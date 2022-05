Der Klimawandel ist selbst im Verlauf eines Lebens deutlich spürbar. Mit dem RND-Klimarechner können Sie die Temperaturen in Kiel an Ihren bisherigen Geburtstagen ermitteln und den Anstieg im Vergleich zu früheren Zeiten anzeigen lassen.

Die wärmsten sieben Jahre seit Beginn der Temperatur­messungen hat Kiel im vergangenen Jahrzehnt erlebt. Das Jahr 2013 war das wärmste jemals gemessene Jahr mit einem Anstieg der Lufttemperatur um 3,1 Grad gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990. Die Veränderung vollzieht sich nicht allmählich über Generationen hinweg, sondern ist innerhalb eines Lebens deutlich spürbar.

Die rasante Entwicklung zu unseren Lebzeiten verdeutlicht der Klimarechner des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND). Damit können Sie die durchschnittliche Lufttemperatur in Kiel oder in Deutschland an Ihrem Geburtstag ermitteln und die Abweichung zur Durchschnitts­temperatur der Jahre 1961 bis 1990. Die Werte stammen von der Messstation im Flughafen Kiel im Ortsteil Holtenau.