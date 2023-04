Studie zeigt: Auch Tiger haben unterschiedliche Charaktere

Manch Katze schreitet erhaben, stolz und elegant wie eine Diva durchs Leben – andere Katzen sind eher gemütlich, gutmütig und tollpatschig wie Balu der Bär: Katzen haben unterschiedliche Charaktere. Das haben auch schon einige Studien gezeigt. Forschende haben nun auch bei Tigern, den großen Schwestern der gemeinen Hauskatze, Persönlichkeitsunterschiede nachgewiesen. Interessant sind an der Studie vor allem zwei Punkte: Erstens, wie Forschende die Persönlichkeit von Tigern messen konnten. Und zweitens, welche Haupteigenschaften sie durch diese Methode fanden.

Natürlich konnte das Forschungsteam die 248 sibirischen Tiger ihrer Studie nicht selbst einen Persönlichkeitstest ausfüllen lassen. „Aber wir können einschätzen, wie die Persönlichkeit eines Tigers auf menschliche Beobachter wirkt – und genau das haben wir gemessen“, sagt Studienleiterin Rosalind Arden, Kognitionsforscherin an der London School of Economics and Political Science (LSE).

Wie Fragebögen Persönlichkeit messen

Dafür entwickelte das Forschungsteam einen Fragebogen mit einer Liste von 70 Wörtern, die sie dafür geeignet hielten, die Persönlichkeit eines Tigers zu beschreiben: „würdevoll“, „entschlossen“ oder „selbstbewusst“ stand zum Beispiel darauf. Dann baten sie Tierärztinnen und -ärzte sowie Tierpflegerinnen und -pfleger, die die Tiger gut kannten, darum, den Fragebogen für das jeweilige Tier auszufüllen.

Damit wählten sie eine Methode, die der Persönlichkeitsmessung von Menschen sehr ähnlich ist: In der Psychologie findet das sogenannte Big-Five-Modell breite Zustimmung, um die Persönlichkeit eines Menschen zu bestimmen. Mithilfe eines Fragebogens wird auf fünf Hauptachsen – Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus – die Persönlichkeit eines Menschen ermittelt. Diese fünf Dimensionen der Persönlichkeit basieren auf einer Liste mit Begriffen, die die Eigenschaften eines Menschen beschreiben – allerdings umfasste die Liste mehr als 18.000 statt 70 Wörter.

Zwei Gruppen von Tigern konnte das Forschungsteam untersuchen und die Ergebnisse miteinander vergleichen: 152 Tiger lebten im Nordosten Chinas im größten halbwilden Tigerschutzgebiet der Welt. Eine zweite Stichprobe von 96 Tigern lebte ebenfalls in einem Schutzgebiet im Osten Chinas. Am Ende konnte das Forschungsteam 800 Fragebögen analysieren. Dabei interessierte sie besonders, ob bestimmte Wörter bei einzelnen Tigern häufiger auftraten als bei anderen.

Forschungsteam findet zwei Haupteigenschaften

Und tatsächlich: „Unsere Forschung zeigt, dass Tiger anhand von zwei wichtigen Persönlichkeitsmerkmalen verstanden werden können“, so Studienleiterin Arden. Diese beiden Hauptmerkmale nannten die Studienautoren „majesty“ und „steadiness“ – was man im Deutschen am ehesten als königliche Hoheit oder Würde („majesty“) und Beständigkeit oder Ruhe („steadiness“) bezeichnen würde. „Majesty“ beinhaltete Eigenschaften wie „würdevoll, imposant, weitblickend“ und „ehrgeizig“. Für „steadiness“ stehen Adjektive wie „aufrichtig, methodisch, tolerant“ und – der Favorit der Forschenden – „offen“.

Tiger, die bei „majesty“ höher rangierten, waren demnach gesünder, fraßen mehr lebende Beute, hatten einen höheren Gruppenstatus und paarten sich häufiger. Tiger mit höheren „steadiness“-Werten zeichneten sich durch Aufrichtigkeit, Freundlichkeit und Sanftmut aus. Dabei stimmten die Ergebnisse der ersten Stichprobe von Tigern mit denen der zweiten Gruppe überein.

Gelten die Ergebnisse auch für Hauskatzen?

Die Studienergebnisse könnten dabei helfen, Wildtiere besser zu schützen und zu erhalten, glauben die Studienautorinnen und -autoren. „Wie wir gesehen haben, haben diese Persönlichkeiten einen Einfluss auf die Fähigkeit dieser gefährdeten Art, sich fortzupflanzen und zu gedeihen“, sagt Studienleiterin Arden. Das Forschungsteam räumt aber auch ein, dass die Ergebnisse etwas anders ausfallen könnten, wenn man Tiger in freier Wildbahn untersucht. „Es ist unwahrscheinlich, dass Wildtiere genau das gleiche Verhaltensrepertoire zeigen wie eine bewirtschaftete Wildpopulation oder eine Zoopopulation der gleichen Art“, heißt es in der Studie. Die Persönlichkeit von einzelnen Tigern in freier Wildbahn zu messen, dürfte aber ohnehin ziemlich schwierig werden.

Übertragbar auf Hauskatzen ist die Tiger-Studie auch nur bedingt. In einer Studie zur Persönlichkeit von Hauskatzen wurde empfohlen, wie beim Menschen das Big-Five-Modell zu nutzen, um den Katzen-Charakter zu beschreiben.

So soll verhindert werden, dass jeder Forscher und jede Forscherin eigene Bezeichnungen erfindet und die Studien nicht miteinander vergleichbar sind. Aber Arden und ihr Team verteidigen den eigens entwickelten Fragebogen für Tiger: Sie fanden, dass sich das Big-Five-Modell nur schlecht eignet, um der Persönlichkeit von Tigern gerecht zu werden.