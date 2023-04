Warum die Hilfe vor Ort gerade so schwierig ist – und wie Sie trotzdem unterstützen können

In der Theorie herrscht gerade Waffenruhe im Sudan, praktisch ist diese aber äußerst brüchig. Es wird weiterhin von Kämpfen berichtet. Zumindest scheint General Abdel Fattah al-Burhan zu einer 72-stündigen Verlängerung der Waffenruhe bereit zu sein. Diese würde sonst am heutigen Freitag auslaufen. Die humanitäre Situation für die Menschen vor Ort spitzt sich währenddessen weiter zu.

UN-Generalsekretär Guterres warnte am Mittwoch vor einer Hungersnot. Die Lebensmittel würden immer knapper werden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind in Khartum, Hauptstadt und Zentrum der Kämpfe, nur 16 Prozent der medizinischen Einrichtungen offen. Dem gegenüber stehen weit über 4000 Verletzte. Zudem teilte die Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf mit, dass ihre Einrichtung in Khartum von Bewaffneten angegriffen worden sei. Die Kinder und Mitarbeitenden wurden evakuiert.

Situation für Hilfsorganisationen

Für Hilfsorganisationen ist die Lage vor Ort nicht einfach. Hunderte internationale Helferinnen und Helfer haben das Land bereits verlassen. Selbst Initiativen wie World Vision, die seit über 30 Jahren im Sudan agieren, haben derzeit Probleme, Hilfe vor Ort zu organisieren. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) macht gerade keine offiziellen Angaben zu der Lage vor Ort, heißt es auf Nachfrage. Man arbeite an einem aktuellen Lagebericht.

Die Präsidentin des Internationalen Komitees des DRK hatte vor wenigen Tagen gesagt, die Organisation werde weiter vor Ort bleiben. Mitarbeitende hätten Zugang zu einzelnen Krankenhäusern erhalten. Das berichtet der Deutschlandfunk. Ärzte ohne Grenzen kündigte zudem am Donnerstag an, ihree Hilfe auszuweiten. Notfallteams stünden bereit, in das umkämpfte Land am Horn Afrikas zu reisen, teilte die Organisation mit. Man stehe in engem Kontakt mit Krankenhäusern sowie sudanesischen Gesundheitsbehörden.

Caroline Klein ist Leiterin der humanitären Hilfe bei World Vision und verantwortlich für die Projekte im Sudan. © Quelle: World Vision

„Die Sicherheitslage im Sudan ist für die Bevölkerung, aber auch für unsere Mitarbeitenden gerade sehr schwierig“, sagt Caroline Klein, Leiterin der humanitären Hilfe bei World Vision und verantwortlich für die Projekte im Sudan. Der fehlende Zugang zu Bargeld, Benzin oder zum Internet erschwere die Situation zusätzlich. „Kommunikation ist ein Problem“, sagt Klein. Deswegen hat World Vision auch vorerst ihre Aktivitäten ausgesetzt – zumindest in den besonders umkämpfen Bereichen. „In der Blue Nile Region ist es ruhiger als in Khartum oder im Dafur“, sagt Klein. „Dort können wir noch arbeiten.“

World Vision ist eine weltweit agierende, christliche Hilfsorganisation. Im Sudan initiiert World Vision Hilfsangebote besonders für Kinder und Schwangere. Ziel ist, eine Art Grundversorgung wieder herzustellen. Sie errichten zum Beispiel Wasserstellen, verteilen Essen oder Bargeld. „Wir versuchen, die Hilfsgüter immer vor Ort einzukaufen, um die Märkte dort zu stärken“, erzählt Klein. World Vision überweist Begünstigten, wie sie es nennen, auch Geld. „Dann können sie selbstbestimmt besorgen, was sie brauchen.“ Das klappt aber nicht immer. Zum Beispiel dann nicht, wenn die Märkte geschlossen haben.

Unklar, wann wieder Hilfe geleistet werden kann

Für die Menschen im Sudan ist die erneute Eskalation der Konflikte besonders bitter. Seit seiner Unabhängigkeit 1956 bestimmen bewaffnete Konflikte den Alltag vieler Menschen. 2003 eskaliert der Konflikt in der Region Dafur. Tausende Menschen starben. Seit einem Referendum 2011 ist der Süden Sudans ein eigenständiges Land. In den vergangen vier Jahren gab es zwei Militärputsche. Nun eskalierte der Konflikt zwischen den Regierenden. „Die humanitären Bedürfnisse im Sudan waren schon vor Beginn des aktuellen Konflikts akut und verschlechterten sich ständig“, erzählt Klein.

15,8 Millionen Menschen seien schon vor der Eskalation auf humanitäre Hilfe angewiesen gewesen, darunter mehr als 8,5 Millionen Kinder. „Die Krise hat die lebensrettende Behandlung von schätzungsweise 50.000 Kindern unterbrochen, die an schwerer akuter Unterernährung leiden“, sagt Klein. „Diese Kinder könnten sterben, wenn die Hilfe nicht schnell wieder aufgenommen wird.“

Wann World Vision die humanitäre Hilfe auch in den Konfliktregionen im Sudan wieder aufnehmen kann, ist unklar. „Wir drängen gemeinsam mit UN-Organisationen sowie anderen Hilfsorganisationen auf einen sicheren humanitären Zugang“, sagt Klein. „Gerade bereiten wir uns darauf vor, umgehend wieder Hilfsmaßnahmen leisten zu können, sobald das möglich ist. Auch für Menschen, die in benachbarte Länder fliehen wollen.“

Was brauchen die Menschen vor Ort gerade am dringendsten? „Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Nahrungsmitteln und Bargeld. Denn die Banken sind alle geschlossen“, sagt Klein. „Ganz grundlegend: Die Menschen brauchen Frieden.“

Übersicht über Spendenmöglichkeiten

Sie möchten den Menschen im Sudan helfen? Hier finden Sie eine Übersicht über die Spendenkonten der Hilfsorganisationen und mehr Informationen auf einen Blick.

Ärzte ohne Grenzen e. V.:

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00 SWIFT-

BIC: BFSWDE33XXX

Mehr Information hier.

World Vision:

PAX-Bank eG

IBAN DE72 3706 0193 4010 5000 07

Stichwort: Katastrophenhilfe

Mehr Informationen hier.

Deutsches Rotes Kreuz e. V.:

IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07

BIC: BFSWDE33XXX

Mehr Informationen hier.