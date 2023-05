Tierschutzverband: Jogger nicht von Bärin Gaia getötet

Trient. Als im April in Norditalien ein Mann einem Bärenangriff zum Opfer fiel, wurde schnell ein ganz bestimmtes Tier dafür verantwortlich gemacht. Die Bärin JJ4, auch Gaia genannt, soll den Mann getötet haben. Sie war zuvor im Rahmen eines Neuansiedlungsprojekts aus Slowenien in die italienische Region Trentino überführt worden. Gaia hatte in der Vergangenheit schon einmal Menschen angegriffen, die aber mit dem Leben davongekommen waren. Zudem ist sie die Schwester von Problembär Bruno, der 2006 in Bayern auffällig geworden und erschossen worden war.

Die Bärengeschwister sollen früher von Menschen angefüttert worden sein und dadurch ihre Scheu vor ihnen verloren haben. Gaia führte zum Zeitpunkt des Angriffs außerdem Junge – was eine Erklärung für ein aggressiveres Verhalten von eigentlich scheuen Bären sein könnte. Der Fall hatte Diskussionen über den Umgang mit Angriffen von Wildtieren und deren gezielte Wiederansiedlung ausgelöst. Während Regionalpolitiker die inzwischen eingefangene Gaia einschläfern lassen wollen, wollen Tierschützerinnen und Tierschützer dies verhindern.

Nun behauptet der italienische Tierschutzverband Leal, dass der Jogger gar nicht von Gaia getötet wurde. Der Verband reichte beim Verwaltungsgericht in Trient das Gutachten zweier Veterinärmediziner ein, das beweisen soll, dass der Jogger nicht von dem Bärenweibchen, sondern von einem ausgewachsenen Bärenmännchen angegriffen und getötet worden sei. Das gab Leal am Dienstag bekannt.

Gericht hat Entscheidung aufgeschoben

Der festgestellte Abstand zwischen den Eckzähnen in den Bisswunden sei typisch für ein Bärenmännchen, hieß es. Der Angriff auf den Jogger sei außerdem auf einen „langwierigen Versuch des Bären zurückzuführen, das Opfer zu vertreiben und abzuschrecken“. Der Tierschutzverband fordert die Freilassung der inzwischen eingefangenen JJ4 sowie den Rücktritt von Regionalpräsident Maurizio Fugatti, der die Tötung und den Fang der Bärin angeordnet hatte.

Die Eltern des getöteten Joggers reagierten auf das Gutachten und die Schlussfolgerungen des Vereins offenbar empört und nannten die Rekonstruktionen „fantasievoll und unglaublich“. Die Provinz Trentino unter Fugatti hatte bereits zweimal die Tötung der Bärin angeordnet, beide Male wurde die Entscheidung von einem Gericht in Trient kassiert. Die ursprünglich für den 11. Mai vorgesehene Anhörung vor Gericht wurde auf den 25. Mai verschoben. Dann soll endgültig über die Zukunft von Gaia entschieden werden.

RND/ih/dpa