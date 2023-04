Sie möchten Freunden und Verwandten eine nette Grußbotschaft zu den Feiertagen übermitteln? Hier eine Auswahl an kurzen Sprüchen, Zitaten und Gedichten, die sich im Handumdrehen per Messenger verschicken lassen.

Ostergrüße für Whatsapp und Co. – was Sie Ihren Liebsten an Karfreitag wünschen können

Hannover. Wer seinen Liebsten zu Ostern ein paar nette Grüße zukommen lassen möchte, findet hier Inspiration. Egal ob kurze, lustige oder religiöse Ostersprüche, Zitate oder Gedichte – hier finden Sie passende Text-Vorschläge.

Sprüche und Grüße an Karfreitag: Kann man schon „frohe Ostern“ wünschen?

Laut Überlieferung wurde Jesus am Karfreitag gekreuzigt. Traditionell ist der Freitag vor Ostern daher eigentlich ein Trauertag und demnach nicht wirklich für Glückwünsche geeignet. Gejubelt wird erst am Ostersonntag - dem Tag, an dem die Auferstehung Jesu gefeiert wird. Wer am Karfreitag dennoch dem christlichen Brauch gedenken möchte, kann dies aber beispielsweise mit tröstlichen und besinnlichen Sprüchen tun. Einige Vorschläge:

Der Karfreitag erinnert uns daran, dass aus Schmerz und Leid auch Hoffnung und Erlösung entstehen können. Mögest du an diesem Tag Trost und Ermutigung finden.

In Gedenken an den Tag des Kreuztodes Jesu Christi. Einen ruhigen Karfreitag wünsche ich.

„Erst wenn wir die dunkelsten Stunden überlebt haben, ahnen wir, was Auferstehung heißt.“ - Ernst R. Hauschka

Ich wünsche euch einen besinnlichen und ruhigen Karfreitag.

„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.“ - Johannes 3, 16

„Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“ - Johannes 11, 25

Der Karfreitag erinnert uns daran, dass aus dem Dunkel auch das Licht hervorgehen kann. Möge dieser Tag für dich ein Symbol der Hoffnung sein und dich daran erinnern, dass es immer einen Weg gibt.

Kurze Ostersprüche für Whatsapp und Co.

Wir wünschen Euch allen ein frohes, segenreiches 🙏 und erholsames Osterfest 🐇! Herzliche Grüße von ...

Ein freudiges Osterfest für die ganze Familie 👨‍👩‍👧‍👦 und viel Spaß beim Anmalen der Ostereier 🐣 wünschen …

Ich wünsche Dir, ganz ohne Stress, ein wunderschönes Osterfest 💚!

Blumenduft🌼 weht um die Nasen. Liebe Grüße an dich vom Osterhasen🐰!

Frohe Ostern, ihr 🐇🐇!

Häschen klein 🐇, ging allein, wollte gerne bei dir sein 🐇🐰

Ich schwöre bei meiner 🥕, dass ich dir gehöre. 🐰

Ich wünsche euch 🧑‍🤝‍🧑 ein buntes Ostertreiben, auf das wir ewig Freunde bleiben! 😊

Es ist Ostern🐣, aber volle Möhre! 🥕🥕

An Ostern kenn‘ ich keine Gnade und esse Hasen🐰🐰 aus Schokolade 🍫!

Osterhäschen 🐇 dort im Grase, Wackelschwänzchen, Stuppsenase, mit den langen, braunen Ohren 🐰, hast ein Osterei verloren 🥚!

Ostern 🐰🥚 bleibt ihr ganz zu Haus? Glückwunsch! Spannt mal richtig aus! 💤

Romantische Ostersprüche

Hallo mein 💖, trotz der ganzen Konkurrenz an Ostern bist du der süßeste 🐰 für mich. 😘

Ich schenke dir ein Osterei 🥚, wenn du’s zerbrichst, so hast du zwei 🐣🐣.

Ostern ist die Zeit des Schenkens 🎁 und des aneinander Denkens 🐰🐰. Zwar kein Auto, zwar kein Nerz - dafür ein Gruß mit Herz 💝. Frohe Ostern!

Frohe Ostern und zum Schluss – für dich, ein dicker Oster💋!

Christliche Ostersprüche und Bibelverse zu Ostern

An Ostern wird die Auferstehung Jesu Christi gefeiert, der laut Neuem Testament den Tod als Sohn Gottes überwunden hat. Für einen religiösen Osterspruch, der an diese Bedeutung erinnert, finden Sie hier eine Auswahl an Texten:

Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Lukas 24:6-7

Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er. Lukas 23:46

Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Matthäus 28:5-6

Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Lukas 24:34

Ostergedichte für Karten

Bestens geeignet für den Ostergruß ist ebenfalls ein kleines Gedicht, das sich auf den Frühling und das Osterfest bezieht. Hier einige Vorschläge, wenn Sie Freunde und Familie mit ein paar mehr Worten bedenken möchten:

Es war einmal ein Osterhas,

der sah ein kleines Veilchen im grünen Gras.

Er bückte sich und sagte leis:

Liebes Veilchen, ich lass dich gern am Leben sein,

ich esse nämlich lieber ein Osterei.

----

Bürzel nach oben

Ohren nach unten

Hase unter Ohren

bürzelt sich munter.

----

Zum Frühstück ein Ei

zum Mittag zwei Eier

zum Abend drei Eier-Likör.

----

Huhn gehüpft

Ei geschlüpft

Has verrückt

Osterglück!

----

Die Häschen sind los,

tragen Eier im Schoss,

legen sie ins kühle Ostermoos.

Schnell weg hier bloss!

----

Has, Has, Osterhas,

Wir möchten nicht mehr warten!

Der Krokus und das Tausendschön,

Vergissmeinnicht und Tulpe stehn

Schon lang in unserm Garten.

Has, Has, Osterhas

Mit deinen bunten Eiern!

Der Star lugt aus dem Kasten raus,

Blühkätzchen sitzen um sein Haus;

Wann kommst du Frühling feiern?

Has, Has, Osterhas,

Ich wünsche mir das Beste!

Ein großes Ei, ein kleines Ei

Und ein lustiges Dideldumdei,

Alles in einem Neste!

Zitate zu Ostern

Soll es feierlich sein, dann eignen sich Zitate als Gruß zum Osterfest. Hier einige Vorschläge bekannter Persönlichkeiten und geistlicher Autoren:

Wer den „stillen Freitag“ und den Ostertag nicht hat, der hat keinen guten Tag im Jahr. – Martin Luther

Zu Weihnachten getanzt im Schnee, zu Ostern Frost im Zeh. – Wilhelm Busch

Es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich. – Wilhelm Busch

Jesu Auferstehung zeigt, dass Gott ja zu unserem Sterben sagt, aber nein zu unserem ewigen Tod. Darum ist Ostern mein Freudentag. – Kurt Rommel

Der Karfreitag geht zu Ende. Ostern dauert an. – Ernst R. Hauschka

Christen sind Menschen der Hoffnung, weil sie im Licht von Ostern leben. – Kurt Heimbucher

An Ostern hat eine Explosion göttlichen Lebens stattgefunden: Nicht nur vom Grab Christi ist der Stein weggewälzt, auch der Stein über dem Grab der Welt und des gesamten Kosmos ist aufgesprengt. – Walter Hümmer

Ostern ist die Zukunft des Menschen. Hier wird er wieder der Mensch, wie er geplant war. – August Everding

Im Licht der Ostersonne bekommen die Geheimnisse der Erde ein anderes Licht. – Friedrich von Bodelschwingh

Von der Auferstehung Christi her kann ein neuer, reinigender Wind in die gegenwärtige Welt wehen. – Dietrich Bonhoeffer

Ostern bedeutet: Leben! Liebe! Freiheit! Sieg über den Tod. Auferstehung von den Toten. – Jacqueline Schneider

RND/do/pf