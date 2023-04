Gefrorenes Druckventil: SpaceX verschiebt geplanten Start der mächtigsten Rakete der Welt

Diese Rakete könnte die Raumfahrt revolutionieren. Am Montag sollte in Texas „Starship“, die leistungsstärkste jemals gebaute Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX, abheben. Der Start musste wegen technischer Probleme verschoben werden.

Brownsville. Die leistungsstärkste jemals gebaute Rakete sollte eigentlich am Montag um 14 Uhr (MEZ) in Texas starten. Doch der Start musste aufgrund von technischen Problemen verschoben werden. Elon Musk twitterte, ein Druckventil sei eingefroren. Der Start deswegen verschoben. Die Rakete könnte in ein paar Tagen, eventuell am Dienstag oder Mittwoch zur selben Zeit einen weiteren Versuch starten. Das Team von SpaceX arbeite auf die „nächste verfügbare Gelegenheit“ hin.

Das „Starship“ des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX wird von der Raketenstufe „Super Heavy Rocket“ angetrieben und soll das Testgelände für einen etwa 90 Minuten langen Flug verlassen. Insgesamt ist das System 120 Meter hoch und soll weit über 100 Tonnen Ladung transportieren können. Mit dem SpaceX-„Starship“ will die US-Raumfahrtbehörde Nasa Astronauten auf den Mond bringen. SpaceX hofft, eines Tages bis zum Mars zu kommen.

Erste Mars-Reisen ab 2025?

SpaceX-Eigentümer Elon Musk hat mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa bereits einen Vertrag über eine bemannte Mondlandung für 2025 abgeschlossen. In der Vergangenheit hatte der Raumfahrtvisionär noch davon gesprochen, den Mars besiedeln und eine Million Menschen dorthin bringen zu wollen. Schon ab 2025 könnten - so die von Musk im Jahr 2016 angekündigten Pläne - die ersten Menschen zum Mars reisen.

SpaceX will mächtigste Rakete der Welt testen Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX will am Montag die leistungsstärkste jemals gebaute Rakete testen. © Quelle: dpa

Allerdings ist das extrem unwahrscheinlich. Die US-Raumfahrtagentur Nasa sieht eine erste bemannte Mars-Mission frühestens in den 2030er Jahren. Jedoch hat sein Unternehmen - genauso wie Konkurrent Boeing - bislang noch keine Astronauten zur ISS gebracht, obwohl die Nasa das ursprünglich schon für 2017 anvisiert hatte - und amerikanische Steuergelder dafür investiert wurden.

Start könnte verschoben werden

Unabhängig davon, ob die Ziele nun vollständig erreicht werden oder nicht: Die Testmission stellt einen wichtigen Meilenstein für SpaceX dar, Menschen zurück zum Mond und schließlich zum Mars zu schicken.

Bereits im Vorfeld schien der Start unsicher. Es sei „wahrscheinlich“, dass der Flug verschoben werden müsse, sagte Musk der Nachrichtenagentur Reuters zufolge bereits am Sonntagabend einem privaten Twitter-Publikum. SpaceX hat Backup-Startfenster am Dienstag und Mittwoch für ungefähr die gleichen Zeiten.

Esa-Sonde zum Jupiter gestartet - „fantastische Mission“

Das SpaceX-Testprojekt ist bereits die zweite große internationale Raumfahrtmission binnen weniger Tage. Bereits am Freitag ist die europäische Raumfahrtsonde „Juice“ zum riesigen Gasplaneten Jupiter gestartet. Es ist das bislang am weitesten entfernte Ziel der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Die Sonde hob um 14.14 Uhr (MESZ) an Bord einer Ariane-5-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ab, wie Bilder einer Live-Übertragung im Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt zeigten. Der ursprünglich für Donnerstag geplante Start war wegen eines Gewitterrisikos abgesagt worden.

„Juice“ ist nun auf ihrem Weg zum Hunderte Millionen Kilometer entfernten Gasgiganten Jupiter, dem größten Planeten im Sonnensystem. Die Sonde soll mit zehn Instrumenten an Bord vor allem die großen Monde von Jupiter analysieren. Dort wird Wasser unter einem dicken Eispanzer und damit Voraussetzungen für Leben vermutet. Sie wird nach Angaben des Esa-Flugbetriebsdirektors Andrea Accomazzo in den kommenden Jahren rund sechs Milliarden Kilometer unterwegs sein, weil ihre Reise nicht gradlinig verläuft.

