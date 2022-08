Frau von Kriegstein, Sie haben zwei Personen in Deutschland gefunden, die stimmblind sind, also Menschen nicht anhand der Stimme erkennen können. Wie kam es dazu und welche Rolle hat Zufall dabei gespielt?

Man ist schon länger davon ausgegangen, dass es so etwas Ähnliches wie angeborene Prosopagnosie – also Gesichtsblindheit, die schon von Kindheit an besteht – für Stimmen gibt: die angeborene Phonagnosie. Im Jahr 2009 ist der erste Fall weltweit bekannt geworden, bei dem man Phonagnosie vermutet hat. Wir haben 2012 einen Online-Versuch herausgebracht, um zu überprüfen, ob es Menschen in Deutschland gibt, die spezifische Schwierigkeiten bei der Stimmenerkennung zeigen und ob Schädigungen in bestimmten Hirnarealen erkennbar sind. Daran haben 1000 Menschen teilgenommen. Nach mehreren Stufen haben sich zwei Fälle herauskristallisiert, die sehr deutliche Schwierigkeiten gezeigt haben: Wir nennen sie SP und AS.

SP ist das selbst vorher gar nicht aufgefallen – das kam nur durch ein zufälliges Gespräch heraus, weil ihm die Doktorandin, die an dieser Studie beteiligt gewesen war, von ihrer Arbeit berichtet hatte. AS hat in ihrem Psychologiestudium ein Referat über Gesichtsblindheit gehalten und ist so darauf gekommen, dass sie möglicherweise Phonagnosie hat. Sie hat uns kontaktiert und am Online-Versuch teilgenommen.

Prof. Dr. med. Katharina von Kriegstein ist Professorin für Kognitive und Klinische Neurowissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Sie forscht unter anderem zu Stimmblindheit. © Quelle: TU Dresden

Zwei Fälle in Deutschland klingen erstmal sehr wenig. Gehen Sie davon aus, dass weit mehr Menschen davon betroffen sein könnten?

Das ist noch unklar. Von Gesichtsblindheit sind etwa ein bis drei Prozent der Bevölkerung betroffen. Eine ähnliche Größenordnung könnte es auch bei der Stimmblindheit geben. Erst kürzlich ist eine Studie aus Jena erschienen: Die Forschenden haben einen neuen Test entwickelt, um die Fähigkeiten zur Stimmerkennung zu messen und klassifizieren zu können. Dabei haben sie sieben Menschen gefunden, die größere Schwierigkeiten bei der Stimmerkennung hatten. Aber es ist nicht klar, ob alle sieben wirklich phonagnostisch sind oder nicht. Dazu müssten weitere Test gemacht werden, um andere Schwierigkeiten auszuschließen.

Wie fühlt es sich an, wenn man Phonagnosie hat?

Das ist schwer zu sagen, wir haben bislang ja nur zwei Betroffene intensiver kennengelernt. Wir gehen davon aus, dass die beiden unterschiedliche Schwierigkeiten haben. SP konnte in unserem Test Stimmen voneinander unterscheiden, aber hat überhaupt kein Bekanntheitsgefühl. Er kann bereits gehörte Stimmen nicht wiedererkennen. AS hatte schon Schwierigkeiten, die Stimmen voneinander zu unterscheiden.

Kann man das im Gehirn nachweisen?

Ja, auf Bildern vom Gehirn, die man per MRT macht, waren Veränderungen zu sehen, die diese Schwierigkeiten erklären könnten. Es gibt Regionen im Gehirn, die darauf spezialisiert sind, Stimmen zu verarbeiten. Das ist ein komplexes Netzwerk, das in einer Windung im rechten Schläfenlappen liegt, quasi über dem rechten Ohr. Dieser Bereich hat natürlich Verbindungen mit der Hörrinde, aber auch mit Arealen, die Bekanntheit signalisieren.

Es kann zum Beispiel anstrengend sein, Radio, Hörspiele oder Podcasts zu hören, weil man nur schwer erkennen kann, welche Person gerade spricht.

Bei den beiden Probanden, die wir untersucht haben, haben wir unterschiedliche Mechanismen gefunden: Bei AS waren die Hörrinde und Areale in den Regionen, die für eine akustische Verarbeitung von Stimmen verantwortlich sind, anders aktiviert als bei den Kontrollprobanden. Bei SP war die Verbindung dieser Stimmregionen zu den weiterverarbeitenden Regionen – etwa solchen, die Familiarität kodieren – nicht so ausgeprägt wie bei den Kontrollprobanden. Das heißt: Innerhalb der Phonagnosie gibt es wahrscheinlich auch noch einmal Untergruppen.

Ist Stimmblindheit immer angeboren?

Es gibt angeborene und nicht-angeborene Phonagnosie. Die internationale Forschung zeigt, dass viele Menschen im Autismus-Spektrum Schwierigkeiten mit der Stimmerkennung haben – das ist sehr wahrscheinlich eine angeborene Entwicklungsbesonderheit. Wir gehen davon aus, dass angeborene Phonagnosie so ähnlich wie eine Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit, Dyskalkulie oder Gesichtsblindheit von Anfang an da beziehungsweise angelegt ist. Die erworbene Stimmblindheit wird durch Tumore, Schlaganfälle oder auch Demenz hervorgerufen. Die Menschen mit erworbener Stimmblindheit haben vorher Stimmen erkennen können, aber das Gehirn wird durch Krankheitsprozesse oder auch durch einen Unfall geschädigt, sodass dann die Phonagnosie zustande kommt.

Inwiefern schränkt Phonagnosie die Betroffenen im Alltag ein?

Es kann zum Beispiel anstrengend sein, Radio, Hörspiele oder Podcasts zu hören, weil man nur schwer erkennen kann, welche Person gerade spricht. Stimmblindheit kann außerdem zu unangenehmen sozialen Situationen führen und auch im Arbeitskontext auffallen.

Wir sind einmal von jemandem kontaktiert worden, der vermutete, stimmblind zu sein. Er sagte, er habe sein ganzes bisheriges Leben darunter gelitten, denn er hatte eine Firma und wurde immer wieder von Kunden angerufen, die er aber am Telefon nicht wiedererkennen konnte. Das war ihm natürlich total peinlich und er hat versucht, den Leuten seine Schwierigkeiten bei der Stimmerkennung zu erklären. Aber viele haben ihm nicht geglaubt. AS und SP haben nicht von besonders großen Schwierigkeiten berichtet. Die waren beide zum Zeitpunkt der Untersuchung noch im Studium beziehungsweise an der Universität angestellt.

Kann man Phonagnosie behandeln? Was hilft Betroffenen?

Ein erster Schritt ist schon einmal damit getan, dass Phonagnosie bekannter wird. Damit Leute, die betroffen sind, nicht ständig hören: „Das bildest du dir nur ein, das gibt‘s gar nicht.“ Auch Betroffene verstehen dadurch ihre Probleme besser – oder erkennen überhaupt erst, dass sie stimmblind sind. Es gibt dazu auch systematische wissenschaftliche Untersuchungen im Bereich der Prosopagnosie, die fand, dass eine Diagnose erleichternd ist, weil man nicht mehr denkt, man sei komisch.

Die Therapie dazu steckt noch in den Kinderschuhen – eine Behandlung der Ursache gibt es bislang nicht. Aber man kann lernen, besser damit klarzukommen. Es gibt Kompensationsmechanismen, mit denen man Schwierigkeiten ausgleichen oder verdecken kann: Man kann zum Beispiel alle Telefonnummern einspeichern und weiß dann ja meist, wer anruft. Oder man denkt sich Strategien aus, wie man geschickt nach dem Namen fragt oder anhand anderer Merkmale die Identität einer Person erkennt. Oder man erklärt den Mitmenschen, was Phonagnosie ist und verweist auf Artikel wie diesen hier.

Man hört häufiger, dass Menschen Frauenstimmen nicht so gut voneinander unterscheiden können wie die von Männern. Ist das ein Mythos oder stimmt das wirklich?

Je unterschiedlicher Stimmen sind, desto besser kann man sie natürlich auseinanderhalten. Es gibt aber keine Evidenz dafür, dass man Frauenstimmen generell schlechter unterscheiden kann. Man müsste eine wahnsinnige Bandbreite an verschiedenen Stimmen testen, um das mit Sicherheit sagen zu können. Wir haben zum Beispiel einen Online-Test entwickelt, in dem die Frauenstimmen auch wesentlich schwieriger zu unterscheiden sind als die der Männer. Dabei werden von jedem Geschlecht jeweils drei Stimmen präsentiert. Daraus kann man aber nicht schließen, dass man Frauenstimmen generell schwerer erkennt als Männerstimmen.

Anhand welcher Merkmale erkennt man denn überhaupt eine Stimme?

Welche speziellen Eigenschaften wahrgenommen werden und zur Erkennung beitragen, ist sehr variabel und auch von der Stimme abhängig. Aber es gibt zwei Faktoren, die meist eine Rolle spielen: einerseits die Stimmhöhe und anderseits die Klangfarbe der Stimme. Mit welcher Frequenz unsere Stimmlippen im Vokaltrakt vibrieren, macht die Stimmhöhe aus. Das ist auch ein Grund, warum sich die Stimmhöhe bei Männern und Frauen unterscheidet: Die Stimmlippen sind anders konfiguriert. Die Klangfarbe kommt dadurch zustande, dass der Ton, der von den Stimmlippen kommt, gefiltert wird – durch den Hals und den Mundraum. Diese Filterung sorgt dann für die Klangfarbe der Stimme. Das ist genauso wie bei Instrumenten: Der Unterschied zwischen einer Violine und einem Klavier, wenn man den gleichen Ton spielt, ist die Klangfarbe.

Welche Faktoren können die Stimmerkennung noch beeinflussen?

Wenn jemand sehr nasal spricht, was ja die Klangfarbe betrifft, kann das besonders auffallen. Aber auch bestimmte Redeweisen – sehr langsam oder sehr schnell – oder bestimmte Ausdrücke können dazu beitragen, dass man Stimmen erkennt.

