Thermomix-Rezepte: So zaubern Sie ein weihnachtliches Drei-Gänge-Menü

Wenn die Familie an Weihnachten zu Besuch kommt, ist das wunderbar – und stressig. Schließlich will man auch ein guter Gastgeber sein und ein leckeres Weihnachtsfestmahl auf den Tisch zaubern. Dafür müssen Sie nicht immer stundenlang in der Küche verbringen und mit Töpfen und Pfannen jonglieren. Wer einen Küchenhelfer wie den Thermomix von Vorwerk, den Preppi von Krups, einen Bosch Cookit, einen Monsieur Cuisine von Lidl oder einen Quigg bzw. Ampiano von Aldi hat, kann sich unter Umständen viel Stress sparen.

Ein schönes weihnachtliches Festmahl bietet beispielsweise die Rezeptwelt von Thermomix, das mit seinen drei Gängen wohl kaum einen Wunsch offen lassen dürfte. Als Vorspeise reichen Sie eine Lauch-Käse-Suppe mit Hackfleisch, als Hauptgang gibt es Schweinefilet mit Kartoffelhaube mit Steinpilz-Rahmsauce und Wintergemüse, zum Anschluss werden die Gäste mit einer Zimtcréme mit Bratapfelkompott verwöhnt. Für ein kleines Highlight bei der Bescherung gibt es dann noch einen selbstgemachten Eierlikör.

Zutaten

Zubereitung (Einstellungen am Beispiel Thermomix)

Zutaten

Püree

Fleisch

Steinpilz-Rahm-Soße

Gemüsebeilage

Zubereitung (Einstellungen am Beispiel Thermomix)

Wasser in den Mixtopf geben, Garkörbchen einhängen und mit den in Stücke geschnittenen Kartoffeln füllen. Auf der Varomastufe für 25 Minuten auf Stufe 1 garen. Das Beilagengemüse zeitgleich im Varoma mit den Kartoffeln mitgaren und nach Ende der Garzeit in einen Topf umfüllen.

In der Zwischenzeit das Filet in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten, von jeder Seite 2 Minuten. Die gebratenen Filets auf den Zauberstein (oder auf ein mit Backpapier belegtes Blech) legen.

Nach Ende der Garzeit der Kartoffeln den Garkorb herausnehmen, das restliche Garwasser in einer Tasse auffangen und die Kartoffeln in den Mixtopf geben. Schmand, Eigelb und Gewürze zu den Kartoffeln geben, in 30 Sekunden auf Stufe 3 das Püree zubereiten. Das fertige Püree in eine Spritztülle füllen und auf die Filets spritzen. Wenn noch Püree übrig bleiben sollte, können Sie dies als Herzoginkartoffeln um die Filets spritzen. Das Püree mit dem verquirlten Ei bestreichen und mit Parmesan bestreuen. Den Backofen auf 200° vorheizen.

Nun kommt die Steinpilz-Rahm-Soße an die Reihe. Dazu schälen Sie die Schalotten und zerkleinern sie in drei Sekunden auf Stufe 5. Butter dazugeben und im Varoma zwei Minunten auf Stufe 1 andünsten. Zuerst Pilze dazu und bei 100° acht Minuten weiterdünsten, anschließend Tomatenmark und erneut bei 100° eineinhalb Minuten garen. Jetzt das Filet in den Backofen geben (15-20 Min, bis das Püree eine goldige Kruste bekommt).

Garwasser, Sahne, Gemüsebrühepulver und Sojasoße zu den Pilzen geben und 15 Minuten bei 100° kochen. Nun noch mit Salz und Pfeffer abschmecken.