﻿Neurobiologe Hüther: „Niemand ist der Informationsflut hilflos ausgeliefert“

„Wie finden wir eigentlich noch zuverlässige Informationen und damit in der Gesellschaft auch wieder einen gemeinsamen Nenner?“ Dieser Frage und weiteren geht Hirnforscher Dr. Gerald Hüther in seinem neuen Buch „Wir informieren uns zu Tode“ nach. Ein Gespräch über emotional aufgeladene Botschaften und über die Gefahren, die sich langfristig für unsere Existenz ergeben.

Dr. Hüther, haben Sie sich heute schon informiert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn man das Radio einschaltet, ist das ja unvermeidbar. Ich habe also schon die Nachrichten gehört, habe mich also nicht aktiv, wurde aber passiv informiert.

Das passive Informieren, die Botschaften, die uns wie nebenbei erreichen – das ist Teil des Problems, das Sie in Ihrem Buch thematisieren.

Ja, die Medien bombardieren uns ständig mit immer neuen Informationen – und sie tun viel dafür, dass diese emotional aufgeladen sind, damit man sie auch wahrnimmt. Häufig wirken sie bedrohlich, machen Angst. Man hört also zu oder schaut hin, obwohl man vielleicht gar nicht an diesem Thema interessiert ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die lebendige Realität ist immer attraktiver als die virtuelle.

Das klingt nach Medienschelte …

… nein, es geht vielmehr darum, besser mit dem umgehen zu können, was uns als Information angeboten wird. Genau genommen handelt es sich ja nur dann um eine Information, wenn die Botschaft, die der Sender schickt, nicht nur den Empfänger erreicht, sondern in ihm auch etwas auslöst, sodass eine Reaktion erfolgt. Alles andere ist Geplapper. Beispiel Klimawandel: Wer nicht wissen will, was da auf uns zukommt und wie gefährlich das ist, hört einfach nicht hin, verdrängt es oder streitet es ab.

Die ewige Jagd nach Likes

Die Information kommt also nicht an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genau, wenn aber eine solche Schreckensmeldung eine Erregung im Gehirn auslöst, man nichts tun kann, um sie abzuwehren, wird sie häufig mithilfe der digitalen Medien einfach weitergeleitet. Dass aber hat oft nichts mit dem Inhalt der Information zu tun.

Sondern?

Meist geht es dabei nur um den Wunsch, Aufmerksamkeit und Beachtung bei anderen zu erlangen. Dahinter steckt das Grundbedürfnis nach Verbundenheit. Auch die massenhaft verbreiteten eigenen Botschaften sollen helfen, dass man gesehen und wahrgenommen wird. Deshalb werden auch so viele Selfies und Fotos von Reisen gepostet – nach dem Motto: Schaut mal her, was ich Besonderes mache! Hört mal zu, was ich zu sagen habe!

Im realen Leben kommen diese Botschaften offenbar nicht hinreichend an. Wer aber echte Freunde hat, mit denen sie oder er sich verbunden weiß und sich über alles austauschen kann, wird das nicht nötig haben und auch nicht machen.

Denken Sie dabei an eine bestimmte Generation?

Es wächst zurzeit eine Generation junger Menschen heran, die nicht das Gefühl hat, sich verbunden und dazugehörig zu fühlen. Stattdessen haben sie den Druck, sich anzupassen, machen sich abhängig von den Likes anderer. Immer aufs Neue. Sie müssen ständig etwas dafür tun, in den Augen ihrer Follower anerkannt zu werden, zu der Community dazugehören zu dürfen. Oft macht dabei einer den anderen auch noch zum Objekt seiner Belehrungen und Bewertungen – von einer gemeinsamen sinnstiftenden Orientierung ist das meilenweit entfernt. Ein Dilemma.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Muss es schnell gehen, weil Druck gemacht wird und Angst geschürt wird, kann dieses großartige Vernetzungspotenzial im Gehirn nicht entfaltet werden.

War dieses Dilemma eine der Motivationen, die zu Ihrem Buch geführt haben?

Sinnstiftende Orientierung ist ein zentrales Thema. Deshalb geht es zum einen um die Frage: Wie finden wir eigentlich noch zuverlässige Informationen und damit in der Gesellschaft auch wieder einen gemeinsamen Nenner, statt uns, jeder für sich, in parallele Wahrnehmungswelten zu flüchten? Zum anderen soll das Buch helfen zu verstehen, welche Folgen die Informationsflut hat. Und vor allem, dass ihr niemand hilflos ausgeliefert ist.

Ein Zeitalter der Verwirrung

Das klingt nach einer Lösung, die Sie haben …

… aber nicht nach einer simplen. Es ist möglich, uns vor dieser Informationsflut zu schützen und uns aus diesem Zeitalter der Verwirrung zu befreien. Die Verantwortung liegt allerdings bei jedem Einzelnen von uns. Denn es ist unser Gehirn, das wir mit dieser Informationsflut durcheinanderbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir Menschen verdanken ja unser zeitlebens lernfähiges und hochkomplexes Gehirn einer evolutionären Erfindung, die so gar nicht in diese hektische Zeit passt: Verlangsamung. Nicht je schneller, sondern je lang­samer sich das Gehirn formiert, desto differenzierter können sich die hochkomplexen Verschaltungen der Nervenzellen herausbilden. Muss es schnell gehen, weil Druck gemacht wird und Angst geschürt wird, kann dieses großartige Vernetzungspotenzial im Gehirn nicht entfaltet werden.

Der Schlüssel liegt also in der Langsamkeit, die wiederentdeckt und gelebt werden muss?

Langsamkeit meint auch, sich aufeinander einlassen, Nähe, Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Auf einen Post im Netz lässt sich schnell und empathielos reagieren – es gibt ja keine lebendige Verbindung zu den Adressaten, also zu Menschen, die man fühlen, hören oder sehen kann. Aber genau das ist das Problem: So, wie wir jetzt unterwegs sind, laufen wir Gefahr, Automaten und Robotern immer ähnlicher zu werden, die ihre Tasks immer schneller erfüllen und sich von nichts berühren lassen.

Und wir informieren uns zu Tode?

Genau. Bei diesen ganzen kognitiven Versuchen, die Welt zu verstehen, holen wir uns immer mehr Informationen und kommen immer weniger an den Punkt, wo wir wirklich erkennen können, worauf es ankommt: um ein lebendiges, einander unterstützendes Miteinander im Einklang mit der Natur. Dafür müssten wir es schaffen, unser Fühlen, Denken und Handeln wieder miteinander zu verbinden, statt es immer weiter voneinander abzutrennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dr. Gerald Hüther ist Neurobiologe und Verfasser zahlreicher Bücher. Wissenschaftlich beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit dem Einfluss früher Erfahrungen auf die Hirnentwicklung, mit den Auswirkungen von Angst und Stress sowie der Bedeutung emotionaler Reaktionen. Er ist Gründer der Akademie für Potentialentfaltung und lebt in der Nähe von Göttingen. © Quelle: privat

Bildern ohnmächtig ausgeliefert

Aber ganz ohne Informationen wird es heutzutage auch nicht mehr gehen.

Freilich nicht, aber was nützt es, über etwas Bescheid zu wissen, was man nicht ändern kann? Das macht nur krank. Wir informieren uns über alle möglichen Dinge und merken dann, dass wir diesen Bildern ohnmächtig ausgeliefert sind. Wenn aber eine Information nichts weiter als hilflose Aufregung erzeugt, weil ich nichts tun kann, ist das sehr ungesund.

„Irgendwas geht hier schief!“, haben Sie an den Anfang Ihres Buches gestellt und auf die abgetrennten Wahrnehmungswelten hingewiesen. Wie genau lässt sich das Ihrer Meinung nach geraderücken?

Menschen müssen sich als Gestalter ihres eigenen Lebens und ihres Zusammenlebens mit anderen erfahren. Nur dann werden sie sich mit anderen Menschen, auch mit anderen Lebewesen verbunden fühlen und Verantwortung übernehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt dieses afrikanische Sprichwort „Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf“. Da ist also auch der Nachbar wichtig, der vielleicht etwas Besonderes kann – und der eine reale Verbindung schafft –, genauso der Chor oder auch der Feuerwehrverein.

Wenn aber eine Information nichts weiter als hilflose Aufregung erzeugt, weil ich nichts tun kann, ist das sehr ungesund.

Zum Feuerwehrverein gehen, statt am Computer oder Handy zu chatten? Das klingt unrealistisch.

Es geht nicht darum, das Handy oder den Computer zu verbieten, sondern darum, Alternativen zu schaffen, die die Grundbedürfnisse nach echter Nähe und Verbundenheit, nach Autonomie und Freiheit stillen. Selbst etwas entdecken und mit anderen gemeinsam gestalten können, von Angesicht zu Angesicht kommunizieren, Orientierung finden. Die lebendige Realität ist immer attraktiver als die virtuelle.

Warum verbreite ich Informationen?

Damit sich etwas ändert, müsste man die Menschen also auch informieren, oder?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, aber so, dass sie damit auch etwas anfangen können und erkennen, was sie konkret tun können. Das wollen wir mit diesem Buch erreichen. Wir wollen deutlich machen, wer und was diese ganze Informationsflut antreibt. Auf der einen Seite sind das diejenigen, die den unstillbaren Drang verspüren, andere über alles zu informieren, was sie für wichtig halten und von dem sie glauben, dass es ihnen Anerkennung verschafft. Und auf der anderen Seite sind das diejenigen, die glauben, sie müssten ständig über alles informiert sein, damit sie überall mitreden können.

Wir möchten, dass sich die Leserinnen und Leser am Ende fragen: Was brauche ich wirklich von all dem, was mir an Informationen angeboten wird? Und: Aus welchem Grund verbreite ich Informationen an andere? Sich darüber klar zu werden wäre ein wichtiger Schritt in eine sinnstiftende Richtung.

Glauben Sie, dass die Mehrheit der Menschen sich darauf besinnen wird?

Ja, davon bin ich überzeugt. Wir sind ja aus dem Prozess der Evolution des Lebendigen auf unserer Erde hervorgegangen. Wir können uns vorübergehend verrennen, aber das Leben holt uns auch immer wieder dorthin zurück, wo es weitergeht. Sonst wären wir Irrläufer der Evolution und hätten keine Chance, langfristig auf diesem Planeten zu überleben.

„Wir informieren uns zu Tode – Ein Befreiungsversuch für verwickelte Gehirne“, Verlag Herder, 240 Seiten, 22 Euro.