Wenn der Mond von der Erde aus betrachtet entgegengesetzt zur Sonne steht, ist Vollmond. Steht er zwischen Erde und Sonne, ist Neumond. Vollmond, Neumond, Supermond – wann ist was? Die Antwort gibt’s im Mondkalender.

München: Der Vollmond geht am Abend über dem Flughafen München im Hallbergmoos auf.

Jeden Monat durchläuft der Mond verschiedene Phasen, in denen er unterschiedlich stark von der Sonne beschienen wird. Je nachdem in welchem Winkel Sonne, Mond und Erde zueinander stehen, verändert sich die Perspektive, mit der wir den Mond von der Erde aus sehen. Die unterschiedlichen Beleuchtungsphasen des Mondes werden als Neumond, zunehmender Mond, Halbmond, abnehmender Mond oder Vollmond bezeichnet. Zusätzlich dazu erscheint der Mond manchmal besonders groß am Himmel, die Rede ist dann von einem sogenannten Supermond.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über alle Termine für die nächsten nächsten Voll-, Neu- und Supermonde sowie die nächste Mondfinsternis informieren wir in unserem Mondkalender 2022.

Mondkalender 2022: Wann ist Neumond?

Neumond ist dann, wenn sich der Mond zwischen Erde und Sonne befindet. Da die Sonnenstrahlen nur die erdabgewandte Seite des Mondes beleuchten, ist er von der Erde aus nicht oder nur schlecht zu sehen. Hier finden Sie alle Termine für Neumond im Jahr 2022:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Monat Datum Uhrzeit Januar Sonntag, 02.01.2022 19.35 Februar Dienstag, 01.02.2022 06.49 März Mittwoch, 02.03.2022 18.38 April (1. Neumond) Freitag, 01.04.2022 08.27 April (2. Neumond) Samstag, 30.04.2022 22.30 Mai Montag, 30.05.2022 13.32 Juni Mittwoch, 29.06.2022 04.53 Juli Freitag, 28.07.2022 19.55 August Samstag, 27.08.2022 10.16 September Sonntag, 25.09.2022 23.54 Oktober Dienstag, 25.10.2022 12.48 November Mittwoch, 23.11.2022 23.57 Dezember Freitag, 23.12.2022 11.17

Wann ist Vollmond?

Beim Vollmond handelt es sich um eine Mondphase, bei der die der Erde zugewandte Seite des Mondes vollständig von der Sonne beleuchtet wird. Das trifft durchschnittlich alle 29,5 Tage zu. Da die meisten Monate aber 30 oder 31 Tage haben, kann es sein, dass es in einem Monat einen zweiten Vollmond, auch Blauer Mond genannt, gibt. Hier finden Sie alle Termine für Vollmond im Jahr 2022:

Monat Datum Uhrzeit Januar Dienstag, 18.01.2022 00.51 Februar Mittwoch, 16.02.2022 17.59 März Freitag, 18.03.2022 08.20 April Samstag, 16.04.2022 20.57 Mai (Mondfinsternis) Montag, 16.05.2022 06.15 Juni Dienstag, 14.06.2022 13.52 Juli (Supermond) Mittwoch, 13.07.2022 20.38 August (Supermond) Freitag, 12.08.2022 03.36 September Samstag, 10.09.2022 11.58 Oktober Sonntag, 09.10.2022 22.54 November Dienstag, 08.11.2022 12.02 Dezember Donnerstag, 08.12.2022 05.09

Was ist ein Supermond?

Ein Supermond ist kein fester astronomischer Begriff. Umgangssprachlich wird er jedoch verwendet, um die größere und hellere Erscheinung des Mondes hervorzuheben. Dass uns der Mond um bis zu 7 Prozent größer als sonst erscheint, hängt damit zusammen, dass er sich im sogenannten Perigäum befindet. Das bedeutet „Erdnähe“ und bezeichnet die geringste Entfernung des Mondes zur Erde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da der Erdtrabant elliptisch um die Erde kreist, ändert sich die Entfernung zwischen Mond und Erde ständig. Von Apogäum oder „Erdferne“ wird gesprochen, wenn der Mond am weitesten auf seiner Umlaufbahn von der Erde entfernt steht. In solchen Fällen wird auch von einem Minimond gesprochen. Durchschnittlich variiert die Erdentfernung des Mondes zwischen 356.410 und 406.740 Kilometer.

Welche Wirkung hat ein Supermond auf die Erde?

Die Anziehungskraft des Mondes ist maßgeblich für die Gezeiten auf der Erde verantwortlich. Bei Voll- oder Neumond lösen die Anziehungskräfte von Mond und Sonne einen größeren Tidenhub – Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser – aus, als sonst. Während eines Supermondes fällt die Tide deshalb nochmals deutlich stärker aus als im Durchschnitt, man spricht auch von einer sogenannten Springtide.

Wann ist der nächste Supermond?

Den nächsten Super-Vollmond gibt es am 12. August zu bestaunen, es ist zugleich der letzte in diesem Jahr. Erst am 1. August 2023 wird es den voraussichtlich nächsten Supermond geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kommt es zu einer Mondfinsternis?

Wenn sich die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt, kann es zu einer Mondfinsternis kommen. Dabei wandert der Mond durch den Schatten der Erde und wird für wenige Stunden verfinstert. Je nachdem, ob der Mond durch den Kern- oder nur den Halbschatten der Erde zieht, kommt es zu einer totalen oder einer partiellen Mondfinsternis. Bei letzterer legt sich nur ein grauer Schatten über den Mond, er ist nicht komplett verdunkelt.

Wann ist die nächste Mondfinsternis?

Die nächste Mondfinsternis findet am 8. November 2022 statt. Hierbei wird es sich um eine totale Mondfinsternis handeln, der Kernschatten der Erde hüllt dabei die gesamte sichtbare Mondoberfläche ein. Der Anblick ist normalerweise spektakulär, denn der Mond erscheint in dieser Nacht als fahle, rötliche Scheibe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/pf