Stechmückenarten das West-Nil-Virus übertragen könnten. Aktuell geht man von einer Handvoll Überträgerarten aus.

West-Nil-Virus im Fokus

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Krankheitserreger, die durch Stechmücken übertragen werden, besonders im Fokus. So zirkuliere seit mindestens 2018 im Osten Deutschlands zwischen heimischen Stechmücken und Vögeln das West-Nil-Virus, das von den Stechmücken auch auf Menschen und Pferde übertragen werden kann.

„Bisher wurden in Deutschland seit 2019 jedes Jahr zwischen vier und 22 Erkrankungsfälle durch das West-Nil-Virus beim Menschen erfasst, das durch Stechmücken übertragen wurde“, sagt Dr. Klaus Stark, Leiter des RKI-Fachgebiets Gastrointestinale Infektionen, Zoonosen und tropische Infektionen.

„Ein Großteil der Infektionen verläuft allerdings asymptomatisch oder mit nur leichten Symptomen – die Dunkelziffer schätzt man auf ein paar Hundert.“ Besonders bei älteren Menschen oder solchen mit bestimmten Vorerkrankungen – zum Beispiel Immunschwäche – sind auch schwerere Verläufe möglich.

Asiatische Tigermücke breitet sich aus

Nach umfangreichen Untersuchungen des Friedrich-Loeffler-Instituts breitet sich in Deutschland außerdem die Asiatische Tigermücke aus. „Sie kommt in Deutschland vor allem in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen vor. Vereinzelte Populationen gibt es auch in Bayern, Thüringen und Berlin“, weiß Entomologe Kampen.

Die Asiatische Tigermücke kann exotische saisonale Krankheitserreger wie das Chikungunya-, Dengue- oder Zikavirus auf Menschen übertragen. „Das wurde in Europa unter anderem in Italien, Südfrankreich sowie auf der spanischen Insel Ibiza beobachtet, bislang aber nicht in Deutschland“, konkretisiert RKI‑Experte Stark. Nach seiner Einschätzung müsse man in Deutschland in Zukunft mit möglichen menschlichen Chikungunya-Infektionen im Sommer rechnen.

Aufgrund des Klimawandels dürfte auch die Wahrscheinlichkeit von Dengue-Infektionen zunehmen.

Zecken überwintern problemlos

Auch die Zecken seien durch den Klimawandel weiter auf dem Vormarsch. Heimische Vertreter sind schon lange als Überträger der Erreger von Borrelien-Erkrankungen und der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) bekannt. Zecken mögen milde, feuchte Winter.

Ein Infektionsrisiko besteht laut RKI vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöst­lichen Thüringen, in Sachsen und seit dem Vorjahr auch im südöstlichen Brandenburg. Hinzu kommen einzelne Risikogebiete in anderen Bundesländern. Dem RKI zufolge kommt es vereinzelt auch zu Infektionen außerhalb ausgewiesener Risikogebiete.

2022 wurden dem RKI‑Bericht zufolge 546 FSME-Erkrankungen übermittelt, 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Ein kleiner Teil der Betroffenen infizierte sich wohl im Ausland. Die erfassten Fallzahlen schwankten seit 2001 stark zwischen 195 (2012) und 717 (2020), heißt es. 2022 wurden zwei Todesfälle in dem Zusammen­hang verzeichnet. Den zuverlässigsten Schutz biete die FSME-Impfung, schreibt das RKI.

Was hilft gegen die Plagegeister?

Stiftung Warentest nimmt sich regelmäßig die Mittel gegen die kleinen Blutsauger wie Mücken und Zecken vor – und testet die Wirkstoffe. Sie werden auf die Haut gerieben oder gesprüht.

Laut Stiftung Warentest wehrten die besten über mehrere Stunden hinweg Stiche ab. Sie enthielten die Wirk­stoffe Diethyltoluamid (DEET), Icaridin oder Para-Menthan-3,8-diol (PMD). Die Substanzen können allerdings Augen oder Schleimhäute reizen oder allergische Reaktionen auslösen. Deshalb sollten die Produkte nur gezielt einge­setzt werden.

Mittel, die ausschließ­lich auf Wirk­stoffe mit ätherischen Ölen setzen, über­zeugten im Test nicht.