﻿„Wenn wir uns nicht am Riemen reißen, sind wir in der Weltraumfahrt irgendwann außen vor“

Entspannt lässt sich Alexander Gerst neben der Luke zum Columbus-Modul der Internationalen Raumstation ISS nieder. Er streckt die Beine aus, lehnt sich mit dem Rücken gegen die kühle Wand – so wie er es schon oft gemacht hat. Doch dieses Mal hebt sein Körper nicht ungewollt vom Boden ab, er muss sich nicht irgendwo mit den Füßen einhaken, um zu verhindern, dass er davonschwebt. Denn der Astronaut der Europäischen Weltraumbehörde Esa ist nicht wirklich im Columbus-Modul, das in rund 400 Kilometern Höhe über der Erde schwebt, sondern in einem Nachbau im Esa-Astronautenzentrum in Köln. Schon bald könnte für ihn jedoch der nächste Flug ins All bevorstehen.

Herr Gerst, werden Sie unser Mann auf dem Mond?

(lacht) Tja, das weiß ich nicht. Das weiß zurzeit niemand.

Aber die Chancen stehen nicht schlecht.

Die Chancen, würde ich sagen, stehen nicht ganz schlecht, dass ich zumindest einmal zum Gateway, unserer zukünftigen Raumstation in der Mondumlaufbahn, fliegen kann. Es ist nur ein Projekt, an dem die Esa mitwirkt. Sie ist auch an weiteren Elementen des Artemis-Programms der Nasa beteiligt, zum Beispiel indem sie die Europäischen Servicemodule baut. Die Module sind das Hauptantriebsystem des „Orion“-Raumschiffs, mit dem Astronautinnen und Astronauten zum Mond fliegen sollen. Nun kommen von europäischer Seite noch zwei Missionen dazu: die Argonauten-Mission, bei der Lander Fracht und unterstützende Infrastrukturen wie Ersatzteile oder Rover zum Mond bringen sollen, und die Moonlight-Mission, mit der wir die Kommunikation und die Navigation auf dem Mond zur Verfügung stellen wollen. Durch unsere Beteiligung haben wir uns schon drei Plätze für die Mondflüge erarbeitet. Sechs erfahrene Esa-Astronautinnen und Astronauten kommen dafür infrage. Das heißt, die Chancen stehen nicht schlecht, aber das wird sich erst in den nächsten Jahren klären.

Beim Pangaea-Geologiekurs auf Lanzarote konnten Sie schon trainieren, wie man die Mond- oder Marslandschaft richtig erforscht. Das spricht aus meiner Sicht schon sehr dafür, dass Sie an einer Mondmission teilnehmen werden.

Für eine Mondmission muss man sehr viel mehr trainieren. Pangaea war nur ein Vortraining. Alle Kolleginnen und Kollegen sollen das gleiche Grundwissen erlangen, damit jeder von uns Wissenschaft auf dem Mond betreiben könnte, auch wenn man nicht Geologie oder Geophysik studiert hat. Die Mission zum Mond wird vor allem eine Wissenschaftsmission sein. Dafür muss man mit den Kolleginnen und Kollegen am Boden zusammenarbeiten, deren Augen, Hände und Ohren sein, und wissenschaftliche Intuition aufbauen. Man muss schon wissen, was man tut. Ich bin da in gewisser Weise ein Sonderfall: Ich habe Geophysik und Geowissenschaften studiert und als Vulkanologe gearbeitet – das heißt, für mich war das Training auf Lanzarote nicht komplett neu, eher eine Auffrischung. Aber ich habe dabei auch viel dazugelernt; denn mit dem Gedanken, dort oben im Vakuum zu arbeiten, auf dem Mond zu sein und Gesteinsproben zu nehmen, das ist noch mal etwas ganz anderes.

Die Crew der zweiten Mondmission, Artemis-2, steht fest. Sind Sie enttäuscht, dass Sie nicht ausgewählt wurden?

Nein, im Gegenteil. Bei der Artemis-2-Mission ist ein sehr guter Freund von mir dabei, Reid Wiseman. Ich habe mich riesig für ihn gefreut und hatte es ehrlich gesagt auch schon vermutet. Ich weiß, dass er ein sehr guter Commander sein wird. Wäre ich selbst gerne mitgeflogen? Natürlich. Wenn man diese Frage als Astronaut mit Nein beantwortet, hat man, glaube ich, den Beruf verfehlt. (lacht) Selbstverständlich wäre ich gerne mitgeflogen. Aber ob es jetzt diese Mission ist oder eine der nächsten – das ist alles nicht so wichtig. Es geht nicht um mich als Person. Es ist wichtiger, dass Europa mit dabei ist – und das ist etwas, was wir gerade riskieren.

Zur Person Alexander Gerst ist seit 2009 Mitglied des Astronautenkorps der Europäischen Weltraumbehörde ESA. Zweimal ist er zur Internationalen Raumstation ISS geflogen: Das erste Mal 2014 bei seiner Mission „Blue Dot", die rund ein halbes Jahr dauerte, das zweite Mal 2018 bei seiner Mission „Horizons". Während seines zweiten Aufenthalts im All übernahm er als erster Deutscher das Kommando der Raumstation. Gerst ist studierter Geophysiker und Geowissenschaftler und entdeckte während des Studiums sein Interesse an der Vulkanologie. Er ist 47 Jahre alt.

Was genau meinen Sie?

Die Raumfahrt erlebt gerade eine beschleunigte Entwicklung. Es gibt viele neue Player, die hinzukommen. Wenn wir bei dieser Entwicklung nicht mitmachen und nicht selbst ein System aufbauen, das Menschen in den Weltraum transportieren und Fracht für astronautische Missionen zur Verfügung stellen kann, werden wir irgendwann hinten runterfallen. Das sind wir nicht gewohnt: Wir Europäer waren international immer beliebte Partner. Man hat uns immer an den Tisch gebeten, weil wir Dinge konnten, die andere nicht konnten – wie jetzt beim Europäischen Servicemodul des „Orion“-Raumschiffes. Aber die Zeiten sind erst mal vorbei.

Inzwischen sind die Kapazitäten bei den anderen Nationen so weit fortgeschritten, dass im Prinzip jeder alles allein machen könnte. Das sieht man zum Beispiel an China, die jetzt ihre eigene Raumstation bauen. Oder an den USA: Wir bauen zwar das Servicemodul, aber theoretisch könnten sie ihre Mondmissionen auch allein stemmen. Das heißt: Wir sind nicht mehr automatisch international gefragte Partner. Diesen Platz am Tisch der Weltraumnationen müssen wir uns hart erarbeiten, indem wir autonome Kapazitäten aufbauen, die so attraktiv sind, dass man mit uns zusammenarbeiten will. Wenn wir das verpassen, riskiert Europa, in Zukunft keine Rolle mehr in der astronautischen Weltraumfahrt zu spielen. Das merkt man bereits jetzt: In den SpaceX-Kapseln sind europäische Astronauten und Astronautinnen zumeist nur Passagiere, in den Trainingspausen bei SpaceX dürfen sie noch nicht einmal ohne Begleitung zur Toilette.

Kommt diese Erkenntnis nicht etwas zu spät? Der neue Wettlauf ins All hat längst Fahrt aufgenommen.

Ja und nein. Es ist fast zu spät, aber gerade noch rechtzeitig, wenn wir jetzt die Debatte darüber führen und schnell Entscheidungen auf europäischer Ebene treffen. Erinnern wir uns mal an das „Hermes“-Projekt, das Anfang der 90er knapp gescheitert ist. Die Mitgliedsstaaten hatten sich in letzter Minute dagegen entschieden. Das war ein Raumgleiter, der Fracht und Astronautinnen und Astronauten in die Erdumlaufbahn zur ISS bringen sollte – und auch heute noch fliegen könnte. Mal angenommen, Europa hätte das Projekt nicht abgebrochen: Welche Rolle hätten wir jetzt in der internationalen Raumfahrt? Oder bei der Nasa, die jahrelang kein Spaceshuttle hatte? Die US-Astronauten wären in der russischen Sojus-Kapsel und bei uns mitgeflogen. Und wir wären jetzt wesentlich weiter.

Wir hatten die richtigen Ambitionen, aber es war nicht allen Akteuren klar, wie wichtig ein solches Projekt ist. Jetzt ist es wesentlich offensichtlicher. Es passiert so viel um uns herum, dass klar ist: Wenn wir uns nicht am Riemen reißen, sind wir in der Weltraumfahrt irgendwann außen vor. Das kann man nicht mehr ignorieren, wenn man beispielsweise Starship starten sieht. Aber ich bin zuversichtlich, dass Europa da aufwachen wird. Der Esa-Generaldirektor hat im November für diese Debatte sogar einen „Space Summit“ mit allen 22 Mitgliedsstaaten geplant.

Das heißt, am liebsten wäre es Ihnen, in Zukunft mit einer europäischen Rakete zum Mond zu fliegen.

Selbstverständlich. Aber es geht nicht darum, dass wir nur noch mit unseren Raketen fliegen. Wir wollen international zusammenarbeiten und dafür müssen wir ein attraktiver Partner sein. Letztendlich würde ich mich freuen, wenn ich zusammen mit internationalen Kolleginnen und Kollegen an Bord einer europäischen Rakete fliegen könnte – es muss ja nicht gleich eine europäische Mondrakete sein, der Erdorbit würde erst einmal ausreichen. Und dann bei der nächsten Mission mit einer anderen Rakete einer anderen Nation, auch wieder mit einer internationalen Crew. So sollte die Zukunft der Raumfahrt aussehen.