„Schwimmendes Gold“ in totem Pottwal gefunden: Was ist Ambra?

Er lag einfach am Strand, angespült vom Atlantik. Als Antonio Fernández Rodríguez den toten Pottwal, der auf die Kanareninsel La Palma angeschwemmt wurde, untersucht, vermutet er zunächst, dass dieser an einem Verdauungsproblem gestorben ist. Denn in dessen Darmtrakt ertastet der Forscher einen harten Klumpen – ein wahrer Schatz, wie sich später herausstellt. Es ist Ambra – „schwimmendes Gold“, wie es oft genannt wird – im Wert von 500.000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist Ambra?

Die Bilder, die die Universität Las Palmas de Gran Canaria vom Fund der Ambra geteilt hat, zeigen eine rötliche, gesteinsartige Masse. Tatsächlich kann Ambra unterschiedliche Strukturen haben – von wachsartig bis fest, wie das Schweizer Material-Archiv schreibt. Am markantesten ist jedoch der Geruch: Ambra besitzt einen starken, unangenehmen Eigengeruch, der an Fäkalien erinnert. Je länger die Substanz jedoch Licht, Sauerstoff und Salzwasser ausgesetzt ist, desto mehr verflüchtigt sich der Geruch und desto fester wird ihre Konsistenz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein konkretes Gewicht und eine gleichbleibende Größe und Oberflächenbeschaffenheit gibt es nicht. Ambra kann eiförmig sein oder felsengroße Ausmaße annehmen. Stücke wiegen im Durchschnitt zwischen 15 und 50 Kilogramm. Auch farblich kann Ambra variieren: Sie kann dunkelgrau, braun, grünlich und weißlich marmoriert sein.

Wie entsteht Ambra?

Ambra ist keine neu entdeckte Substanz. Versteinerte Funde reichen laut Untersuchungen des Londoner Natural History Museums 1,75 Millionen Jahre zurück. Zum Ursprung von Ambra gab es jahrelang verschiedene Mythen. Weil die Substanz anfangs ausschließlich an Stränden gefunden wurde, vermutete man, dass sie auf dem Meeresboden wächst und bei Sturm an Land gespült wird. Eine andere Theorie war, dass es sich um Kot großer Vögel handeln könnte.

Auch eine ähnliche Entstehung wie bei Bernstein wurde in Betracht gezogen. Deshalb ist der Begriff Ambra eng verwandt mit dem Ausdruck „amber“, der im Englischen und Lateinischen „Bernstein“ bedeutet.

Erst als im 19. Jahrhundert der Walfang florierte, kam der wahre Erzeuger von Ambra ans Licht: der Pottwal. Wie die Substanz genau im Walkörper entsteht, ist nicht eindeutig geklärt. Eine Rolle spielt in jedem Fall die Nahrung des Pottwals. Auf seinem Speiseplan stehen hauptsächlich Kopffüßer wie Tintenfische und Kalmare. Unverdauliche Nahrungsbestandteile wie Hornkiefern von Tintenfischen werden normalerweise vor der Verdauung erbrochen, können aber auch in den Darm gelangen und sich dort verbinden. Es entsteht Ambra.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, warum Ambra entsteht. Forscherinnen und Forscher nehmen an, dass Wale die Substanz produzieren, um ihre inneren Organe vor den scharfkantigen Schnäbeln der Tintenfische zu schützen. So beugen sie inneren Verletzungen vor. Es kann aber auch sein, dass die Entstehung auf eine Stoffwechselkrankheit zurückgeht.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wie gelangt Ambra aus dem Wal ins Meer?

Auch hier gibt es verschiedene Theorien. Eine Vermutung lautet, dass Ambra von den Walen erbrochen wird. Deshalb hat die Substanz den Beinamen „Walkotze“.

Richard Sabin, Kurator für Meeressäugetiere am Natural History Museum, ist anderer Meinung: „Aufgrund jüngster Diskussionen mit Kollegen in der ganzen Welt neige ich zu der Theorie, dass sich Ambra im Darm bildet und zusammen mit den Fäkalien eine Verstopfung im Enddarm hervorruft.“ Diese Verstopfung könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Rektum des Wals tödlich zerreißt, glauben einige Forscherinnen und Forscher.

Ozeane so warm wie noch nie: Woran liegt das – und was bedeutet es für den Sommer? Noch nie waren die Meerestemperaturen so hoch wie jetzt. Vor allem der Nordatlantik hat sich in den vergangenen Monaten stark aufgeheizt, was Klimaforscherinnen und Klimaforscher alarmiert. Sie sind sich sicher: Schuld daran ist nicht nur der Klimawandel. Lesen Sie hier

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das könnte auch der Todesgrund für den gestrandeten Pottwal auf La Palma gewesen sein. Ganz sicher sind sich die Forscherinnen und Forscher aber noch nicht. Alternativ ziehen sie eine durch Ambra ausgelöste Sepsis, also eine Blutvergiftung, in Betracht, wie die britische Tageszeitung „The Guardian“ berichtet.

Wieso ist Ambra so wertvoll?

Aus Ambra lässt sich Ambrox gewinnen, erklärt das Schweizer Material-Archiv. Und dieser Duftstoff wurde jahrelang verwendet, um Parfums herzustellen. Das war kein einfaches Unterfangen: Die Ambra musste dafür zunächst zerkleinert, zermahlen und mit Alkohol versetzt werden. Monatelang musste diese Mischung dann reifen, ehe sie den Parfums beigemischt werden konnte.

Auch als Aphrodisiakum und Medikament wurde Ambra gehandelt. Manchmal wurde sie zudem als Gewürz verwendet, zum Beispiel als Beigabe in Getränken. Heute ist der Handel mit Ambra eingestellt.

Warum wird Ambra nicht mehr gehandelt?

Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen Cites verbietet seit 1973 den Handel mit Walprodukten. Somit ist auch Ambra, welche in Pottwalen entsteht, nicht mehr verwendbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einigen Ländern sei der Handel jedoch weiterhin legal oder es gebe Grauzonen, erklärt das Natural History Museum. Denn das Übereinkommen sehe Ambra lediglich als Abfallprodukt von Pottwalen an, weshalb es am Strand oder im Meer gesammelt werden könne. Das bedeutet: Auch der Ambrafund auf La Palma könnte gehandelt werden, weil dafür kein Wal vom Menschen getötet wurde.

Gibt es Alternativen zu Ambra?

Es gibt inzwischen synthetische Alternativen zu Ambra: zum Beispiel Ambroxid. Es kann aus Muskatellersalbeiöl oder aus der Rinde des kanadischen Balsambaums hergestellt werden. Diese synthetische Variante erreiche zwar nicht die gleiche Qualität wie Ambrox, erklärt das Schweizer Material-Archiv, sei aber ebenfalls teuer, weil sie auf raren Naturstoffen basiere.

Aus Sicht von Kurator Sabin müssten diese Alternativen weiter gefördert werden. Das würde verhindern, dass die Wale als Ressource betrachtet werden, die der Mensch ausbeuten kann.