Rettet uns künstliche Intelligenz vor multiresistenten Keimen?

Es klingt fast wie ein schlechtes Märchen: Immer mehr Menschen sterben wegen multiresistenter Keime und das einzig hilfreiche Mittel, Antibiotika, wird von Firmen nicht entwickelt, weil es nicht lukrativ ist. Selbst Pharma-Riesen wie Johnson & Johnson oder Bayer haben sich aus der Antibiotikaentwicklung zurückgezogen, berichten der NDR und die „Tagesschau“. Die Hauptgründe: Zu teuer, zu langwierig.

So sind nur wenige neue Antibiotika nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums in den vergangenen Jahren auf den Markt gekommen. Dabei ist die Aussicht alarmierend: Rund 1,3 Millionen Menschen sind allein 2019 weltweit wegen multiresistenter Keime gestorben, Tendenz steigend. Die Vereinten Nationen prognostizierten in einem Bericht sogar zehn Millionen Todesfälle jedes Jahr ab 2050 durch arzneimittelresistente Krankheiten. Die Auswirkungen würden der Wirtschaft so katastrophal schaden wie die Finanzkrise 2008/2009.

Erfolg bei gefährlichem Keim

Eine Entwicklung könnte der Antibiotika-Forschung jedoch aus der Misere helfen: künstliche Intelligenz (KI). Ein Forscherteam aus den USA und Kanada hat die oft kritisch beäugte Errungenschaft kurzerhand bei der Wirkstoffsuche eingesetzt. Das ist der entscheidende erste Schritt, wenn es um Medikamentenentwicklung geht.

Das Team wollte einen Wirkstoff gegen einen besonders perfiden multiresistenten Erreger finden: Acinetobacter Baumanii. Dabei handelt es sich um einen Keim, der tödliche Lungenentzündungen und Hirnhautentzündungen verursachen kann. Er gilt als einer der gefährlichsten multiresistenten Keime.

Dafür trainierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Machine-Learning-Modell mit Laborergebnissen, die entstanden, indem das Bakterium etwa 7500 verschiedenen Substanzen ausgesetzt wurde. Das Modell wählte innerhalb von zwei Stunden daraus wenige Hundert Kandidaten aus, die es als erfolgversprechend klassifizierte. 240 davon wurden dann auf klassischem Weg im Labor mit Bakterienkulturen getestet. Den Stoff nannten die Forschenden Abaucin.

Der Prozess wurde durch die KI um ein Vielfaches beschleunigt, und der gefundene Wirkstoff wirkte viel spezifischer gegen den Erreger als herkömmliche Antibiotika. Das wiederum ist gut, weil dadurch weniger neue Resistenzen entstehen können.

Vielversprechende Grundlage

Bereits 2020 entdeckten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mithilfe einer KI die Substanz Halicin. Sie wirkt gegen verschiedene multiresistente Keime, unter anderem gegen Acinetobacter Baumanii, aber auch gegen Mycobacterium tuberculosis, dem wichtigsten Tuberkulose-Erreger.

Für Andreas Keller, Professor für Klinische Bioinformatik an der Universität des Saarlandes, ist KI für die Zukunft der Antibiotikaforschung absolut unverzichtbar. „Ich bin überzeugt, dass KI ein Gamechanger in der Antibiotikaforschung werden wird“, sagte er in einem Interview.

Der multiresistente Acinetobacter baumannii gilt als einer der gefährlichsten Keime für den Menschen. © Quelle: Janice Haney Carr/CDC

Bislang sei KI ein wertvolles Priorisierungswerkzeug, aber künftig könnte sie auch in der Lage sein, selbst Molekülstrukturen vorzuschlagen. Forschende könnten dann versuchen, diese Strukturen zu designen. Aber: „Selbst heute leistet KI schon einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die Menschheit beim Kampf gegen multiresistente Keime nicht den Anschluss verliert“, sagt Keller.

Die durch KI gefundenen Stoffe sind allerdings mehr vielversprechende Grundlage als fertige Antibiotika. Sie sind ein entscheidender Schritt in Richtung neuer, wirksamer Medikamente. Abaucin wurde bereits erfolgreich an Mäusen getestet. Für den nächsten Schritt – die klinischen Studien an Menschen – braucht es Pharmafirmen, die bereit sind, den Wirkstoff weiterzuentwickeln.