Vorfreude in Japan: Glückt die erste private Mondmission?

Pfiffige Landwirte

Landwirte sind in vielen Bereichen vom Weltmarktpreis abhängig. Um dem ein wenig zu entgehen, hat Familie May aus Henstedt-Ulzburg als ersten Versuch fünf Tonnen Raps aus eigener Ernte gepresst, es in Flaschen abgefüllt und bietet es in zwei Hofläden an. Das sind die Gründe.