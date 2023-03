﻿Ein Stück Weltraum am Flughafen: In Rostock-Laage werden Mondfahrzeuge getestet

Maximilian von Unwerth setzt den Hive-R-Rover der Berliner Firma Neurospace auf das Testfeld. Er weihte es am Donnerstag ein.

Auf den Flug in den Urlaub warten und nebenbei einen Blick auf den Mond werfen? Was utopisch klingt, ist auf dem Flughafen Rostock-Laage möglich. Am Donnerstag fand auf der dortigen Teststrecke die erste offizielle Fahrt eines Mondfahrzeuges statt.

