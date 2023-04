Neue Planetenmissionen: Welche Ziele die Raumfahrt verfolgt

Die Anziehungskraft des Mondes auf den Menschen ist ungebrochen. Schon immer war da diese Faszination für den hell leuchtenden Himmelskörper am Firmament, der so nah schien und in Wirklichkeit doch so fern ist. Mehr als 50 Jahre ist es her, seit die letzten Menschen den Mond betreten haben. Nun hat erneut ein Wettlauf um den Erdtrabanten begonnen – und nicht nur staatliche Raumfahrtbehörden wie die Nasa und Esa mischen mit. Mit „Hakuto-R“ will heute erstmals ein privates Raumfahrtunternehmen versuchen, auf dem Mond zu landen.

+++ Verfolgen Sie hier die Mondlandung im Livestream +++

Doch der Mond ist nicht das einzige Ziel der Raumfahrt. Auch die planetarischen Nachbarn der Erde rücken als Missionsziele in den Fokus. Zwar gibt es zu allen wissenschaftliche Daten – sie sind schon mehrfach erforscht worden –, dennoch stoßen Astronominnen und Astronomen immer wieder auf Forschungslücken. Diese sollen zukünftige Missionen füllen.

Merkur

Merkur ist der kleinste Planet des Sonnensystems – und auch einer, der am wenigsten erforscht ist. Die europäische Raumfahrtbehörde Esa und die japanische Raumfahrtagentur Jaxa wollen herausfinden, wie der Planet entstanden, wie er im Inneren aufgebaut ist und wie sich sein Magnetfeld verändert. Helfen soll ihnen dabei die Sonde „BepiColombo“, die im Oktober 2018 mit einer Ariane-5-Rakete vom Raumfahrtbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All gestartet ist. An Bord der Sonde sind zwei Satelliten – der Mercury Planetary Orbiter und der Mercury Magnetospheric Orbiter –, die Anfang 2026 damit beginnen sollen, Daten zum Merkur zu sammeln.

Erste Schwarz-Weiß-Bilder seines Zielplaneten hatte „BepiColombo“ im Februar 2021 zur Erde gesendet. Die Sonde war in einer Höhe von 199 Kilometern am Merkur vorbeigeflogen. „Der Vorbeiflug war aus Sicht des Raumfahrzeugs tadellos, und es ist unglaublich, endlich unseren Zielplaneten zu sehen“, hatte Elsa Montagnon, Spacecraft Operations Manager der Esa, damals gesagt. Auf den Bildern deutlich zu erkennen sind die Einschlagskrater, die Asteroiden und Kometen auf der Oberfläche des Planeten hinterlassen haben.

Auf dieser von der Esa herausgegebenen Aufnahme ist die Oberfläche des Merkurs zu sehen. © Quelle: -/ESA/BepiColombo/MTM/dpa

Venus

Die japanische Raumsonde „Akatsuki“ hält sich seit 2015 in der Nähe der Venus auf. Sie sammelt Daten zur Atmosphäre des Planeten, die hauptsächlich aus Kohlenstoffdioxid besteht. Wann die nächsten Missionen zur Venus starten, ist noch unklar. Voraussichtlich werden sie erst im nächsten Jahrzehnt beginnen.

Die ESA arbeitet zum Beispiel an einer neuen Sonde, „EnVision“, die den Planeten von außen nach innen untersuchen soll. Sie soll klären, wie und warum sich die Venus und die Erde so unterschiedlich entwickelt haben. „Eine neue Ära in der Erforschung unseres engsten und doch völlig anderen Nachbarn im Sonnensystem erwartet uns“, hatte Esa-Wissenschaftsdirektor Günther Hasinger vor zwei Jahren verkündet. Den frühesten Starttermin für „EnVision“ beziffert die Raumfahrtbehörde auf 2031.

Die Atmosphäre der Venus besteht größtenteils aus Kohlenstoffdioxid. © Quelle: dpa

Auch die Nasa will zur Venus. Sie strebt gleich zwei Missionen an: Da wäre zum einen „Davinci+“, eine Art fliegendes Chemielabor, das die Atmosphäre des Planeten untersuchen und erste hochauflösende Bilder der „Tesserae“ machen soll. Tesserae sind geologische Strukturen auf der Venusoberfläche, die mit den Kontinenten der Erde vergleichbar sein könnten. Es wäre die erste von den USA geleitete Mission zur Venusatmosphäre seit 1978.

Zum anderen soll die Sonde „Veritas“ 2028 zur Venus aufbrechen. Ziel ist es, die Oberfläche des Planeten zu kartieren, im besten Fall sogar dreidimensional, um seine geologische Geschichte zu verstehen. Auch soll die Sonde erste Karten der Gesteinszusammensetzung der Planetenoberfläche erstellen. „Es geht nicht nur darum, die Entwicklung von Planeten und die Bewohnbarkeit in unserem eigenen Sonnensystem zu verstehen“, hatte Thomas Zurbuchen, stellvertretender Nasa-Administrator für Wissenschaft, vor zwei Jahren klargestellt, „sondern über diese Grenzen hinaus auf Exoplaneten auszudehnen, ein aufregendes und aufstrebendes Forschungsgebiet der Nasa.“

Mars

Missionen zum Mars gab es schon viele. Vor allem Raumsonden und Rover haben den roten Planeten erkundet. Der letzte Rover, der im Februar 2021 auf dem Mars gelandet ist, ist „Perseverance“. Er soll nach Anzeichen von Leben suchen und Gesteinsproben einsammeln. An seiner Unterseite befestigt gewesen ist der Marshelikopter „Ingenuity“. Er führte den ersten motorisierten, kontrollierten Flug auf einem anderen Planeten durch. Insgesamt 51 Flüge hat der Helikopter bislang erfolgreich absolviert. Inzwischen testen Ingenieurinnen und Ingenieure mithilfe von „Perseverance“ und „Ingenuity“, wie künftige Rover und Erkundungsflugzeuge zusammenarbeiten können.

Der Hubschrauber „Ingenuity“ der US-Raumfahrtbehörde Nasa ist auf dem Mars zu sehen, aufgenommen von der hinteren Kamera des Rovers „Perseverance“. © Quelle: NASA/JPL-Caltech/dpa

Auf dem Mars hält sich aktuell auch der erste chinesische Mars-Rover „Zhurong“ auf. Allerdings befindet er sich gerade im Winterschlaf. Die Sonnensegel, die den Rover mit Strom versorgen, sind zu dick mit Sand und Staub bedeckt, wie der Chefdesigner des chinesischen Programms für die Planetenerkundung, Zhang Rongqiao, am Dienstag in Chinas Staatsfernsehen bekannt gab. „Wenn das Niveau der Staubbedeckung 40 Prozent unserer Kapazität übersteigt, wird der Rover nie wieder aufwachen.“

Nach dem Mond ist der Mars das beliebteste Missionsziel der Raumfahrtbehörden und ‑unternehmen. Ihr Ziel ist es, nicht nur den Planeten zu erforschen. Sie wollen eines Tages auch Menschen dorthin bringen. Die private Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk arbeitet zum Beispiel an einer eigenen Rakete, „Starship“ genannt, die Astronautinnen und Astronauten zum Mars fliegen soll. Ein erster Testflug war vor wenigen Tagen noch schiefgelaufen.

Die japanische Raumfahrtagentur Jaxa hat wiederum die zwei Marsmonde Phobos und Deimos ins Visier genommen. Im kommenden Jahr will sie mit ihrem Projekt „Martian Moons Exploration“, kurz MMX, beginnen. Dabei soll eine Raumsonde wissenschaftliche Daten sammeln und anschließend einen Rover auf dem Mond Phobos absetzen, um dort Proben von dessen Oberfläche zu nehmen. So will Jaxa unter anderem klären, wie die Marsmonde entstanden sind.

Jupiter

Erst vor wenigen Tagen hat die Esa eine neue Sonde zum Jupiter geschickt: den „Jupiter Icy Moons Explorer“, kurz „Juice“. Er hat zehn wissenschaftliche Instrumente an Bord, mit denen er den Jupiter, aber vor allem dessen drei Eismonde Callisto, Europa und Ganymed untersuchen soll. Unter ihren kilometerdicken Eispanzern könnten sich Ozeane aus flüssigem Wasser verbergen, in denen Leben entstanden sein könnte, vermuten Forscherinnen und Forscher. Bis sie Daten hierzu auswerten können, müssen sie sich aber noch gedulden: Denn Juice kommt – wenn alles gut geht – erst im Juli 2031 an seinem Einsatzort an.

Jupiter-Mission: Europäische Sonde „Juice“ gestartet Die Jupitersonde „Juice“ befindet sich an Bord einer Ariane-5-Trägerrakete. Gesteuert wird „Juice“ vom Kontrollzentrum der Esa in Darmstadt aus. © Quelle: Reuters

Schon den Jupiter erreicht hat die Nasa-Sonde „Juno“. Sie war im August 2011 zum Planeten gestartet. Ihr Missionsziel: die dichten Wolken des Planeten erforschen und Fragen zur Entstehung und Entwicklung des Jupiters, unseres Sonnensystems und von Riesenplaneten im Kosmos allgemein beantworten. 35-mal hat „Juno“ schon den Jupiter umrundet und dabei mehr als drei Terabit an wissenschaftlichen Daten gesammelt. Geplant ist, dass die Sonde bis September 2025 ihre Arbeit fortsetzt – vorausgesetzt, sie bleibt bis dahin funktionsfähig.

Für Nachschub hat die Weltraumbehörde schon gesorgt: Im kommenden Jahr soll sich die Sonde „Europa Clipper“ auf den Weg zum Jupiter machen, genauer gesagt zu dessen Mond Europa. Es wäre das größte Raumfahrzeug, das die Nasa jemals für eine Planetenmission entwickelt hat. Mehrmals soll es den Eismond umrunden und dabei analysieren, ob auf oder unter dessen Oberfläche Leben möglich ist. Bei einem Start im Oktober 2024 wäre die Sonde im April 2030 am Jupiter.

Saturn

Die letzte Mission zum Saturn und dessen Monden war die „Cassini-Huygens-Mission“. Sie war im Oktober 1997 gestartet und endete 2017. Die Mission bestand aus zwei verschiedenen Raumsonden: Während die Sonde „Cassini“ den Saturn, sein Ringsystem, seine Magnetosphäre und sieben seiner Monde erforschte, lag der Schwerpunkt der Sonde „Huygens“ auf dem größten Saturnmond Titan. Seitdem gab es keine weiteren Missionen zum Saturn mehr.

Uranus

Nach einem Namen für eine Mission zum Uranus hat die Nasa im vergangenen Jahr bereits gesucht. Unter dem Hashtag #namethemission konnten Twitter-Nutzerinnen und ‑Nutzer Namen vorschlagen. Wann eine Mission zum drittgrößten Planet des Sonnensystems startet, ist aber noch unklar. In seiner „Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology 2023–2032″ hatte ein wichtiges Forschergremium der Nasa im vergangenen Jahr dazu geraten, den Uranus genauer zu erforschen. Etwa mit einem „Uranus Orbiter and Probe“, also einem Satelliten und einer Landesonde, die zum Beispiel die Atmosphäre oder das Innere des Planeten untersuchen könnten, wie das Gremium vorschlug.

Neptun

Beim Neptun könnte man beinahe vom vergessenen Planeten sprechen. Denn er ist kaum erforscht.

Diese Aufnahme, die das James-Webb-Teleskop mithilfe seiner Nahinfrarotkamera gemacht hat, zeigt den Neptun und seine Ringe. © Quelle: Space Telescope Science Institut

Die Mission „Neptune Odyssey“, bei der die Nasa mit dem Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University zusammenarbeitet, soll Licht ins Dunkel bringen. Geplant ist, eine Raumsonde namens Odyssey zu bauen, die den Neptun umkreist und dabei aus unterschiedlichen Höhen Daten zum Planeten, seinen Monden, insbesondere Triton, und Ringen sammelt. Außerdem soll eine Atmosphärensonde freigesetzt werden, um die Atmosphäre des Planeten zu erforschen.

Angesetzt ist der Start der Mission bisher für 2033. Doch ehe Daten zustande kommen, wird wohl noch knapp ein Jahrzehnt vergehen. Denn die Reise zum Neptun ist lang: Die Sonde „Odyssey“ wäre erst 16 Jahre später an ihrem Ziel.