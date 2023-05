Nach den Zerstörungen durch Hurrikans: Warum die Karibik zum Klimalabor wurde

Kingston. Coulibistrie, ein kleiner Ort an der Westküste Dominicas. Die Auswirkungen von Hurrikan „Maria“, der 2017 die Insel in der Karibik verwüstete, sind noch immer zu sehen: hier ein abgedecktes Hausdach, dort eine komplette Ruine. „Etwa die Hälfte der Einwohner hat den Ort seitdem verlassen“, sagt Margaux La Rocque, die hier aufgewachsen ist. Nicht nur die gewaltigen Kräfte des Windes haben die Dächer abgetragen. Weitere Zerstörungen richtete die Flut- und Schlammwelle an. „Eine meiner Tanten lebte dort drüben“, sagt La Roque und weist auf ein leer stehendes Haus. „Die Schlammwelle reichte über ihren Kopf. Es war unglaublich.“

Aufräumarbeiten: Nach dem Hurrikan „Maria“ auf Dominica helfen amerikanische Armeeangehörige, jamaikanische Soldaten und Bewohner. © Quelle: imago/ZUMA Press

Dominica lag 2017 am Boden. „Es war schrecklich. Ich bin kurz nach dem Hurrikan über die Insel geflogen. Eigentlich ist Dominica eine grüne Insel. Damals sah sie aus der Luft braun aus. Der Hurrikan hatte fast alle Blätter von den Bäumen hinweggeweht“, erinnert sich Avis Talbot. Talbot ist Mitarbeiterin von UNDP, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Im Flur, der zu ihrem Büro in der Hauptstadt Roseau führt, hängt noch immer eine Karte der Insel mit den Zerstörungen. 90 Prozent der Häuser hatten damals Schäden. „Bei mehr als 29.000 Häusern war das Dach komplett abgedeckt oder massiv zerstört“, bilanziert James Curren. Er leitete das Team von Engineers Without Borders, das im Auftrag von UNDP die Schadensbilanz aufnahm und selbst 5000 Dächer wieder instand setzte.

Auf den Winkel kommt es an

Curren, ein pensionierter Bauingenieur aus Kanada, ist stolz auf diesen Beitrag. Am meisten freut ihn aber ein Multiplikationseffekt. „Wir haben damals erklärt, wie man ein Dach richtig baut, sodass es auch ein ganz normaler Mensch ohne große Bauerfahrungen versteht“, berichtet er. Dabei kommt es auf den richtigen Winkel an. „Ist es zu flach, kann der Wind unter das Dach greifen und es wie einen Tragflügel eines Flugzeugs in die Lüfte heben. Legt man es zu steil an, werden die Kräfte an den Seiten zu stark. Der Wind reißt Löcher und beschädigt so die Konstruktion“, erklärt er. Sein Team fertigte Broschüren mit einfachen Abbildungen über das richtige Vorgehen an, auch darüber, wie man das Dach korrekt befestigt. „Die Publikation wurde millionenfach heruntergeladen. Wir verteilten sie auch in Gemeinschaftszentren und Schulen. Wir erreichten in kurzer Zeit unglaublich viele Menschen. Das ist das, was wir Kapazitätsaufbau nennen“, sagt der Kanadier. Er ist überzeugt, dass die nach dieser Anleitung reparierten Häuser den nächsten schweren Stürmen besser trotzen.

Auswirkungen haben die Hurrikans, die durch den Klimawandel noch intensiver und damit zerstörerischer werden, nicht nur auf die gebaute Umwelt, sondern auf die komplette Vegetation. Viele der entlaubten Bäume, die Talbot 2017 aus der Luft sah, haben inzwischen längst wieder Blätter. Andere überstanden die Unwetter aber nicht. „Früher säumte eine ganze Allee aus Mangobäumen das Flussufer. Jetzt steht nur noch dieser eine hier“, erzählt Margaux La Rocque und zeigt auf einen mächtigen Baum, dessen Zweige sich unter den fast reifen Früchten biegen. La Rocques Familie betrieb einst weiter im Inselinneren auch eine Bananenplantage. Die Pflanzen wurden durch den Hurrikan zerstört. „Meine Brüder haben deshalb keine neuen Bananen gepflanzt, sondern umgesattelt auf das, was in der Erde wächst und nicht so schnell vom Hurrikan weggerissen werden kann“, berichtet sie. Die neuen Pflanzen sind Kartoffeln, Maniok und die Taropflanze – alles Wurzelgemüse, und hoffentlich widerstandsfähiger.

Die sukzessive Umstellung der Landwirtschaft ist ein wichtiges Thema im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels. „Wir müssen weg von den windanfälligen Pflanzen. Vor allem aber müssen wir weg von Monokulturen, die nicht nur mit einem Schlag von Unwettern vernichtet werden können, sondern auch Krankheitserregern stärker ausgesetzt sind. Und wir müssen durch diversere Bepflanzungen und auch künstliche Barrieren aus Gras und anderen Pflanzen den Boden davor schützen, abgetragen zu werden“, sagt der Agronom Anthony Cyrille. Cyrille arbeitet für Cread, die Climate Resilience Execution Agency for Dominica.

Der frühere Landwirtschaftsminister Atherton Martin hat sich einen Namen als Umweltschützer gemacht. © Quelle: Karibik

Die staatliche Agentur wurde unmittelbar nach Hurrikan „Maria“ gegründet. Ihre ambitionierte Aufgabe ist es, Dominica zur weltweit ersten klimaresilienten Nation zu machen. Dazu gehören Investitionen in die Landwirtschaft, in die bauliche In­frastruktur, aber auch in den Katastrophenschutz. Cread installiert ein neues Netzwerk an lokalen Katastrophenschutzbeauftragten, die bereits unabhängig vom nächsten Unwetter, das sicher kommt, die Bevölkerung für Anpassungsstrategien sensibilisieren und beim Eintreffen der Katastrophe die Schutzmaßnahmen koordinieren sollen.

Autonome Energieversorgung

Zum Paket gehört auch ein neuer Typus von Schutzräumen. „Wir verfolgen dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Das beginnt schon bei der Auswahl des Standorts. Er soll eben nicht in von Überflutung bedrohten Zonen liegen. Die bauliche Konstruktion soll stärkeren Windstärken standhalten. Wir sorgen für autonome Energieversorgung und autonome Kommunikation, die auch beim Ausfall der normalen Systeme noch funktionieren“, erklärt die Bauingenieurin Genora Joseph, die bei Cread diese Maßnahmen leitet. Joseph hebt hervor, dass die neuen Schutzräume multifunktional seien und in katastrophenfreien Zeiten als Gemeinschafts- und Kulturzentren genutzt werden sollen. „So bleiben sie auch im Bewusstsein der Menschen präsent“, nennt sie einen weiteren Vorteil.

Andere Länder in der Region sind ebenfalls aktiv. Barbados zum Beispiel verabschiedete einen Low-Carbon-Entwicklungsplan, der unter anderem Investitionen in erneuerbare Energien, nachhaltige Wasserwirtschaft, nachhaltige Landwirtschaft und Schutz von Meeresfauna vorsieht, aber auch neue Standards für Katastrophenschutzprogramme umfasst. Trinidad und Tobago fokussiert trotz reicher Öl- und Gasvorkommen auf einen Umbau auf erneuerbare Energien. Beispielhaft ist auf Tobago auch das im Entstehen befindliche Meeresschutzgebiet, das etwa ein Drittel der Küstenlinie im Nordosten und Südosten umfasst und sechs Seemeilen, also etwa elf Kilometer, weit ins Meer reicht. Ziel ist es, nicht nur die Meeresfauna zu schützen, sondern über das Bewahren und Vergrößern von Korallenriffen auch natürliche Schutzbarrieren gegen das Überflutungsrisiko durch den steigenden Meeresspiegel zu stärken.

Immer wieder Korallenbleichen

„Wir hatten in den Jahren 2005 und 2010 größere Ereignisse von Korallenbleichen. Auslöser waren erhöhte Meerestemperaturen“, erzählt die Meeresbiologin Lanya Fanovich, die bei Eric, dem Environmental Research Institute Charlotteville, arbeitet. Das Institut besteht nur aus ein paar Bungalows am Rande des Fischerdorfs Charlotteville auf Tobago. Es sammelt Daten über Meeresfauna und Meeresflora. In den vergangenen Jahren konnte Fanovich zwar eine leichte Erholung der Korallen feststellen. „Aber wir verzeichnen immer wieder Korallenbleichen in kleinerem Ausmaß. Permanenter Stressfaktor für die Korallen ist, dass die Perioden höherer Temperaturen zunehmen und die kühleren Perioden zur Erholung nicht mehr ausreichen“, sagt sie. Geschädigte Riffe bedeuten zugleich weniger Nahrung und Schutzmöglichkeiten für Fische und Krebstiere, was Auswirkungen auf das Einkommen der Fischer vor Ort hat. Deshalb hat Eric eine breite Koalition aus lokalen Bündnispartnern wie Gemeindeverwaltungen, Fischerkooperativen und Tauchanbietern geschmiedet, um nicht nur den Status quo zu beobachten und zu erhalten, sondern die Situation auch zu verbessern. Oft schlüpft Fanovich daher in den Taucheranzug und legt mithilfe ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie örtlicher Freiwilliger aus der Tauchercommunity eine Art Korallenkindergarten in der Bucht vor dem Institut an. Das sind geschützte Stellen, in denen Korallen sechs Monate an dort ausgebrachten Stangenkonstruktionen wachsen können. Danach werden sie an den Riffen angebracht.

Dutzende Gesetzesänderungen

Ob beim Treffen vor den Korallenriffen in Tobago, beim Gespräch mit dem katastrophenerfahrenen Veteranen von Engineers Without Borders, James Curren, oder dem Meeting mit den Vertretern der jungen staatlichen Resilienzagentur Cread – immer wieder stellt sich als Schlüsselaspekt der Anpassungsbemühungen an die Folgen des Klimawandels die Sensibilisierung und Aktivierung der Bevölkerung heraus. Das Panorama reicht vom aktiven Einbinden in Schutzmaßnahmen, wie sie Eric betreibt, über das Werben für die Umsetzung von Sicherheitsstandards beim Bauen und die Verabschiedung neuer Gesetze, an die sich private und öffentliche Bauherren halten müssen, bis hin zu massiven Aufklärungskampagnen.

Sammelt Daten zu Meeresflora und -fauna: Die Meeresbiologin Lanya Fanovich vom Umweltinstitut Eric. © Quelle: Karibik

Curren fordert etwa: „Die Kontrolleure von den Bauämtern dürfen nicht als lästige Überwacher wahrgenommen werden, die man gegebenenfalls noch zum Wegschauen auffordert, sondern als Partner für eine sichere Zukunft.“ Cread hat mittlerweile Dutzende Gesetzesänderungen zum Klima- und Klimafolgenschutz ins Parlament in Dominica eingebracht, betont Cread-Planer Samuel Carrette.

Die britische Wissenschaftlerin Emily Wilkinson wurde vom britischen Thinktank Overseas Development Institute (Odi) abgestellt, um Cread mit zu gründen. Wilkinson sieht aufgrund dieser Breitenwirkung – auch Abgeordnete sind schließlich Bürgerinnen und Bürger – die Organisation in der Karibik mittlerweile als erfolgreicher an als viele europäische Initiativen. „In Großbritannien haben wir auch eine Resilienzagenda, die vom Büro des Premierministers betrieben wird. Aber wenn man im Vereinigten Königreich beispielsweise Menschen fragt, die in von Überschwemmung bedrohten Gebieten wohnen, dann haben sie oftmals noch nicht einmal eine solche Überschwemmungsrisikokarte wahrgenommen. Denn die ist in den Tiefen irgendwelcher Websites versteckt“, sagt sie. In Dominica seien sich die Menschen hingegen der Gefährdungen viel stärker bewusst, hat Wilkinson festgestellt.

Die Bevölkerung hat hohe Erwartungen

Die größere Sensibilität für die Folgen des Klimawandels führt aber auch zu höheren Erwartungen. Und nicht jedes Regierungsprogramm, das sich auf den ersten Blick prima liest, wird gut umgesetzt, kritisieren Aktivistinnen und Aktivisten. „Die Low Carbon Climate Resilient Development Strategy for Dominica wurde bereits 2012 vorbereitet. Ich war in diesem Team. Von den Empfehlungen für erneuerbare Energien, die vorrangig den Ausbau von Solar-, Wind- und Wasserkraft vorsahen, wurde aber nur versucht, Geothermie weiterzuentwickeln“, beschreibt Ather­ton Martin ein Problemfeld. Der frühere Landwirtschaftsminister Dominicas, der sich einen Namen als Umweltschützer machte und unter anderem mit dem Goldman-Umweltpreis 1998 ausgezeichnet wurde, hält das Geothermieprojekt für Geldverschwendung.

Jamaika gilt bei vielen als traumhaftes Urlaubsland – die Umweltprobleme indes sind gewaltig. © Quelle: imago images/Panthermedia

„Wir wussten damals bereits, dass Geothermie bei uns sehr kostenintensiv sein würde, weil man sehr tief in die Erde gehen muss. Es wurden 152 Millionen East Caribbean Dollar für die Erforschung von Geothermie ausgegeben. Aber bis jetzt wurde keine einzige Kilowattstunde erzeugt“, sagt er. „Nach Energie aus Sonne und Wind muss man nicht einmal suchen, weil die Daten über die besten Standorte für Solar- oder Windkraft dank der Auswertung von Satellitenbildern und thermischen Messungen bereits existieren.“

Mangel an Solarpaneelen

Tatsächlich sticht der Mangel an Solarpaneelen in der an Sonnenlicht überreichen Karibikregion ins Auge. Das liegt, so der Klimaexperte Michael Taylor aus Jamaika, teilweise an den vergleichsweise hohen Investitionskosten, teils auch an den Pro­blemen bei der Einspeisung ins Netz. „In vielen Staaten der Karibik haben wir Monopolstellungen im Energiebereich. Die Energieversorger sind vor allem an größeren Investoren interessiert“, sagt er. Taylor selbst geht zwar mit gutem Beispiel voran. Er hat – wie es sich für einen engagierten Vertreter der Karibikstaaten auf dem jüngsten Weltklimagipfel 2022 auch gehört – auf seinem Haus eine Fotovoltaikanlage installiert. Den administrativen Kampf um die Einspeisung ins Netz hat er aber aufgegeben. „Ich speichere den Strom in Batterien und rufe ihn nachts ab“, sagt er resi­gniert.

In Dominica ist der Mangel an Solarpaneelen vor allem der Regierungspolitik zuzuschreiben, die eben auf Geothermie setzt. Das muss auch Cread-Manager Samuel Carrette zugeben: „Wir sind mit unseren Vorschlägen zu Solarenergie nicht durchgedrungen. Investitionen geschehen daher vor allem auf Initiative von Privatpersonen und Unternehmen.“

Margaux La Rocque ist so eine Person. Ihrer Familie gehört ein Felsenareal neben dem Fischerdorf Coulibistrie, das perfekt für einen Solarpark geeignet ist. Sie will hier eine solche Anlage errichten, sagt sie bei einem Besuch vor Ort.

Ein Mahnmal in Sachen Klimawandel

Der Fluss zu Füßen des Felsens kann dabei als eine Art natürliches Mahnmal in Sachen Klimawandel dienen. Aktuell fließt nur spärlich Wasser darin. Bei größeren Niederschlagsmengen schwillt er aber zum reißenden Strom an. „Schuld daran sind auch die Unternehmen, die Steine aus dem Flussbett abbauen, um sie zu Kies zu zermahlen“, klagt La Rocque, und zeigt auf einen Bagger, der auch jetzt im Flussbett aktiv ist. Die Steine sorgten für geringere Fließgeschwindigkeiten, was vor allem bei höheren Pegelständen Katastrophen verhinderte. Sie hielten auch Sedimente besser auf. „Sie bildeten zudem natürliche Rückhaltebecken, in denen das Wasser gespeichert wurde und daher auch in den trockeneren Sommermonaten zur Verfügung stand. Jetzt haben wir oft Überschwemmungen in der Regenzeit und Wassermangel in der trockenen Jahreszeit“, berichtet sie.

An den zuletzt größeren Schäden durch Hurrikans ist also auch eine falsche Bewirtschaftung der Flusssysteme schuld. „Durch Planungsfehler in der Vergangenheit sind die Folgen des Klimawandels bei uns viel stärker zu spüren als eigentlich nötig. Der Klimawandel ist ein Sensor für die alten Probleme und Unzulänglichkeiten und zugleich ein Katalysator, der die Fehler der Vergangenheit verstärkt“, fasst Umweltaktivist Atherton Martin die Sachlage zusammen.

In Coulibistrie hebt der Bagger derweil weiter Steine aus. Ob nach dem nächsten Hurrikan im Tal noch jemand siedeln wird, der den Strom von La Rocques dann hoffentlich in Betrieb genommenen Solarpark nutzen kann, ist angesichts dieser Konstellation fraglich. Risiken werden nicht nur vom Wetter verursacht, sondern auch von der Wirtschaftsweise. Das ist auf dem Inselarchipel der Karibik nicht anders als auf den großen Kontinentalplatten. Auf den Inseln ist der ganze Komplex nur sichtbarer.