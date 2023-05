﻿Psychotherapeutin warnt: Welche negativen Folgen die Dauernutzung von Handy und Co. für Kinder hat

Kostenfrei bis 16:30 Uhr lesen

Kolumne Kielkjavík

In den 80er Jahren tummelten sich viele Studierende in Kiel, die aus Island an die Förde gekommen waren. Darunter auch Karl Skírnisson, der ein besonderes Anliegen hatte und nebenbei ein kleines Stück Universitätsgeschichte an der CAU schrieb. Auch sein nächstes Buchprojekt hat seinen Ursprung in der Kieler Zeit.