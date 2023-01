„Stunde der Wintervögel“ läuft: Nabu ruft zum Mitmachen auf

Komet C/2022 E3: wann Sie ihn im Januar mit bloßem Auge beobachten können

Gleich zum Jahresbeginn wartet ein Naturschauspiel am Himmel: Der Komet C/2022 E3 zieht an der Erde vorbei. Das letzte Mal, dass er unserem Planeten so nahe gekommen ist, liegt 50.000 Jahre zurück. Nun könnte er im besten Fall sogar mit bloßem Auge erkennbar sein.