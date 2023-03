Ramadan-Sprüche: Zitate und Grüße für Whatsapp zum muslimischen Fastenmonat

30 Tage lang nichts essen und trinken, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Am 23. März startet der muslimische Fastenmonat Ramadan, der neben dem Glaubensbekenntnis, den täglichen Gebeten, der Wohltätigkeit für Bedürftige und der Pilgerfahrt nach Mekka zu den fünf Säulen des Islams gehört.

Möchten Sie Freunden und Familie in dieser Zeit Grüße zukommen lassen oder Glückwünsche überbringen, dann funktioniert das ganz einfach und kontaktlos über Whatsapp oder soziale Medien. Hierfür haben wir Ihnen eine Sammlung an passenden Zitaten, Grüße und Sprüchen zusammengestellt.

Ganz einfach und schlicht wünscht man sich zu Beginn und im Verlauf des Ramadan:

Diese Grußformel bedeutet so viel wie „Habt einen großzügigen/reichlichen Ramadan” oder einfach „Froher Ramadan.”

Am Ende des Fastenmonats, zum sogenannten Zuckerfest (Eid al-Fitr), kommt außerdem noch folgende Grußformel des Fastenbrechens hinzu:

Eid Mubarak entspricht im Deutschen dem Festtagsgruß „gesegnetes Fest”.

Diese einfachen Grüße zu Ramadan eignen sich übrigens auch bestens für Nichtgläubige, die ihren muslimischen Freunden während des Fastenmonats schreiben.

Gerade auf Whatsapp bieten sich passende Emojis an, um eine schlichte Nachricht noch ein wenig aufzupeppen. Auch zum Thema Ramadan hat der Messenger einige passende Symbole zu bieten, die sich als Zusatz für Sprüche und Zitate verwenden lassen.

📿 – Gebetskette

🙏 – betende Hände

🕌 – Moschee

🕋 – Kaaba

📖 – offenes Buch

👳 – Gesicht mit Turban

🧕 – Frau mit Kopftuch

🌅 – Sonnenaufgang

🌇 – Sonnenuntergang

🌙 – Sichelmond

☪️ – Hilal und Stern

Wer nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern auch international Ramadan-Grüße verteilen möchte, kann dafür zu englischsprachigen Zitaten und Sprüchen greifen. Hier eine Auswahl:

Ramadan does not come to change our schedules. It comes to change our hearts.

Fasting is only 1% of not eating and drinking, the rest of the 99% is bringing your heart and sould closer to Allah.

Ramadan is like the rain, it nourishes the seeds of good deeds.

Ramadan is like a rare flower that blossoms once a year and just as you begin to smell it’s fragrance, it disappears for another year.

May the noor of this blessed month illuminate your heart, mind and soul and may your all prayers be answered.

Ramadan Mubarak! I hope every Muslims do good deeds and stay away from sins inshallah! Enjoy your Ramadan everyone.