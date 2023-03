Asteroid kommt der Erde gefährlich nahe: „Sehr kleine Möglichkeit“ für Einschlag 2046

Eiskaffee selbst machen: Einfache Rezepte mit Kaffeepulver, Espresso und mehr

Ob in der Eisdiele oder auf dem eigenen Balkon – wird es draußen warm, dann ist ein Eiskaffee die perfekte Abkühlung. Aber was braucht es eigentlich für einen guten Iced Coffee? Wie er sich zu Hause ganz einfach selbst machen lässt und was Sie dabei beachten müssen, verraten wir Ihnen hier.