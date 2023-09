Spezialisten finden im Gazastreifen Friedhof aus der Römerzeit

Lichtspiel in Grün, Lila, Gelb und Rot

Polarlichter leuchten über Teilen Deutschlands

In einigen Bundesländern konnten Schaulustige in der Nacht zum Wochenstart Polarlichter am Himmel bestaunen. Dass die Nordlichter aktuell häufiger auch in Deutschland zu sehen sind, liegt laut Experten am Sonnenzyklus.