Mondlandung im Livestream: japanische Sonde „Hakuto-R“ will Geschichte schreiben

Medizinischer Notfall

Mann verliert in Kiel Kontrolle über Pkw und rammt neun Autos

Ein Mann hat am Montag gegen 20.14 Uhr in Kiel die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der etwa 60-Jährige hat in der Eckernförder Straße stadteinwärts neun Autos gerammt. Die Polizei spricht von einem medizinischen Notfall.