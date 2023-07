Wenn es darum geht, Naturschutzgebiete auszuweisen, ist Deutschland in Europa eines der Schlusslichter. Wie eine Studie der Universität Bologna herausgefunden hat, liegt die Bundes­republik mit 0,6 Prozent ausgewiesener Schutzfläche auf dem drittletzten Platz der 27 EU‑Staaten. Nur Belgien (0,1 Prozent) und Dänemark (0,2 Prozent) schneiden noch schlechter ab. Dabei hatte sich die EU mit ihrer Biodiversitätsstrategie zum Ziel gesetzt, bis 2030 rund 30 Prozent der Landes- und Meeresflächen unter rechtlich verbindlichen Schutz zu stellen. So will sie verhindern, dass weiterhin zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sterben und Öko­systeme verlorengehen.

Doch die EU hat sich noch mehr vorgenommen: Sie will nicht nur bestimmte Gebiete besonders schützen, sondern auch einen Großteil der Lebensräume bis 2050 wieder­herstellen, also renaturieren. Das ist dringend notwendig; denn vier Fünftel aller Lebensräume in der EU sind mittlerweile geschädigt. Bei der Wiederherstellung soll das Renaturierungs­gesetz helfen. Damit will die EU‑Kommission die Mitgliedsstaaten verpflichten, zum Beispiel Städte zu begrünen, trockengelegte Moore zu vernässen, Flüsse und Wälder naturnaher zu gestalten. Auch Äcker und Weiden sollen insekten- und vogelfreundlicher werden.

So weit der Plan, in der Praxis hat der Gesetzentwurf jedoch schon die erste Hürde gerissen. Bei einer Abstimmung im Umweltausschuss des EU‑Parlaments Ende Juni gab es keine Mehrheit für das Renaturierungsgesetz, sie endete mit 44 zu 44 Stimmen. Vor allem die konservative EU‑Fraktion EVP stemmt sich vehement gegen den Gesetzesvorschlag, weil sie negative Auswirkungen für die Landwirtschaft fürchtet. Doch stimmt das? Sind Naturschutz und Landwirtschaft nicht miteinander vereinbar?

Forscher: Klimawandel bedroht Nahrungssicherheit – nicht Naturschutz

Klare Kritik an der Haltung der EVP kommt vonseiten der Wissenschaft. In einem offenen Brief beklagen mehr als 3000 Forscherinnen und Forscher, dass zu viele Falschinformationen im Zusammenhang mit dem Renaturierungsgesetz im Umlauf seien. Die Idee des Gesetzes sei nicht, die Arbeit der Landwirtinnen und Landwirten zu torpedieren, im Gegenteil, es solle Verlusten von Ernten und Produktion vorbeugen, erklärt Guy Pe’er. Der Ökologe vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig ist einer der Unterzeichner des Briefs. Nicht der Umweltschutz, sondern der Klimawandel und der Verlust der Biodiversität seien die größten Bedrohungen für die Ernährungssicherheit in Europa, heißt es darin.

Je weiter sich die Erde erwärmt, desto schwieriger wird es für die Landwirtschaft. Böden trocknen immer mehr aus, Grundwasser wird zur Mangelware, Ackerpflanzen gehen ein. Die Ernteerträge werden folglich schrumpfen. Verändert sich die Landschaft, verändern sich automatisch auch die Lebensräume für Tiere wie Bienen, Fliegen oder Schmetterlinge, die Pflanzen bestäuben. Der Klimawandel könnte Landwirtinnen und Landwirte schlimmstenfalls also ihrer Existenz berauben.

Der Klimawandel mit zunehmenden Dürren und Hitzewellen setzt den Nutzpflanzen zu. © Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ist gescheitert

Das Renaturierungsgesetz sei ein „wichtiges Gesetz, um ein paar Lücken in der Politik zu schließen“, sagt Pe‘er. „Es gibt keine Lösungen für Renaturierungen, es gibt keine Lösungen für urbane Umgebungen, und auch in der Landwirtschaft versagt die Politik der gemeinsamen Agrarpolitik schon seit Jahren, und da brauchen wir einfach Lösungen.“ Der Forscher vergleicht es mit einem Hausbau: „Für ein Gebäude brauchen wir bestimmte Strukturen. Wir brauchen Wände, sonst fällt das Gebäude in sich zusammen.“

Doch genau diese metaphorischen Wände sind der Landwirtschaft ein Dorn im Auge. Denn – um im Bild zu bleiben – die Wände brauchen Platz. Heißt übersetzt: Anbaufläche geht verloren, mehr Bürokratie kommt hinzu. Sollte das Gesetz bewilligt werden, sieht die EVP-Fraktion die Versorgungssicherheit in Gefahr. „Auf einem ganz großen Teil der Fläche ändert sich überhaupt nichts“, hält Sebastian Lakner, Professor für Agrarökonomie an der Universität Rostock, dagegen. Es gehe nicht darum, neue Schutzgebiete auszuweisen, sondern die bestehenden zu verbessern.

Ob es die Verpflichtung zur Renaturierung braucht, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, könne man diskutieren, meint Lakner. „Aber man muss sagen, das bisherige Modell hat 20 Jahre lang nicht ausreichend funktioniert.“ Damit meint er die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH‑Richtlinie. Sie soll wild lebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume schützen. In Deutschland sind 9,3 Prozent der Landflächen sogenannte FFH‑Gebiete. Das Problem: „Das sind sehr, sehr unattraktive Standorte mit niedrigem Ertragspotenzial.“ Um das Wirtschaften auf diesen Flächen zu fördern, ist es aus Sicht des Agrarökonomen deshalb wichtig, finanzielle Förderungen auszusprechen und den Betrieben „eine Perspektive“ zu bieten. Renaturierung bedeutet auch, Fördergeldlücken zu schließen.

Paludikulturen könnten Landwirtschaft in Mooren sichern

„Wir sollten wirklich in den Vordergrund stellen, was die Probleme im Naturschutz sind und wie wir sie lösen“, sagt Lakner. Das betrifft auch die Moore. 350.000 Quadratkilometer Moorböden gibt es in der EU, mehr als 50 Prozent von ihnen sind entwässert. „Wir haben einfach dieses Paradigma: Wir müssen diesen Boden entwässern, um ihn landwirtschaftlich nutzen zu können“, sagt Franziska Tanneberger, Leiterin des Greifswald Moor Centrums. „Wir wissen mittlerweile aus unseren Forschungen, dass das nicht richtig ist, und viele andere Kulturen, auch traditionelle Kulturen, nutzen durchaus nasse Böden für Landwirtschaft.“

Die Rede ist von sogenannten Paludikulturen. Typische Paludikultur-Pflanzen sind Schilf, Röhricht, Großseggenried, Torfmoose oder Schwarzerlen, die als nachwachsende Rohstoffe für den Gartenbau, die Bau- und Möbelindustrie oder als Energieträger verwertet werden können. In Deutschland befinde sich dieses Konzept zur Bewirtschaftung der Moore allerdings noch im Erprobungs- und Entwicklungszustand, erklärt das Bundesamt für Naturschutz. Die Behörde sieht aber durchaus Potenzial in den Paludikulturen. „Renaturierung bedeutet nicht, Landwirte und Landwirtinnen raus, sondern es gibt verschiedene extensive oder sehr gute Praktiken in solchen Moorgebiete, die eigentlich unterstützt werden sollen“, pflichtet Pe‘er bei.

Wälder sind mehr Plantagen als Wälder

Moore zu vernässen ist auch deshalb sinnvoll, weil sie dem Klima helfen. Sie kühlen die Landschaft und sind Grundwasserspeicher. Zudem sind nasse Moore natürliche Kohlenstoff­senken. Sie speichern Kohlenstoff­dioxid, ein Treibhausgas, das in der Atmosphäre die Erderwärmung beschleunigt. Werden die Moore entwässert, oxidiert der im Torf über Jahrtausende gespeicherte Kohlenstoff und gelangt als Treibhausgas Kohlendioxid in die Atmosphäre.

Moore, die schon zu stark degradiert sind, könnten wiederum anderweitig genutzt werden. Zum Beispiel könnten auf ihnen Fotovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen entstehen, schlägt Tanneberger vor. „Diese Möglichkeiten bestehen, müssen aber weiter erforscht werden.“

Renaturierungsbedarf gibt es auch bei den Wäldern. Sie seien vielerorts keine Wälder mehr, sondern Plantagen, sagt Pe‘er. „Wir müssen die Natur zurückbringen. Das bedeutet nicht, dass wir menschliche Nutzung verbieten sollten, sondern dass wir jetzt dringend exten­sivieren sollten, Landschaftselemente zurückzubringen und die Strukturen, die Wälder, die Bäume, sodass sich die Natur erholen kann und sich wieder verbessert.“ Landschaften dürften keine Monokulturen sein – das gelte auch für landwirtschaftliche Flächen. „Diese Diversifi­zierung von Landwirtschaft und die Diversifizierung von Produkten bringt auch eine höhere Sicherheit bei der Produktion“, erklärt der Forscher.

„Wir verlieren einfach immer mehr Zeit“

Ob das Renaturierungsgesetz diesen großen Wandel im Umgang mit der Natur einleiten kann? Klar ist aus Sicht der Expertinnen und Experten: Ein Weiter-so darf es nicht geben. Heute stimmt das gesamte Plenum des EU‑Parlaments über das Renaturierungsgesetz ab. Wie die Abstimmung ausfällt, ist derzeit schwer abzusehen.

Sollte das Gesetz abgelehnt werden, sind die Folgen hingegen klar: Die selbst gesetzten Naturschutzziele werden unerreichbar. „Wir verlieren einfach immer mehr Zeit“, sagt Tanneberger. „Wir sehen, dass uns die Zeit wegrennt, in der wir gut sozial verträglich Lösungen finden können, wie es auch ohne starke Härten in der Fläche passieren kann. Und deswegen möchte ich davor warnen, jetzt nicht diesen Schritt zu gehen, weil die negativen Effekte viel größer sind, wenn wir immer weiter diese Dinge herauszögern.“