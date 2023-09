Temperaturen von Nord- und Ostsee nur zum Teil „außergewöhnlich warm“

Keine Eigenbluttherapien mehr

Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker: Das dürfen sie – und das nicht

Wer eine zweite Meinung einholen will, wendet sich bei gesundheitlichen Problemen mitunter an Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Deren alternativmedizinisches Spektrum weicht vom schulmedizinischen ab. Wir erklären, was diese Berufsgruppe an medizinischen Anwendungen verabreichen darf – und was nicht.