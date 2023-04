Riesige Leuchtspirale über Nachthimmel von Alaska entdeckt – was dahinter steckt

Diese Entdeckung sorgte für Aufregung: Plötzlich erschien am Nachthimmel von Alaska eine hellblaue, leuchtende Spirale. Einige User in den sozialen Medien spekulierten über eine weit entfernte Galaxie oder gar einen Alienbesuch. Doch was haben sie da am Himmel wirklich gesehen?

In Alaska hat eine ungewöhnliche Lichterscheinung für Aufsehen gesorgt: Eine riesige blauweiße Lichtspirale bewegte sich unter den leuchtenden Polarlichtern am Nachthimmel entlang. Nach nur wenigen Minuten verschwand sie wieder. Naturbeobachterinnen und -beobachter, die eigentlich die Polarlichter fotografieren wollten, entdeckten das rätselhafte Gebilde und teilten Fotos davon in den sozialen Medien. Einige User hielten die Erscheinung für eine weit entfernte Galaxie oder gar ein Ufo. Doch was steckt wirklich dahinter?

„Ich kann Ihnen sagen, dass es keine Galaxie ist“, sagte Don Hampton vom Geophysikalischen Institut der University of Alaska Fairbank gegenüber dem Nachrichtendienst AP. Sein Institut hat das Spektakel mit einer sogenannten „All-Sky“-Kamera gefilmt.

Eine mögliche Alieninvasion schließen die Forscherinnen und Forscher ebenfalls aus. Stattdessen ist die Erklärung um einiges banaler: Bei dem Phänomen handelte es sich um überschüssigen Treibstoff, der von einer Rakete abgeworfen wurde. Etwa drei Stunden vor den spektakulären Beobachtungen über Alaska war eine Falcon 9-Rakete von SpaceX, ein Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, gestartet. Sie hob mit etwa 25 Satelliten als Nutzlast von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien ab.

Beeindruckende Lichtershow über Alaska

Bevor die Rakete wieder zur Erde zurückkehren konnte, musste sich Treibstoff ablassen. Dabei hatte sich an den Rückständen des überschüssigen Raketentreibstoffs eine Wolke aus verwirbelten Eiskristallen gebildet, wie Weltraumphysiker Hampton gegenüber AP erklärte. Weil die Sonne die Lichterspirale noch zusätzlich anstrahlte, wurde das blauweiße Spektakel sichtbar. Verantwortlich für das Phänomen sei also letztlich Wasserdampf, der Sonnenlicht reflektiert. Zusammen mit den Polarlichtern sorgte der Wirbel am 15. April gegen 2 Uhr morgens für eine ungewöhnliche und beeindruckende Lichtershow an Alaska Nachthimmel.

Die Erscheinung des Lichterwirbels wurde im Zeitraffer von der All-Sky-Kamera des Geophysikalischen Instituts aufgenommen und verbreitet. Auch andere Beobachterinnen und Beobachter posteten Aufnahmen in den sozialen Medien. Fotograf und Augenzeuge Todd Salat war anfänglich völlig verwirrt, wie er AP mitteilte. „Heute weiß ich, dass es sich mit Raketenwissenschaft erklären lässt, aber während und unmittelbar nach dem Erlebnis habe ich das mysteriöse Gefühl des Unbekannten sehr genossen“, verriet er.