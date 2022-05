Der Klimawandel ist selbst im Verlauf eines Lebens deutlich spürbar. Mit dem RND-Klimarechner können Sie die Temperaturen in Kiel an Ihren bisherigen Geburtstagen ermitteln und den Anstieg im Vergleich zu früheren Zeiten anzeigen lassen.

Die wärmsten sieben Jahre seit Beginn der Temperatur­messungen hat Kiel im vergangenen Jahrzehnt erlebt. Das Jahr 2013 war das wärmste jemals gemessene Jahr mit einem Anstieg der Lufttemperatur um 3,1 Grad gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990. Die Veränderung vollzieht sich nicht allmählich über Generationen hinweg, sondern ist innerhalb eines Lebens deutlich spürbar.

Die rasante Entwicklung zu unseren Lebzeiten verdeutlicht der Klimarechner des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND). Damit können Sie die durchschnittliche Lufttemperatur in Kiel oder in Deutschland an Ihrem Geburtstag ermitteln und die Abweichung zur Durchschnitts­temperatur der Jahre 1961 bis 1990. Die Werte stammen von der Messstation im Flughafen Kiel im Ortsteil Holtenau.

Wer beispielsweise am 22. Mai geboren wurde, hat in den vergangenen Jahren außergewöhnlich warme Geburtstage erlebt. Lag die Temperatur an diesem Datum in den Jahren 1961 bis 1990 noch bei durchschnittlich 10,7 Grad Celsius, so wurden in den vergangenen 20 Jahren durchschnittlich 14,1 Grad gemessen. Das entspricht einem Anstieg um 3,4 Grad. Im Jahr 2014 lag die Temperatur am 25. April sogar um mehr als 11 Grad über dem früheren Niveau. Damit gehört dieses Datum nur mit knappem Abstand nicht zu den zehn Tagen mit der stärksten Erwärmung.

Sieben der zehn Tage mit der stärksten Erwärmung liegen im Sommer. Auf der anderen Seite liegen sieben der zehn Tage mit der stärksten Abkühlung im Winter.

Unter dem Strich überwiegt in allen Monaten mit Ausnahme von Januar und Februar die Erwärmung. Am stärksten betroffen sind die Monate Juli, August und September mit jeweils 1,9 Grad Erwärmung.

Das heißt allerdings nicht automatisch, dass sich die zuletzt besonders betroffenen Monate auch in Zukunft am stärksten erwärmen werden. Denkbar wäre ebenso, dass zuletzt zufällig starke Ausschläge nach oben aufgetreten sind oder dass die Monate im Vergleichszeitraum 1961 bis 1990 ungewöhnlich kühl waren und deshalb nun eine große Abweichung zu den damaligen Temperaturen gemessen wird.

