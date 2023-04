Stress: wie er entsteht, was er mit der Gesundheit macht und welche Gegenmittel es gibt

Stress hat eine wichtige Funktion – und kann doch zu schlimmen Krankheiten führen. Ob Stress schädlich ist, hängt unter anderem von der Dauer und der persönlichen Wahrnehmung ab. Ein Überblick von der Entstehung bis hin zu Gegenstrategien.

Wie entsteht Stress?

Streit mit der Partnerin oder dem Partner, Sorge um Schulnoten, eine heftige Grippe – Stress kann aus vielen Gründen entstehen. Körperliche Ursachen sind zum Beispiel Hitze, extreme Kälte und Schmerzen. Zu wenig Kontakt zu anderen Menschen zu haben verursacht ebenfalls Stress. Mathias Schmidt vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie erklärt: „Isolation und Einsamkeit sind stressauslösend, weil Menschen auf soziale Interaktion angewiesen sind.“ Anders gesagt: Um psychisch gesund zu bleiben, brauchen Menschen in der Regel Gespräche und Körperkontakt. Fehlt ihnen beides, entsteht Stress. Aber nicht nur zu wenig Kontakt, auch zu viel kann stressig sein. Wer sich mehr mit anderen Menschen trifft, als ihm oder ihr guttut, kann auch mit Stress zu kämpfen haben. Wie viele Kontakte Menschen brauchen, ist sehr unterschiedlich.

„Stress wird besonders heftig, wenn eine Situation für Betroffene unkontrollierbar erscheint und zeitlich nicht begrenzt ist“, so Schmidt. So eine Situation war zum Beispiel die Corona-Pandemie. Eine Forsa-Umfrage bestätigte, was viele Menschen längst vermutet haben dürften: Der Stress stieg enorm. Es war unklar, wie lange die Welt im Lockdown verharren muss und was gegen das Virus hilft. In der Studie gaben viele Befragte an, unter den fehlenden Kontakten zu Freundinnen und Freunden zu leiden.

Wie reagiert der Körper auf Stress?

Bei Stress schüttet der Körper vor allem die Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus. Die Wirkung von Cortisol können Menschen in der Regel nicht spüren. Die Wirkung von Adrenalin und Noradrenalin hingegen schon: Der Blutdruck steigt und das Herz schlägt schneller. Vielen Menschen wird übel und schwindelig, der Kopf schmerzt und sie bekommen Durchfall. Das kann unangenehm sein, aber die Stresshormone sorgen dafür, dass der Körper genug Energie bereitstellt, um auf vielleicht bedrohliche Situationen zu reagieren. Vereinfacht gesagt: Eine Person, die friert, hat durch die Stresshormone eher die nötige Energie, um die Heizung anzustellen oder ein Feuer zu entfachen und sich so vor der Kälte zu schützen.

Die Hormone wirken auch auf das Gedächtnis. In Stresssituationen können sich Menschen besonders gut Details merken, sich jedoch schlechter an eigentlich bekanntes Wissen erinnern. So entsteht auch das berühmte Blackout in Klausuren. „Bei Prüfungen können Studenten Wissen oft nicht gut abrufen, aber sich im Nachhinein sehr gut an die Situation erinnern“, so Schmidt.

Welche Arten von Stress gibt es?

Fachleute unterscheiden zwischen akutem und chronischem Stress. Bei akutem Stress werden hauptsächlich Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet, die den Körper in Alarmbereitschaft versetzen. Nach der Stresssituation beruhigt sich der Körper wieder. Bei chronischem Stress befinden sich Menschen dauerhaft in Anspannung. Dabei haben Betroffene dauerhaft mehr Cortisol im Blut. Chronisch gestresste Menschen fühlen sich oft dauerhaft niedergeschlagen.

Macht Stress krank?

Akuter Stress ist tendenziell weniger gefährlich für die Gesundheit – er kann sogar gut sein. Auf einem Date erleben viele Menschen zum Beispiel Stress, genießen diesen jedoch. Stressexperte Schmidt geht sogar so weit zu sagen: „Ohne Stress wäre das Leben sehr fad.“ Außerdem helfe Stress, Herausforderungen zu meistern. Doch es gibt auch akuten Stress, der ungesund ist, etwa in traumatischen Situationen wie beispielsweise Gewaltverbrechen.

Chronischer Stress ist aber insgesamt eine größere Gefahr für die Gesundheit. Wer dauerhaft gestresst ist, entwickelt häufiger psychische Krankheiten wie Depressionen, Angststörungen und Schizophrenie. Auch krankhafter Bluthochdruck und Diabetes werden wahrscheinlicher. Chronisch gestresste Menschen leiden häufig auch unter Schlafstörungen.

Was hilft gegen Stress?

Psychologinnen und Psychologen empfehlen, regelmäßig Sport zu treiben, um nicht in einer Stressspirale zu landen. Besonders gut hilft Ausdauersport. Entspannungstechniken können außerdem in stressigen Phasen unterstützen. Manja Loth arbeitet an einer Berliner Beratungsstelle und unterstützt Menschen, die mit Stress und psychischen Problemen zu kämpfen haben. Sie rät dazu, die Wirkung von Entspannungstechniken nicht zu überschätzen: „Yoga und Meditation können einen Ausgleich bieten, aber keine grundlegenden Probleme lösen.“

Was hilft bei Stress am Arbeitsplatz?

Nach der Erfahrung von Beraterin Loth sind Streitereien und Konkurrenz viel häufiger für Stress am Arbeitsplatz verantwortlich als ein hohes Arbeitspensum. Um den Stress zu reduzieren, gilt es diese Probleme zu lösen, zum Beispiel durch ein offenes Gespräch. Da Ursachen für sozialen Stress von Mensch zu Mensch stark variieren, müssen hierfür immer individuelle Lösungen gefunden werden.

Um durch die Arbeit selbst nicht in eine Stressspirale zu geraten, sollten Menschen darauf achten, nicht zu viele Überstunden zu machen und nicht krank zur Arbeit zu gehen. Außerdem raten Expertinnen und Experten, wenn möglich nicht nach Feierabend E-Mails zu beantworten und nicht dauerhaft erreichbar zu sein.