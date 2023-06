﻿Sechs Irrtümer bei großer Hitze – diese Tipps helfen

So klappt die Abkühlung

Durchzug in der Wohnung und Getränke ins Gefrierfach legen? An heißen Tagen fragen sich viele: Was hilft wirklich gegen die Hitze? Einige Tipps sind zwar weit verbreitet, aber falsch und nutzlos. Das sind die sechs beliebtesten Irrtümer.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket