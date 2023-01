Chinesisches Neujahr 2022: Willkommen im Jahr des Tigers

Am 22. Januar beginnt das neue chinesische Jahr, welches mit dem Neujahrsfest, auch Frühlingsfest genannt, eingeleitet wird. Doch nicht nur in China, auch in vielen anderen Teilen der Welt richten sich die Menschen nach dem Mondkalender.

Hannover. In China und vielen anderen Ländern Ost- und Südostasiens zählt das Neujahrs- oder Frühlingsfest zu den wichtigsten Feiertagen des Jahres. Was hat es mit Chinesisch Neujahr auf sich und welche Tierkreiszeichen gibt es? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann ist das chinesische Neujahr 2023?

Wie lange dauert das chinesische Neujahr 2023?

2023 ist das Jahr des Hasen - was bedeutet das?

Welche Glückwünsche und Traditionen gibt es zum chinesischen Neujahrsfest?

Wann beginnt das neue chinesische Jahr 2023?

Das chinesische Neujahr oder auch Chinese New Year markiert den Wechsel eines Mondjahres in das nächste und fällt immer auf den ersten Tag des ersten Monats im chinesischen Kalender, auch Mondkalender genannt. Der genaue Termin richtet sich nach dem ersten Neumond zwischen dem 21. Januar und 21. Februar. Dadurch fällt das chinesische Neujahr jedes Jahr auf unterschiedliche Daten, in diesem Jahr auf Sonntag, den 22. Januar. Das Neujahrsfest endet am 7. Februar 2023.

Die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest beginnen am Vorabend des Neujahrstages, in diesem Jahr also am 21. Januar, und enden traditionell mit dem Laternenfest, das in diesem Jahr am 7. Februar stattfindet.

Chinesisches Neujahrsfest 2023: Wo feiert man das Frühlingsfest?

In China zählt das Neujahrsfest zu den größten und wichtigsten Feiertagen des Jahres. Allein auf dem chinesischen Festland verreisen Hunderte Millionen Menschen, um Zeit mit ihren Familien zu verbringen. Für viele ist es die einzige arbeitsfreie Zeit im Jahr. Insgesamt werden um die Feiertage mehr als eine Milliarde Reisen getätigt.

Gefeiert wird das „chinesische” Neujahr - oft auch als Frühjahrsfest bezeichnet - aber nicht nur in China. Auch in Korea, der Mongolei, Vietnam und anderen Gebieten Ost- und Südostasiens feiern die Menschen das Frühlingsfest. Das umschließt Länder mit großer chinesischer Bevölkerung wie Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand, Kambodscha oder die Philippinen ebenso wie Städte im Westen, in denen viele Überseechinesen leben.

Chinesisches Neujahr 2023: Das Jahr des Hasen

Das chinesische Jahr 2023 steht im Zeichen des Hasen. Menschen, die im Jahr des Hasen geboren wurden, verfügen laut volkstümlichen Glauben über bestimmte Eigenschaften. So gelten sie als selbstbewusst und zielstrebig, liebevoll und sozial. Ihr stilles Wesen versteckt ihre Willensstärke. Zudem fällt es ihnen schwer sich anderen wirklich zu öffnen. Das Leben eines Hasen erfordert viel Abwechslung, Routine langweilt sie.

Jahr des Tigers: Das war des Tierkreiszeichen 2022

Das chinesische Jahr 2022 stand im Zeichen des Tigers. Menschen, die im Jahr des Tigers geboren wurden, wird laut volkstümlichen Glauben Mut, Konkurrenzfähigkeit, Unberechenbarkeit und Selbstvertrauen nachgesagt.

Welche chinesischen Tierkreiszeichen gibt es?

Grundlage für die Ermittlung des chinesischen Neujahrs sowie anderer traditioneller Feiertage ist der chinesische Kalender. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Lunisolarkalender, also einer Kombination aus Sonnen- und Mondkalender. Der chinesische Kalender folgt einem 60 Jahre währenden Zyklus, bestehend aus je zehn sogenannten Himmelsstämmen (die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Holz und Metall oder Gold) und je zwölf Erdzweigen, denen jeweils ein Tierkreiszeichen zugeordnet ist. Das nächste Jahr des Hasen gibt es folglich wieder in zwölf Jahren, also im Jahr 2035.

Das sind die zwölf Tierkreiszeichen und ihre Geburtsjahre in der Übersicht:

Tierkreiszeichen (Erdzweig) Geburtsjahre Ratte (zi) 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Büffel, auch Rind oder Ochse (chou) 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tiger (yin) 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Hase (mao) 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Drache (chen) 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Schlange (si) 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Pferd (wu) 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Schaf oder Ziege (wei) 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Affe (shen) 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Hahn (you) 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Hund (xu) 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Schwein (hai) 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Warum ist die Katze kein chinesisches Tierkreiszeichen?

Laut Legende gab es ursprünglich 13 Tierkreiszeichen, die Katze gehörte dazu. Je nach Quelle lud Buddha oder der Jadekaiser Yu Di alle Tiere der Tierkreiszeichen zu einem Fest ein, bei dem jedem Tier ein Jahr geschenkt wurde, das fortan nach ihm benannt wurde. Da die Ratte der Katze jedoch erzählte, dass das Fest einen Tag später stattfände, verschlief die Katze und ging leer aus.

Wie wird das chinesische Neujahrsfest gefeiert?

Zu den bekanntesten Neujahrsbräuchen zählen Löwen- und Drachentänze, die vor allem in größeren Städten, nicht nur in China, ein größeres Publikum anziehen. Auch Feuerwerke sind eng mit dem chinesischen Neujahrsfest verknüpft. In China wurde Schwarzpulver bereits im achten Jahrhundert erfunden. Die Tradition, das neue Jahr mit viel Getöse einzuleiten, hat sich im Westen aber auch ohne die Einfuhr des explosiven Pulvers im 13. Jahrhundert etabliert.

Zu den weiteren Traditionen und Bräuchen gehören:

Haare schneiden und Wohnungen putzen, aber niemals während der ersten drei Tage des neuen Jahres – das soll Unglück bringen

Dekorieren von Häusern und Straßen: Die Farbe Rot ist am chinesischen Neujahr allgegenwärtig, da sie Freude, Glück und Wohlstand symbolisiert. Deshalb ist es üblich an Neujahr rote Kleidung zu tragen

Verschenken von roten Umschlägen mit Geld (sogenannte Hongbao)

Mehrgängiges Festessen mit der Familie am Vorabend des Neujahrstages

In der Neujahrsnacht: Öffnen von Fenstern, um das Glück hineinzulassen

Besuch eines Tempels

Termine für das chinesische Neujahr

22. Januar 2023: Jahr des Hasen

10. Februar 2024: Jahr des Drachen

29. Januar 2025: Jahr der Schlange

17. Februar 2026: Jahr des Pferds

6. Februar 2027: Jahr des Schafs / der Ziege

26. Januar 2028: Jahr des Affen

13. Februar 2029: Jahr des Hahns

3. Februar 2030: Jahr des Hundes

23. Januar 2031: Jahr des Schweins

11. Februar 2032: Jahr der Ratte

31. Januar 2033: Jahr des Büffels

19. Februar 2034: Jahr des Tigers

RND/pf/do