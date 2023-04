Kontakt zu japanischer Sonde abgerissen: Erste private Mondlandung offenbar gescheitert

Flug zum Mond: Japan will Weltmacht im All werden

Am heutigen Dienstag soll erstmals ein privates Raumschiff auf dem Mond landen. Das Vorhaben des japanischen Unternehmens Ispace will ein neues Zeitalter der Menschheit im All einläuten. Auch wenn vieles davon noch etwas abgespact klingen mag.