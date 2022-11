Nasa-Mondmission: Das sind die schönsten Artemis-1-Bilder

Rund eine Woche nach dem Start ist die „Orion“-Kapsel der Nasa-Mondmission Artemis 1 ihrem Ziel ganz nah gekommen. Auf dem Weg in ihre Umlaufbahn um den Mond sei die Kapsel am Montag in rund 130 Kilometer Entfernung am Erdtrabanten vorbeigeflogen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Näher werde sie dem Mond während ihres restlichen Flugs nicht mehr kommen.

Auf ihrem Flug sendet die Kapsel fleißig Videomaterial und Bilder zur Erde.

Die Erde geht auf

Dieses Video zeigt einen Erdaufgang. Aufgenommen am sechsten Flugtag der Artemis-1-Mission.

Mit dem nach der griechischen Göttin des Mondes benannten Programm Artemis sollen schon in den kommenden Jahren wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, darunter erstmals eine Frau und eine nichtweiße Person.

Die Erde geht unter

„Orion“ fliegt weiter als jedes für den Menschen gebaute Raum­schiff zuvor. Die Kapsel soll dabei länger im Welt­raum bleiben als alle ihre Vorgänger, ohne an eine Raum­station anzudocken.

Die Rückseite des Mondes

Ein Schwarz-Weiß-Foto der Rückseite des Mondes. Diese ist durch die gebundene Rotation des Mondes von der Erde aus zu großen Teilen nie zu sehen. © Quelle: IMAGO/UPI Photo

Angetrieben wird die „Orion“-Kapsel vom sogenannten European-Service-Modul, kurz ESM, gebaut in Deutschland. Das etwa 15 Tonnen schwere ESM beinhaltet das Haupt­triebwerk und liefert über vier Solar­segel den Strom für das Raum­schiff. Außerdem reguliert es das Klima und die Temperatur der Kapsel und lagert Treib­stoff, Sauer­stoff und Wasser­vorräte für die zukünftige Crew.

Eine Nahaufnahme der Mondoberfläche

Auch „Orions“ Rückflug ist rekord­verdächtig: Das Raumschiff soll schneller und heißer als je zuvor zur Erde zurück­kehren. Anvisiert ist eine Geschwindigkeit von fast 40.000 Kilometern pro Stunde und Temperaturen von bis zu 2800 Grad Celsius.

Bloß ein blauer Punkt

Noch ist nicht bekannt, welche Astronautinnen und Astronauten an den kommenden Artemis-Missionen teilnehmen werden.

Immer im Livestream mit dabei

Die Artemis-1-Mission war nach monatelangen Verschiebungen Anfang vergangener Woche zu einem ersten Teststart aufgebrochen. Mit der Rakete Space Launch System startete die „Orion“-Kapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. In diesem Livestream lässt sich die Mission die ganze Zeit verfolgen – wenn auch ein wenig unscharf.

