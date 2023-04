﻿Nichts gegen ein gutes Selbstgespräch

München. „Wo hab’ ich denn schon wieder den Schlüssel hingelegt?“ „Ich brauche noch Butter!“ „Eine Runde schaffst du noch!“ Ob morgens beim Tasche Packen, im Supermarkt oder beim Joggen durch den Park: Jeder Mensch führt ab und zu Selbstgespräche – einige still für sich im Kopf, andere durchaus auch laut. Was auf Mitmenschen in diesem Moment häufig irre wirkt, ist in der Regel ganz normal – und kann sehr hilfreich sein.

„Selbstgespräche haben eine stabilisierende Funktion“, sagt Peter Falkai, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität und der Neurobiobank München. „Sie helfen dem Arbeitsgedächtnis auf die Sprünge, sollen den Fokus schärfen.“ Auch motivierten sie zusätzlich das Zusammenspiel von Denken, Sehen und gesprochenem Wort. „Das lässt sich häufig bei Sportlern vor dem Wettkampf oder bei Schauspielern vor der Aufführung beobachten.“

Die Forschung geht davon aus, dass weit mehr als die Hälfte der Erwachsenen regelmäßig laut oder im inneren Monolog mit sich kommunizieren. Doch nicht nur die Großen sprechen mit sich selbst. Vor allem bei Kindern sieht man, dass Selbstgespräche sinnvoll und vollkommen normal sind.

Als wissenschaftlich gesichert gilt, dass Kinder mit etwa zwei Jahren beginnen, das Selbstgespräch von sich aus zu kultivieren. Und im Alter von drei bis fünf Jahren spricht etwa jedes zweite Kind vor dem Schlafengehen über die Erlebnisse des Tages mit sich selbst – nicht zuletzt, um die Begebenheiten zu sortieren.

Falkai spricht von einem „Übergang zur Traumwelt, bei der die Kinder schnell auch in andere Rollen schlüpfen“, aber auch von einer „Verarbeitungs- und Strukturierungsfunktion des Gehirns“.

In andere Rollen schlüpfen

Der Psychologe Adam Winsler von der George Mason University Fairfax in Virginia (USA) veröffentlichte bereits 2007 eine entsprechende Studie dazu. Er konnte nachweisen, dass drei- bis fünfjährige Kinder, die mit sich selbst sprechen, Rätsel schneller lösen als Kinder, denen das Selbstgespräch verwehrt blieb.

„Bei den Erwachsenen sind es vor allem Menschen, die gern reden, die oft Selbstgespräche führen“, sagt Falkai. „Aber auch Menschen, die allein leben und sich einsam fühlen, reden häufig und regelmäßig mit sich selbst.“ Das habe in der Corona-Zeit und vor allem während der Lockdowns möglicherweise zugenommen, glaubt der Psychiater. „Belastbare Zahlen gibt es dazu allerdings nicht.“

„Du“ oder „Ich“?

Forschende haben festgestellt, dass es dabei einen Unterschied macht, ob man „Ich“ oder „Du“ zu sich selbst sagt. Der Psychologe Ethan Kross von der University of Michigan hat diese Frage untersucht. Dazu ließ er in einem seiner Versuche knapp 100 Menschen in einem Bewerbungsgespräch begründen, warum sie für ihren Traumjob am besten geeignet seien. Ein Teil davon sollte sich in der kurzen Vorbereitung selbst mit „Ich“ ansprechen und motivieren, der andere mit „Du“ und dem eigenen Vornamen.

Das Ergebnis machte deutlich, dass sich die „Du“-Gruppe viel selbstsicherer zeigte, weniger grübelte und überzeugender argumentierte als die „Ich“-Gruppe. Kross’ Fazit: Menschen tun sich wesentlich leichter damit, Freunden und Freundinnen Ratschläge zu geben. „Du schaffst das schon!“ motiviere mehr als „Ich werde das schon schaffen!“.

Psychologen und Psychologinnen nutzen das Selbstgespräch ihrer Klientinnen und Klienten auch häufig in der Verhaltenstherapie. Wer sich beispielsweise jeden Morgen selbst ein Kompliment mache und sich bewusst wohlwollend zurede, stärke damit sein Selbstwertgefühl, so die Argumentation. Das begünstige die Ausschüttung von Endorphinen und verändere langfristig den oft kritischen inneren Monolog.

Wenn die innere Stimme bestimmt

Obwohl Selbstgespräche in der Psychologie generell als positiv angesehen werden und so gut wie jeder Mensch sie führt, schämen sich die meisten Menschen trotzdem dafür. Das liegt wohl auch daran, dass das Mit-sich-selbst-Reden häufig als ein Anzeichen für eine psychische Störung verstanden wird.

„Tatsächlich hören etwa 10 Prozent der Bevölkerung Stimmen oder haben das Gefühl, beobachtet zu werden“, sagt Fachmann Falkai. Ab wann wird das problematisch? „Auf jeden Fall dann, wenn imaginäre Personen das Handeln bestimmen.“ Etwa im Rahmen einer Schizophrenie, wenn die Stimme Dinge befehle, wie etwa aus dem Fenster zu springen. „Spätestens dann sollte man sich professionelle Hilfe holen“, rät er.