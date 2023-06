﻿Montevideo: Millionenstadt in Uruguay geht das Trinkwasser aus

Montevideo. Zu Wochenbeginn offenbarte die Tageszeitung „El Observador“ ihren Leserinnen und Lesern das ganze Ausmaß der Misere: „Die harte Realität“ stand auf dem Titelblatt, kombiniert mit den erschreckenden Bildern aus dem nahezu ausgetrockneten Stausee Paso Severino, der gut zwei Autostunden nördlich der Hauptstadt Montevideo gelegen die Trinkwasserversorgung der 1,4-Millionen-Metropole sicherstellt. So war es jedenfalls bislang. Doch eine historische Dürreperiode, die es so seit 115 Jahren nicht gab, ließ Woche für Woche den Pegel des Stausees zusammenschmelzen. Am Dienstag waren es genau noch 3 kümmerliche Prozent des Fassungsvermögens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Expertinnen und Experten haben ausgerechnet: „Das reicht noch genau für zehn Tage.“ Die Bilder des Tages zeigen ein Horrorszenario: Der Stausee ist nahezu komplett ausgetrocknet. Und wenn der Stausee trocken ist, dann bleiben über kurz oder lang auch die Wasserhähne in der Hauptstadt trocken. Es sei denn, es kommt von irgendwo her noch eine kurzfristige Lösung. Wirtschaftsministerin Azucena Arbeleche kündigte am Dienstag einen Gesetzentwurf an, der die Gründung eines Notfonds für den Wassernotstand vorsieht. Das Arbeits- und Sozialministerium wird nach eigenen Angaben ab sofort zwei Liter Trinkwasser an 500.000 Menschen verteilen.

Klima-Check Erhalten Sie den Newsletter mit den wichtigsten News und Hintergründen rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Politik hat die Gefahr unterschätzt

Vizeumweltminister Gerardo Amarilla hat die Dramatik der Lage längst erkannt: „Wie sehr wir einen Regenschauer vermissen“, sagte der Politiker, der mehr und mehr ins Zentrum der Krise rückt, beim Besuch des Stausees am Montag. Die Menschen erwarten von der uruguayischen Regierung um den konservativen Präsidenten Luis Lacalle Pou als auch von der linken Bürgermeisterin Carolina Cosse Lösungsvorschläge und Konzepte. Sowohl die konservative Partido Liberal als auch das Linksbündnis Frente Amplio, die sich in den letzten Jahrzehnten an der Macht abwechselten, haben die Gefahr unterschätzt. Mit einer solch historischen Dürre hatte niemand in Uruguay gerechnet, weil sie so auch noch niemand erlebt hat. Hinzu kommt: Die Bevölkerung Montevideos ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich angestiegen. Die Versorgungsinfrastruktur für das Wasser ist aber nicht mitgewachsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Griff an den Wasserhahn verdeutlicht, wie ernst die Lage schon jetzt ist. Es dauert fast eine halbe Minute, bis sich der Wasserdruck stabilisiert. Luft und Wasser kämpfen um die „Macht“ im Wasserhahn, das röchelnde Geräusch lässt erahnen, wie es um die Lage im weit verzweigten Leitungsnetz bestellt ist.

Das sorgt für Unruhe in der Bevölkerung. Längst decken sich die Menschen mit Trinkwasserflaschen ein, besonders begehrt sind die großen Sechs-Liter-Kanister. Die Regierung hat die Mehrwertsteuer gesenkt. Die Zeitungen veröffentlichen nun täglich auch die aktuellen Preise für Trinkwasserflaschen.

La-Niña-Phänomen sorgt für Trockenheit

Die gefragtesten Expertinnen und Experten des Landes sind aktuell die Meteorologinnen und Meteorologen, die nicht nur erklären müssen, warum es so lange im Norden Montevideos nicht geregnet hat, sondern auch, ob es bald wieder Hoffnung gibt. „Eine der Hauptursachen ist das seit drei Jahren anhaltende La-Niña-Phänomen“, sagt Nestor Santayana, Direktor für Meteorologie und Klima des uruguayischen Instituts Inumet im Gespräch mit dem RND. Als „La Nina“ gelten negative Anomalien unter -0,5 Grad °C an der Oberfläche des tropischen oder äquatorialen Pazifiks. Diese Anomalien wiederum sorgen klimatologisch betrachtet für ein Wasserdefizit in der südlichen Region Südamerikas. Und hier ist Uruguay betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu nennt Santayana noch einen zweiten Einflussfaktor, nämlich die natürliche Variabilität der Atmosphäre: „Wir haben beispielsweise im letzten Sommer gesehen, wie die Südatlantische Konvergenzzone (ZCAS) über Zentral- und Nordbrasilien sehr aktiv war.“ Das habe einen Effekt erzeugt, bei dem nördlich der ZCAS kontinuierliche Niederschläge auftraten, die die Luftfeuchtigkeit und die Niederschläge im Süden dieser Zone aber begrenzten. Die Konsequenz: Brasilien litt unter Regenfluten mit Toten und Obdachlosen, während in Uruguay und Argentinien der Frühling und Sommer mit einem deutlichen Regendefizit endeten. Davon betroffen war besonders die Landwirtschaft in Uruguay, ein Notprogramm der Regierung half den am stärksten betroffenen Bauern. Die große Frage, die sich alle stellen, ist, wann die Normalität zurückkehrt oder ob der Ausnahmezustand die neue Normalität wird.

Ist das Wasser gefährlich?

Ein klein bisschen erinnert die aktuelle Lage in Uruguay an die Corona-Pandemie, als sich die Menschen täglich über Inzidenzen und Krankenhausbelegungen informierten. Diesmal sind es die Wettervorhersagen und die täglichen Updates zum Salzgehalt des Wassers, die die Menschen täglich abrufen. Und die Trinkwasserflaschenpreise. Der wegen mangelnder Investitionen in die Kritik geratene Wasserversorger OSE mischt nämlich das letzte Restwasser aus dem Stausee mit dem Wasser des großen Rio de la Plata, an dessen Ufern Montevideo und die argentinische Hauptstadt Buenos Aires auf der südlichen Gegenseite liegen. Doch dadurch erhöht sich Chlor- und Salzgehalt des Wassers. Den Antrag des Versorgers, den Salzgehalt noch weiter zu erhöhen, lehnte das Gesundheitsministerium laut „El Observador“ am Dienstag ab.

Das Thema Salzgehalt ist inzwischen politisch wie emotional aufgeladen. Aus der Stadtverwaltung Montevideo hieß es, es gäbe eine Gefahr für Schwangerschaften weil „Hinweise auf einen Zusammenhang mit zwei Bereichen von Missbildungen: im Gesicht und im Herz-Kreislauf-System“ deuten. Bürgermeisterin Carolina Cosse kündigte die kostenfreie Verteilung von Trinkwasserflaschen an schwangere Frauen an. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es allerdings, der Gebrauch des Wassers sei gesundheitlich unbedenklich. Allerdings häufen sich die Berichte über Übelkeit bei magenempfindlichen Menschen, die sich mit dem Wasser aus der Leitung Tee oder Kaffee kochten. Hinzu kommt: Es gibt Warnungen, nicht allzu lange zu duschen. Nicht nur um Wasser zu sparen, sondern auch weil heißes allzu salz- oder chlorhaltiges Wasser Dämpfe verursache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Autowaschanlage erklärt: Wir benutzen kein Trinkwasser des Versorgers OSE, wir haben eigene Brunnen. © Quelle: Tobias Käufer

Erzbischof betet für Regen

So kommt es im Großraum Montevideo mehr und mehr zu bisweilen bizarren Momenten: Eine Autowaschanlage ließ Schilder aufstellen: „Wir waschen nicht mit dem Wasser des OSE, wir haben einen Brunnen.“ Der Hinweis gilt doppelt: Es wird kein offizielles Trinkwasser verbraucht und die Ängste vor allzu salzhaltigem Wasser am Lack genommen.

Das Thema Wassermangel hat inzwischen auch die katholische Kirche erreicht. Montevideos Erzbischof, Daniel Kardinal Sturla, rief die Pfarreien in seinem Bistum dazu auf, am Ende der Gottesdienste um Niederschlag zu bitten: „Unser Gott, in dem wir leben, uns bewegen und existieren, wir bitten dich, dass du uns den nötigen Regen schenkst.“ Er selbst stellte einen entsprechenden Post bei Twitter ins Netz.

„Dies ist eine historische Situation, mit der wir konfrontiert sind“

In dieser Woche tat sich nun eine neue Lösungsmöglichkeit auf. Der Bürgermeister der Stadt Salto, etwa drei Autostunden nördlich von Montevideo, machte dem Wasserversorger OSE nach eigenen Angaben ein Angebot: „Unsere Thermalquellen haben ausreichend Wasser, um den Bedarf der Region zu decken“, zitierten lokale Medien den Kommunalpolitiker Andres Lima. Zudem könnten mit dem Wasser aus den Quellen Krankenhäuser, Polikliniken, Kantinen, Picknickplätze und andere Einrichtungen versorgt werden. Sein Vorschlag: Pro Stunde bis zu 200 Kubikmeter Wasser aus dem Thermalbrunnen von Arapey zu gewinnen, das für den menschlichen Verbrauch geeignet ist. „In einer Zeit, in der die öffentliche Gesundheit auf dem Spiel steht, sind wir uns darüber im Klaren, dass alle Regierungsebenen, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten zusammenarbeiten müssen, um der Bevölkerung zu helfen“, fügte Lima hinzu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor Ort in Montevideo versuchen sich die Menschen gegenseitig zu helfen so gut es geht. Bislang kommt immer noch Wasser aus dem Hahn, doch inzwischen beginnen die Uruguayerinnen und Uruguayer sich rechtzeitig und umfassend mit Trinkwasserflaschen einzudecken. „Was sollen wir sonst tun“, sagt Fernando (41), ein Teilnehmer einer kurzfristig anberaumten Bürgerversammlung im Viertel Barrio Sur in Hafennähe. Das Motto des Abends: „Wir verteidigen das Wasser.“ Es wird auf den Versorger OSE geschimpft, auch die Politik, die sich die Schuld gegenseitig zuschiebt, aber alle wissen, dass die Lage ernst ist und dass sich etwas tun muss: „Wir müssen unsere Infrastruktur modernisieren und wir müssen die Umwelt und das Klima besser schützen“, sagt Fernando. Im vergleichsweise komfortablen Montevideo, einer der Hauptstädte mit der höchsten Lebensqualität in ganz Lateinamerika, geht die Angst um. Keine Panik, aber Besorgnis. Meteorologe Nestor Santayana drückt es so aus: „Dies ist eine historische Situation, mit der wir konfrontiert sind.“