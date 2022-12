Kleckerei in der Bäckerei: Wie Sie eine Schürze für Kinder selbst nähen

Sternschnuppen im Dezember 2022: Wann die Geminiden am besten zu sehen sind

Das Maximum der Geminiden wird am 14. Dezember 2022 gegen 14 Uhr erwartet - mitten am Tag also. Bis zu 150 Meteore in der Stunde können Sternengucker dann theoretisch und darüber hinaus in den späteren Stunden in der Dunkelheit entdecken.