„Wir öffnen ein neues Fenster zum Universum“

Etwa 25 Jahre haben Astrophysikerinnen und Astrophysiker für diese Entdeckung gebraucht. Mithilfe von sechs der empfindlichsten Radioteleskope der Welt haben sie eine neue Art von Gravitationswellen entdeckt, die in der Frühzeit des Universums entstanden sein könnten. Ihre Ergebnisse präsentierten die Teams aus Europa, Australien, China, Indien, Japan und Nordamerika am Donnerstag in einer Serie von Publikationen in der Fachzeitschrift „Astronomy & Astrophysics“.

Einer der Wissenschaftler, der an der Entdeckung beteiligt gewesen ist, ist Rutger van Haasteren. Er ist Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover, wo er Methoden zur Messung von Gravitationswellen erforscht.

Herr van Haasteren, bevor wir zu Ihren Forschungsergebnissen kommen, müssen wir, glaube ich, erst einmal Grundsätzliches klären: Was sind Gravitationswellen?

Ich glaube, jeder hat schon einmal von Albert Einstein und seiner allgemeinen Relativitätstheorie gehört. Sie bietet eine Erklärung für die Gravitation, also die Anziehungskraft von verschiedenen Körpern aufgrund ihrer Masse. Die Theorie besagt, dass Raum und Zeit nicht statisch sind, sondern veränderbar. Sie krümmen und bewegen sich – im Grunde wie die Oberfläche eines Ozeans. Das heißt, auch das Weltall selbst ist wackelig und bewegt sich.

Rutger van Haasteren ist Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. © Quelle: Jonathan Morgan

Bei energiereichen Ereignissen im Universum wie Sternenexplosionen, oder wenn zwei Schwarze Löcher aufeinander zurasen und verschmelzen, entstehen Gravitationswellen. Das kann man sich vorstellen wie ein Boot, das auf dem Ozean herumschwankt und dabei Wellen verursacht. Erst hundert Jahre, nachdem Einstein seine Relativitätstheorie veröffentlicht hat, ist es erstmals gelungen, diese Gravitationswellen direkt zu messen.

Wie hat man das geschafft?

Mit LIGO, dem Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory. Es handelt sich dabei um zwei Gravitationswellendetektoren an zwei Standorten in den USA: in Hanford und Livingston. Diese Detektoren bestehen aus zwei Vakuumröhren, die jeweils vier Kilometer lang sind und in rechtem Winkel zueinander liegen. Durch diese Röhren wird je ein Laserstrahl geschossen und am Ende mithilfe von Spiegeln wieder zurückgeleitet. Die Entfernung, die die Laserstrahlen zurücklegen, ist also genau festgelegt.

Wenn nun Gravitationswellen auftreten, verändern sich die Abstände zwischen den Messpunkten. Denn die Wellen sorgen dafür, dass alles im Universum wackelt, auch wenn der Effekt sehr schwach ist – und somit verursachen sie auch Entfernungsschwankungen bei den Detektoren. Die Entfernungsschwankungen, auf die die Detektoren reagieren, betragen etwa ein Tausendstel des Durchmessers eines Atomkerns. Das ist unvorstellbar klein. Und obwohl diese Detektoren so empfindlich sind, kann LIGO nur einen sehr kleinen Teil des Gravitationswellenspektrums messen, dabei gibt noch viel mehr zu sehen.

2015 gab es den ersten Beweis für Gravitationswellen. Was unterscheidet jetzt Ihre Entdeckung von der damals?

Es ist buchstäblich ein neues Fenster, das wir jetzt zum Universum öffnen. In unseren Daten haben wir erste Hinweise auf sehr niederfrequente Gravitationswellen entdeckt.

Was bedeutet das?

Denken Sie an das Boot auf dem Ozean. Es schwankt – normalerweise ziemlich langsam. Es geht aaauufff und wieder aaabbb. (Bewegt seine Hände hoch und runter.) Bei den Gravitationswellen, nach denen wir derzeit suchen, dauert das Wackeln noch länger, nämlich mehrere Jahre. Das heißt, die von den niederfrequenten Gravitationswellen verursachten Schwankungen sind sehr langsam unterwegs und könnten durch verschiedene Prozesse unter anderem im frühen Universum entstanden sein.

Und diese Gravitationswellen haben Sie auch mit LIGO entdeckt?

Nein, sondern mit einem sogenannten Pulsar Timing Array. Das funktioniert im Grunde genauso wie LIGO, nur in einem anderen Frequenzbereich. Wir versuchen, Entfernungsschwankungen zu erkennen. Während LIGO zwei Laserstrahl-Vakuumröhren verwendet, nutzen wir 68 Pulsare. Damit ist unser Gravitationswellendetektor im Grunde so groß wie unsere Galaxie.

Was sind Pulsare?

Pulsare sind die Überreste massereicher, explodierter Sterne. Also eigentlich Sternleichen, wenn man so will. Sie sind in der ganzen Galaxie verstreut und ähneln supergenauen Atomuhren. Die schnellsten Pulsare rotieren mit 700 Umdrehungen pro Sekunde und senden von jedem Magnetpol einen Strahl aus. Sie sind quasi kosmische Leuchttürme. Mithilfe von Radioteleskopen können wir ihre regelmäßigen Impulse wahrnehmen. Wenn nun Gravitationswellen auftreten, kommen diese Signale nicht mehr so regelmäßig wie erwartet, sondern ein kleines bisschen früher oder später. Das heißt, die Gravitationswellen führen zu einer Entfernungsänderung zwischen der Erde und dem jeweiligen Pulsar.

Die niederfrequentierten Gravitationswellen, die Sie gemessen haben, wissen Sie von welchem kosmischen Ereignis sie stammen?

Nein, das wissen wir nicht. Wir können nur sagen, dass wir Hinweise auf ein Signal sehen, dass wir Hinweise für diese Gravitationswellen sehen, aber wir können nicht sagen, was es ist.

Haben Sie eine Vermutung?

Mit Pulsar-Timing-Arrays suchen wir nach Signalen, die nicht von einer einzigen Quelle erzeugt werden, sondern von mehreren. Eine der Quellen, die ein solches Signal erzeugen könnte, ist eine Ansammlung von extrem massereicher Schwarzer Löcher. Also da reden wir über Schwarze Löcher, die die 1.000.000-fache Masse der Sonne haben. Man geht davon aus, dass sich extrem massereiche Schwarze Löcher im Zentrum jeder Galaxie befinden, auch in unserer.

So sieht das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, aus. © Quelle: EHT collaboration/dpa

Auch Galaxien bewegen sich im Universum und manchmal begegnen sie einander und verschmelzen. Es ist wie ein Schwarm Fliegen, der zusammenfliegt, und die Wege der Fliegen kreuzen sich. Die extrem massereichen Schwarzen Löchern in ihren Zentren treffen dabei ebenfalls aufeinander und beginnen diesen kosmischen Tanz, bei dem sie einander umkreisen. Dabei senden sie Gravitationswellen aus – und diese Sammlung von vielen solcher Signalen können wir messen.

Warum haben Sie für Ihre Entdeckung nun 25 Jahre gebraucht?

Das hat zwei Gründe. Erst einmal brauchte es eine hohe Empfindlichkeit bei den Detektoren und der zweite Grund waren die Frequenzen. Die Frequenz ist der Kehrwert der Zeit. Je länger man etwas misst, desto niedriger ist die Frequenz, für die man empfindlich ist. Und das Signal, nach dem wir suchen, hat Frequenzen von vielen Jahren. Das bedeutet, wenn man die Signale von vielen Paaren extrem massereicher Schwarzer Löcher nachweisen will, die sich mit einer Periode von 20 Jahren umkreisen, braucht man mindestens 20 Jahre an Daten.

Wozu war die langjährige Forschungsarbeit überhaupt gut? Welchen Nutzen haben die neuen Erkenntnisse?

Jedes Mal, wenn man sich das Universum auf irgendeine neue Weise ansieht oder wenn man ein neues Gerät einsetzt, um einen neuen Effekt in der Physik zu messen, wird man Dinge finden, die man vorher nicht erwartet hat. Und das ist auch unsere Hoffnung: dass wir neue Dinge entdecken werden. Wir haben Theorien. Wir haben Simulationen, aber wir wissen nicht, ob sie richtig sind. Vielleicht stellt sich irgendwann heraus, dass es tatsächlich keine extrem massereichen Schwarzen Löcher waren, deren Gravitationswellen wir gemessen haben, sondern etwas anderes. Und dann müssten wir unsere Methoden aktualisieren. Aber im Moment erforschen wir das Unbekannte, in der Hoffnung, dass wir etwas finden, das wir nicht erwartet haben.