Wie Weihnachten trotz Frust und Stress zum Fest der Liebe werden kann

Wenn du in einer Beziehung bist, akzeptiere, dass die Weihnachtstage einfach besondere Tage sind. Selbst wenn das für dich nicht so ist, ist es vielleicht für deinen Partner so. In kaum einer Zeit im Jahr können so viele Erwartungen enttäuscht werden. Nimm dir also etwas Zeit und Energie für deine Beziehung (zum Beispiel an einem der Feiertage) und lass nicht alles im Weihnachtsstress untergehen.