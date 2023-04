Soll Kernkraft sicherer machen: Was ist Thorium?

Atomkraftwerk Isar 2 in Essenbach: Die verbleibenden drei deutschen Atomkraftwerke werden am 15. April abgeschaltet.

Eine andere Art von Atomreaktoren soll die Kernenergie sicherer machen. Dabei soll ein anderes Kühlsystem genutzt und Uran durch die Substanz Thorium ersetzt werden. Ist Thorium wirklich eine ungefährliche Alternative und um was für einen Stoff handelt es sich?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das chemische Element Thorium ist ein radioaktives Metall. Es wurde 1828 von dem schwedischen Chemiker Jons Jakob Berzelius entdeckt, der es nach der nordischen Gottheit Thor benannte. Thorium ist in vulkanischem Gestein und in mineralischem Sand enthalten. Eine Nutzung in Kernreaktoren wäre vor allem für solche Länder interessant, die über eigene Ressourcen verfügen: Die größten bekannten natürlichen Thoriumvorkommen gibt es in Indien, Brasilien, Australien und den USA. Thorium fällt aber zum Beispiel auch beim Abbau seltener Erden an, weshalb China ebenfalls über größere Mengen verfügt. Laut Internationaler Atomenergiebehörde (IAEA) sind die weltweiten Thoriumvorkommen dreimal größer als die Vorkommen an Uran, das bisher zur Gewinnung von Atomstrom genutzt wird.

Klima-Check Erhalten Sie den Newsletter mit den wichtigsten News und Hintergründen rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Thorium lässt sich in Kraftwerken zu einer bestimmten Form von Uran umwandeln, dem Uran-233, aus dem wiederum durch Kernspaltung Energie gewonnen werden kann. Es kann theoretisch in verschiedenen Typen von Kernreaktoren genutzt werden. Als mögliche Zukunftstechnologie, die derzeit noch erforscht wird, gelten aber vor allem sogenannte Flüssigsalzreaktoren. Die Kühlung erfolgt hierbei nicht durch Wasser. Stattdessen liegen die Brennstoffe in geschmolzenem Salz gelöst vor, das gleichzeitig die Funktion eines Kühlstoffs übernimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Wasser benötigt

Als Vorteil solcher Kraftwerke gilt, dass sie in Zeiten zunehmender Wasserknappheit nicht auf die Verfügbarkeit größerer Mengen Wasser angewiesen sind. So mussten in Frankreich im vergangenen Jahr einige Kernkraftwerke ihre Leistung herunterfahren, als es wegen Trockenheit an Kühlwasser aus den Flüssen mangelte. Flüssigsalzreaktoren hingegen ließen sich auch dort betreiben, wo es keine größeren Gewässer in der Nähe gibt. So testet China das Verfahren derzeit in der Wüste Gobi. Befürworter der Technologie und die beteiligte Industrie behaupten zudem, dass sich Flüssigsalzreaktoren mit Thorium sicherer und umweltfreundlicher betreiben ließen als mit Wasser gekühlte Urankraftwerke, aber stimmt das auch?

Richtig ist, dass es in Flüssigsalzreaktoren nicht zu einer klassischen Kernschmelze kommen kann, einem Schmelzen der Brennstäbe mit unkontrolliertem Austritt von Radioaktivität. Das liegt daran, dass die radioaktiven Stoffe bereits in flüssigem Zustand vorliegen, bei großer Hitze sollen sich die Reaktionen im Reaktor zudem automatisch verlangsamen. Auch die Gefahr von Explosionen soll geringer sein, da weniger Druck in den Reaktoren herrscht. Ausgeschlossen werden können Unfälle aber auch bei der Flüssigsalztechnologie nicht. So hatte es frühe Versuche mit Flüssigsalzreaktoren schon in den Fünfziger- und Sechzigerjahren gegeben, wie aus einem Bericht der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages von 2020 hervorgeht. Damals war radioaktives Tritium entwichen und die Salzlösung hatte die Anlage durch Korrosion zerfressen.

Müll müsste gekühlt werden

Korrosionsschäden durch die Salze sollen bei neuen Projekten wie dem in China durch die Verwendung anderer Materialien verhindert werden. Nach einer Einschätzung der Wissenschaftlichen Dienste würde aber wohl erst der langfristige Betrieb zeigen, ob die Korrosion dadurch sicher verhindert werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eines der größten Probleme bei der Erzeugung von Atomstrom sind zudem die radioaktiven Abfälle, die entstehen. In einem mit Thorium betriebenen Flüssigsalzreaktor würde eine andere Art von Atommüll anfallen: Schätzungen zufolge würde dieser „nur“ einige Hundert Jahre lang Strahlung abgeben – herkömmlicher Atommüll strahlt bis zu Hunderttausende von Jahren. Dafür würden hochenergetische Gammastrahlung und Hitze entstehen. Der radioaktive Müll müsste daher für eine sichere Endlagerung gekühlt werden, heißt es in dem Bericht der wissenschaftlichen Dienste. Die sichere Endlagerung würde sich also noch schwieriger als bei den bisherigen Kernkraftwerken gestalten.

Keine sichere Alternative, um CO₂ einzusparen

Eine weitere Frage ist, wie hoch der CO2-Ausstoß wäre. Kernenergie gilt im Vergleich zur Nutzung von Kohle, Gas oder Öl als klimafreundlicher, ist aber nicht CO2-neutral, wenn man die gesamte Kette von der Urangewinnung bis zur Endlagerung des Mülls mitberücksichtigt. Die österreichische Umweltschutzorganisation Global schätzt, dass bei bisherigen Technologien zur Erzeugung von einer Kilowattstunde Atomstrom etwa 88 bis 146 Gramm CO₂ freigesetzt werden, bei Windkraft hingegen nur 2,8 bis 7,4 Gramm CO₂ und bei Solarenergie 19 bis 59 Gramm CO₂. Wie die Bilanz bei einem mit Thorium betriebenen Flüssigsalzreaktor ausfallen würde, dazu gibt es noch keine Daten – auch weil die Technologie bisher noch an keinem Ort der Welt langfristig kommerziell genutzt wird. Es ist aber unwahrscheinlich, dass der CO₂-Ausstoß unter dem der erneuerbaren Energie liegen würde. Ohnehin ist derzeit noch unklar, wann die Technik ausgereift genug ist, um in größerem Stil genutzt werden zu können.

In der Analyse der Wissenschaftlichen Dienste heißt es deshalb hierzu: „Die zeitlichen Entwicklungshorizonte von (Thorium-)Flüssigsalzreaktoren reichen derzeit nicht aus, um im Rahmen der CO₂-Einsparung als eine Alternative für die sichere Bereitstellung von Energie infrage zu kommen.“