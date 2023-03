„Mobilität, Schutz und neueste Technologie“: Nasa stellt Mond-Raumanzüge vor

PFAS in der EU: Mehr als 10.000 Chemikalien sollen verboten werden

In der EU sollen mehr als 10.000 Chemikalien - sogenannte PFAS - verboten werden. Das sieht ein Vorstoß mehrere Staaten gegen die Substanzen, die in vielen Alltagsgegenständen vorkommen, vor. Doch was ist das Besondere an den Substanzen und warum sind sie problematisch? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.