Darum können Autos für Hunde auch im Schatten zur Hitzefalle werden

Auffälliges Insekt

Feuerwanze: Was ist das für ein roter Käfer in meinem Garten?

Ab April beginnt in vielen Gärten ein buntes Treiben – die rot leuchtenden Feuerwanzen erwachen aus dem Winterschlaf und sammeln sich in großen Gruppen unter Gewächsen, an Bäumen oder sonnigen Plätzen. Was es mit den roten Insekten auf sich hat, erklären wir hier.