Studie: Biomarker-Test könnte Parkinson frühzeitig erkennen

Zittern, verlangsamte Bewegungen und Muskelstarre sind die typischen Anzeichen des Parkinson-Syndroms. Forschende haben nun auch einen vielversprechenden Weg getestet, um die Krankheit schon vor dem Eintritt dieser Symptome zu erkennen. Vor allem bei einem Frühanzeichen schlug der Test sehr zuverlässig an.

Wenn Menschen erstmals die Diagnose Parkinson bekommen, war die Erkrankung meist bereits jahrelang im Körper. Schon bevor es zu den charakteristischen motorischen Symptomen wie Zittern, verlangsamte Bewegungen oder Muskelstarre kommt, haben viele Betroffene unspezifische Frühanzeichen. Es gibt aber noch keinen diagnostischen Weg, die Parkinson-Krankheit frühzeitig zu erkennen – die Diagnose erfolgt nur anhand der typischen Symptome und neurologischer Untersuchungen. Forschende sind jedoch nun einen Schritt näher in Richtung Früherkennung gekommen: Sie haben eine Methode getestet, die in einer Studie vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat – und auch bei Menschen ohne motorische Symptome Parkinson identifizieren könnte.

Das Parkinson-Syndrom ist eine chronische und fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, bei der im Hirn Zellen absterben, die Dopamin produzieren. Dieser Botenstoff ist wichtig für die Kommunikation zwischen Gehirn und Muskulatur – ohne ihn leidet unsere Motorik, es kommt unter anderem zu Störungen in der Bewegung. Weltweit sind geschätzte 10 Millionen Menschen betroffen, darunter 400.000 in Deutschland, wie die Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen informiert. Obwohl die Krankheit bereits 1817 vom englischen Arzt James Parkinson entdeckt wurde, sind die Ursachen in den meisten Fällen unbekannt.

α-synuclein als Biomarker: Test weist fehlgefaltete Proteine im Hirn nach

Deshalb sucht die Forschung seit jeher nach Antworten zu den Fragen, die die Erkrankung aufwirft. US-amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler widmeten sich der Frage, wie Parkinson schon frühzeitig bei Betroffenen entdeckt werden kann – denn eine Früherkennung ermöglicht eine frühzeitige Behandlung, um die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Sie untersuchten über 1100 Probandinnen und Probanden, heißt es in der im renommierten Fachjournal „The Lancet Neurology“ veröffentlichten Studie. Darunter waren Betroffene mit einer offiziellen Diagnose, aber auch Menschen mit nicht-motorischen Symptomen wie Geruchsverlust sowie Risikopatientinnen und -patienten mit den Genvariationen LRRK2 und GBA, die mit Parkinson in Verbindung gebracht werden.

Dabei kam die Methode „α-synuclein seed amplification assay“ (αSyn-SAA) zum Einsatz: Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das die Entstehung und das Aufkommen von klumpenartigen Ablagerungen fehlgefalteter α-synuclein-Proteine im Gehirn nachweisen soll. Diese treten bei Patientinnen und Patienten im Gehirn auf und gelten als Kennzeichen von Parkinson. Mithilfe eines Tests könnten sie ein Biomarker für Parkinson sein – darunter sind messbare biologische Merkmale zu verstehen, die auf eine bestimmte Krankheit hinweisen können. Bislang lassen sich die Protein-Ablagerungen aber nur endgültig durch eine Autopsie im Gehirn der Patientinnen und Patienten feststellen.

Die getestete Methode könnte das ändern: Die Forschenden konnten mithilfe der Methode bei 88 Prozent der Probandinnen und Probanden Parkinson feststellen, die bereits eine Diagnose hatten. Der Test schlug bei Betroffenen mit Parkinson-Diagnose vor allem dann an, wenn sie Geruchsverlust als Symptom aufwiesen: 97 Prozent mit diesem Symptom hatten in der Studie ein positives Ergebnis. Zum Vergleich: Bei den restlichen Studienteilnehmenden war das bei 63 Prozent der Fall.

Insgesamt hat sich die Methode als Biomarker-Test bewährt, wie die Forschenden sagen. „Unsere Befunde suggerieren, dass das αSyn-SAA-Verfahren die Biomarker der Parkinson-Krankheit äußerst genau und unabhängig von klinischen Symptomen feststellen kann, was es ermöglicht, die Krankheit bei Patienten in frühen Stadien zu diagnostizieren“, sagte der Studien-Co-Autor und Biochemiker Luis Concha.

Biomarker-Test schlägt auch ohne charakteristische Parkinson-Symptome an

Um aber zu testen, ob das Verfahren auch zur Früherkennung taugen könnte, führten die Forschenden die Tests auch an Menschen mit möglichen Frühsymptomen durch, die nicht die Motorik betreffen. Dazu zählen insbesondere Geruchsverlust oder Störungen des REM-Schlafs – also der Schlafphase, in der wir Erlebtes verarbeiten und die meisten Träume stattfinden. Bei dieser Schlafstörung treten und schlagen Parkinson-Patientinnen und -Patienten um sich, gefährden dadurch sich selbst und ihre Partnerinnen und Partner im Bett.

Die Teilnehmenden mit diesen Frühanzeichen hatten noch keine Parkinson-Diagnose, da sie keine der charakteristischen motorischen Symptome aufwiesen. Der Test fiel bei über 86 Prozent von ihnen jedoch positiv aus. Bei den Risikopatientinnen und Risikopatienten mit den Genvariationen, die weder Parkinson-Symptome noch Frühanzeichen hatten, zeigte der Test dagegen nur in den wenigsten Fällen ein positives Ergebnis (8 Prozent).

Methode könnte „Game-Changer“ in der Diagnostiok sein

Die Forschenden hoffen, dass der αSyn-SAA-Test bei der Früherkennung von Parkinson künftig behilflich sein wird. Sie räumen jedoch ein, dass mehr Forschung mit mehr Probandinnen und Probanden nötig ist. Die Neurologinnen Daniela Berg und Christine Klein vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, die nicht an der Studie beteiligt waren, bezeichneten die Methode nichtsdestotrotz als „Game-Changer“ für die Diagnostik und Forschung von Parkinson. Das Forschungsteam habe gezeigt, dass Menschen mit Frühsymptomen fehlgefaltete α-synuclein-Ablagerungen aufwiesen, bevor andere Symptome nachweisbar waren. Es sei ein Befund, „der den Grundstein für die biologische Diagnose der Parkinson-Krankheit legt“.

Die Studie wurde von der „Michael J. Fox Foundation for Parkinson‘s Research“ finanziert, die vom kanadischen Schauspieler Michael J. Fox gegründet wurde. Der 61-Jährige erkrankte bereits im Alter von 30 Jahren an Parkinson und setzt sich für die Erforschung von Ursachen und Behandlung ein.