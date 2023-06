Titan: superleicht, superflexibel, superteuer

Der rötlich schimmernde Steinklumpen stammte aus Ungarn: Das Mineral, das der Berliner Chemiker Martin Heinrich Klaproth Ende des 18. Jahrhunderts untersuchte, nannte man später Rutil. Besonders vielversprechend dürfte der Brocken kaum ausgesehen haben. Klaproth entdeckte in ihm allerdings eine „neue metallische Substanz“, die er nicht zuordnen konnte. Er gab ihr den Namen Titan, nach dem mächtigen Göttergeschlecht aus der griechischen Mythologie.

Was der Berliner nicht wusste: Vier Jahre zuvor hatte der englische Geistliche William Gregor das Metall bereits in einem anderen Kristall, einem dunklen Gestein namens Ilmenit, entdeckt. Noch viel weniger konnte Klaproth aber ahnen, welche Karriere die metallische Substanz machen würde.

Heute, rund 230 Jahre später, ist Titan ein begehrtes Material für Flugzeuge, Wärmetauscher, Entsalzungsanlagen, Golfschläger, Hüft- und Zahnimplantate. Auch für Uhren, Schmuck, Notebookgehäuse und Fahrräder wird es verwendet. Titan ist im Alltag nahezu omnipräsent.

Warum Titan so begehrt ist

Dass das Metall so beliebt ist, hat gute Gründe. Die Liste positiver Eigenschaften ist lang: Das Material ist extrem stabil, beständig, nicht magnetisch, kaum toxisch, hält hohen Temperaturen stand, lässt sich dennoch gut schmieden – und ist zudem relativ leicht. In Form von Legierungen lassen sich die Eigenschaften weiter perfektionieren.

„Titan ist das schwerste Leichtmetall – aber nur halb so schwer wie Nickel oder Eisen“, sagt der Titanexperte Manfred Peters, Seminarleiter bei der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde. Da es sich vielseitig einsetzen lässt, sei die Nachfrage in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.

Titan herzustellen ist aufwendig und teuer

Nur einen entscheidenden Nachteil hat das Material, wie der Ingenieur erklärt: Es ist teuer. Der Preis für eine Tonne Titanschwamm, einer Vorform des Metalls, liegt zurzeit bei etwa 10.000 Euro. Damit ist es um ein Vielfaches teurer als Stahl. Auf den ersten Blick erscheint das erstaunlich, da Titan zu den zehn häufigsten Elementen der Erdkruste gehört – unter anderem gibt es große Vorkommen in der Ukraine. Allerdings kommt es fast nur gebunden mit Sauerstoff als Bestandteil von Mineralen vor.

Um es aus dieser Verbindung zu lösen, bedarf es eines aufwendigen Verfahrens, das der luxemburgische Forscher William Justin Kroll um 1940 entwickelt hat. „Trotz zahlreicher Anläufe ist es nicht gelungen, das Verfahren zu vereinfachen“, sagt Peters, der bis zu seinem Ruhestand am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln geforscht hat.

Dazu wird aus Ilmenit oder Rutil zunächst Titandioxid gewonnen und mithilfe von Kohlenstoff und Chlor in Titantetrachlorid umgewandelt. In einem weiteren Schritt wird dieser ätzende Stoff bei Temperaturen um die 900 Grad mit flüssigem Magnesium behandelt, sodass Magnesiumchlorid und Titanschwamm entstehen. Dieser poröse Schwamm wird anschließend zu metallischem Titan umgeschmolzen.

„Der Vorgang muss im Hochvakuum stattfinden“, erklärt Peters. Denn in Verbindung mit Luft oxidiert Titan sofort. Die Herstellung ist nicht nur aufwendig, sondern verbraucht sehr viel Energie. „Der Energieeinsatz ist 20- bis 25-mal höher als bei Stahl“, sagt Peters. Das erklärt, warum das mühsam gewonnene Titan etwa in Brillengestellen oder als Schmuck als Luxus gilt.

Titan ist ein gefragtes Baumaterial

Das wichtigste Einsatzgebiet für Titan ist die Luftfahrt. Da der Werkstoff relativ leicht und hochfest ist, ist er als Material für Flugzeugteile prädestiniert. Auch im Salzwasser, wo Stahl schnell rosten würde, hat sich Titan bewährt: So wird das Metall etwa in Meerwasser­entsalzungs­anlagen verwendet.

Auch in ästhetischer Hinsicht wird Titan geschätzt: Für die Fassade des Guggenheim-Museums in Bilbao zum Beispiel wurden ganze 60 Tonnen Reintitan verbaut. Architekt Frank O. Gehry hatte nach einem besonders ausdrucksstarken Material gesucht. Als er ein Stück Titan fand, befestigte er es testweise draußen an einem Telefonmast: „Es regnete an diesem Tag, und als ich das Titan betrachtete, hatte es eine goldene Farbe angenommen, und ich dachte: Gott, ist das schön!“, sagte er später.

In der Fassade des Guggenheim-Museums in Bilbao sind 60 Tonnen Reintitan verbaut. © Quelle: imago/Hollandse Hoogte

„Klassische Allergien auf Titan gibt es praktisch nicht“

Besondere Bedeutung hat Titan wegen seiner ausgeprägten Biokompatibilität außerdem in der Medizintechnik, das heißt, dass das Material für Gewebe und Organe sehr verträglich ist. Die Verträglichkeit beruht darauf, dass sich beim Kontakt mit Sauerstoff oder Wasser eine schützende Oxidschicht auf der Oberfläche des Metalls bildet. Dieser Film verhindert, dass es zu Reaktionen zwischen Metall und menschlicher Umgebung kommt. Dadurch sind Titanwerkstoffe als Material für Implantate aller Art gut geeignet: Künstliche Hüft- und Kniegelenke, Herzschritt­macher­gehäuse, Wirbelsäulen- und Zahnimplantate bestehen häufig aus titanhaltigen Materialien.

Dabei hat der Stoff einen weiteren Vorteil: Er verbindet sich fest mit dem Knochengewebe. Diese Eigenschaft entdeckte der schwedische Orthopäde Per-Ingvar Brånemark in den 1950er-Jahren bei seinen Forschungsarbeiten zur Knochenheilung. 1965 versorgte er einen Taxifahrer mit vier Zahnimplantaten aus Titan, die dieser 40 Jahre lang trug. Die Verbindung von Titan und Knochengewebe nannte Brånemark Osseointegration.

„Klassische Allergien auf Titan gibt es praktisch nicht“, erklärt Anette Strunz, Pressesprecherin der Deutschen Gesellschaft für Implantologie. „Möglich sind Unverträglichkeits­reaktionen, die jedoch sehr selten sind.“ Dabei handele es sich um eine überschießende Reaktion bestimmter Immunzellen, die in Kontakt mit Titanoxidpartikeln gekommen sind, schreibt die Fachgesellschaft in ihrer gerade veröffentlichten Leitlinie zum Thema Material­unverträglichkeiten bei Implantaten.

Neuer Trend: Titan im 3‑D-Druck

Auch der gängige „Weißmacher“ Titandioxid, der ebenfalls aus Titanmineralen gewonnen wird, ist ein derzeit viel diskutierter Stoff: Das Farbpigment wird verwendet, um Lacke, Farben, Kunststoffe und Papier weiß zu färben, kann aber auch im Überzug von Arzneimitteln oder in Sonnencreme stecken. Früher wurden damit auch mitunter Süßigkeiten wie Marshmallows oder Schokolinsen gefärbt, doch seit dem vergangenen Jahr ist Titandioxid als Zusatz in Lebensmitteln in der EU verboten. Hintergrund ist, dass der Stoff bei Verzehr möglicherweise erbgutschädigend wirken kann.

Inzwischen spielt Titanpulver im 3‑D-Druck eine große Rolle. „Das ist gerade der Trend“, sagt Ingenieur Peters. Diese zusätzliche Fertigung hat in der Luftfahrt, aber auch in der Medizintechnik einen hohen Stellenwert. Auf diese Weise lassen sich etwa passgenaue Schädelimplantate herstellen.

Bei aller Energieintensität ist es immerhin möglich, Titan zu recyceln und Abfälle, die beim Fräsen von Bauteilen anfallen, wiederzuverwerten. Ein Problem gibt es aber: „In Triebwerken von Flugzeugen ist recyceltes Titan ein Tabu“, sagt Peters. Für derart hohe Ansprüche ist der Stoff nicht rein genug.