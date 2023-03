Ramadan 2023: Mit dem Zuckerfest endet die Fastenzeit

Endlich aufräumen und ausmisten: So gelingt der Frühjahrsputz

Keine Ausreden mehr: Wer nun mehr Zeit zu Hause verbringt, kann sich endlich dem Frühjahrsputz widmen. Schließlich trägt das zum Wohlbefinden in der Wohnung oder im Haus bei. Doch wo und wie fängt man am besten an?