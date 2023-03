﻿„Der gesellschaftliche Friede wird sicher nicht durch einen Tag Warnstreik bedroht“

Herr Süß, viele Menschen, vor allem in den Kommentarspalten in sozialen Medien, haben kein Verständnis für die Streiks. Stattdessen machen dort viele ihrer Wut und ihrem Frust Luft. Gibt es wirklich nur wenig Solidarität mit den Streikenden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ein großer Teil der Bevölkerung teilt die Ziele der Streikenden im öffentlichen Dienst. Das zeigen auch die letzten Umfragen: Laut Politbarometer des ZDF hatten 77 Prozent der Befragten Verständnis für die Streiks der vergangenen Wochen. Wenn die Bahn nicht fährt, nervt das natürlich alle. Aber bei diesen Auseinandersetzungen geht es um deutlich mehr – und das verstehen auch viele Menschen.

Trotzdem haben nicht alle Menschen Verständnis für die Streiks?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, die persönliche Betroffenheit ist ja viel größer, wenn Kitas oder Krankenhäuser bestreikt werden. Wenn in einem Maschinenbau- oder Stahlunternehmen gestreikt wird, hat das für Einzelne nicht so große Auswirkungen.

Halten Sie die Streiks für gerechtfertigt?

Es streiken nun genau die Beschäftigtengruppen, die wir in der Pandemie als systemrelevant eingestuft und moralisch besonders gewürdigt haben – immer wieder mit dem Hinweis auf angemessene Bezahlung. Es geht bei dem Streik auch nicht um radikale Umverteilungen, sondern um den Versuch, die Inflation auszugleichen.

Dietmar Süß ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Augsburg. Er hat zu Arbeitskämpfen im vergangenen Jahrhundert, der Entwicklung von Gewerkschaften und zur Solidarität unter Arbeitnehmenden geforscht. © Quelle: Klaus Satzinger-Viel, Fotostelle Universität Augsburg

Die Inflation trifft aber auch andere Branchen, in denen Gewerkschaften nicht zum Streik aufgerufen haben. Können die Streiks da nicht für Unmut sorgen und sogar eine Gefahr für den sozialen Zusammenhalt im Land darstellen?

Diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Das halte ich für eine Sprechweise von Arbeitgebern. Der soziale Frieden wird erst dadurch hergestellt, dass Beschäftigte das Recht besitzen, für ihre Forderungen auf die Straße zu gehen. Der gesellschaftliche Friede in der Bundesrepublik wird durch vieles bedroht, aber ganz sicher nicht durch einen Tag Warnstreik der Gewerkschaften. Zumal die Arbeitskonflikte in der Bundesrepublik im Vergleich mit anderen europäischen Ländern gezügelt und geregelt verlaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie wichtig ist die öffentliche Meinung in einem solchen Tarifkonflikt?

Der Kampf um die öffentliche Meinung ist in Tarifauseinandersetzungen schon immer ein wichtiger Bestandteil des Konflikts: Arbeitskämpfe werden meist von Arbeitgeberseite als überzogene, illegitime Forderungen dargestellt – Gewerkschaften leisten Öffentlichkeitsarbeit, um für die Ziele von Streiks zu werben. Das ist nicht ungewöhnlich und gehört zu einer Demokratie dazu.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Als Historiker haben Sie auch vergangene Arbeitskämpfe in der Bundesrepublik untersucht. Ist die Bezeichnung des angekündigten Warnstreiks als Megastreik überhaupt gerechtfertigt?

Der angekündigte Warnstreik ist ein unangenehmes flächendeckendes Ereignis, das werden wir alle spüren. Aber unter Megastreik kann ich mir noch ganz anderes vorstellen: Bei großen Streiks in den 70er-Jahren oder Anfang der 90er-Jahre hat der öffentliche Dienst mehrere Tage gestreikt. Von unbefristeten Generalstreiks im öffentlichen Dienst, einem echten Megastreik oder auch gewaltvollen Streiks, die wir aus anderen Ländern wie Frankreich kennen, ist die Bundesrepublik weit entfernt.

Nützt ein Streik nur den Streikenden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein, ganz wesentliche Ziele sozialpolitischer und arbeitsrechtlicher Verbesserungen in Europa, aber eben auch in Deutschland, sind auf die Politik von Streiks und auf Arbeitskämpfe zurückzuführen. Von diesen Kämpfen haben am Ende viel mehr Menschen als nur Gewerkschaftsmitglieder profitieren können.

Warnstreik am Montag: Was kann ich tun, wenn ich gestrandet bin? Der große Warnstreik am Montag wird viele Reisepläne durcheinanderwirbeln. Was ist, wenn man irgendwo an einem Bahnhof oder Flughafen festhängt? © Quelle: dpa

Können Sie da konkrete Beispiele nennen?

Die Mitbestimmung in Betrieben durch Betriebsräte ist von Gewerkschaften hart erkämpft worden oder die Angleichung von Arbeitern und Angestellten. Das sind Ergebnisse von Arbeitskonflikten, die nun für viele Menschen gelten.

Gewerkschaften haben heutzutage immer weniger Mitglieder. Nimmt die Solidarität unter Arbeitnehmenden ab?

Die Gewerkschaften haben als solidarisch organisierte Bündnisse wirklich stark damit zu kämpfen, Mitglieder zu gewinnen und immer wieder zu mobilisieren. Gleichzeitig ist der Solidaritätsbegriff in sich auch voller Widersprüche – eine allumfassende Solidarität gibt es nicht. Die Solidarität, wie sie sich in der Bundesrepublik in unserem Sozialsystem niederschlägt, hat aber überhaupt nicht an Überzeugungskraft verloren. Deshalb bin ich zurückhaltend mit einem Abgesang auf die Solidarität.