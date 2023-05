Klimawandel in den Alpen: „Gletscher sind die Botschafter der Klimakrise“

Wurzeln bis ins Mittelalter

Walpurgisnacht: Was es mit der Nacht zum 1. Mai auf sich hat

Von Hexenfeuer über Maibowle bis hin zum Tanz in den Mai – vielerorts feiern Menschen in der Walpurgisnacht den Übergang vom Frühling zum Sommer. Doch wo kommt der Name her und was haben Hexen damit zu tun?