Nipah-Virus: Indien verhängt Lockdown nach zwei Todesfällen

Zum dritten Mal ist in Indien das Nipah-Virus (NiV) ausgebrochen. Nachdem zwei Menschen an einer Infektion gestorben sind, hat das Land am Donnerstag regional das öffentliche Leben eingeschränkt. Öffentliche Zusammenkünfte sind nun bis auf Weiteres verboten, außerdem sind zahlreiche Schulen im betroffenen Bundesstaat Kerala geschlossen. Drei weitere Menschen sind infiziert. 700 weitere Menschen stehen unter Beobachtung, weil sie Kontakt mit den Infizierten hatten.

Sterberate von 40 bis 75 Prozent

Das NiV wird in der Regel von Tieren – meist Schweinen und Flughunden – auf den Menschen übertragen. Menschen können sich jedoch auch durch kontaminierte Lebensmittel oder durch Kontakt mit Infizierten erkranken. Das berichtet das Centers for Disease Control and Prevention.

Bei Menschen können die Viren eine schwere Hirnhautentzündung auslösen. Die Sterberate liegt bei 40 bis 75 Prozent. Das bedeutet: In drei von vier Fällen sterben Menschen an einer Infektion mit dem NiV. Nach Angaben der WHO gibt es keine Medikamente oder Impfstoffe, die speziell gegen die Infektion mit dem NiV wirken.

RND/kb