﻿Nichts gegen ein gutes Selbstgespräch

„Auf geht’s! Du schaffst das!“ Selbstgespräche können ermutigen und motivieren. Wie eine Art Therapie, die bei Stress und Sorgen im Alltag helfen kann, Dinge besser auf die Reihe zu bekommen. Doch Selbstgespräche können auch dunkle Seiten haben.

München. „Wo hab’ ich denn schon wieder den Schlüssel hingelegt?“ „Ich brauche noch Butter!“ „Eine Runde schaffst du noch!“ Ob morgens beim Tasche Packen, im Supermarkt oder beim Joggen durch den Park: Jeder Mensch führt ab und zu Selbstgespräche – einige still für sich im Kopf, andere durchaus auch laut. Was auf Mitmenschen in diesem Moment häufig irre wirkt, ist in der Regel ganz normal – und kann sehr hilfreich sein.