So einen Ansturm hat das kleine australische Dorf Exmouth noch nicht erlebt: Dort ist am Donnerstag die erwartete totale Sonnenfinsternis in Down Under am besten zu sehen. Dafür ist extra eine riesige Aussichtsplattform nahe des Dorfes errichtet worden, auf der Tausende Menschen Platz finden.

Eine totale Sonnenfinsternis wird am Donnerstag in Australien zu sehen sein (Archivbild).

Totale Sonnenfinsternis in Australien erwartet: Tausende Schaulustige strömen in kleines Dorf

Perth. Ein kleines Dorf an der australischen Westküste bereitet sich auf den Ansturm von Tausenden Schaulustigen vor. Grund dafür: Am Donnerstag gibt es in Down Under eine totale Sonnenfinsternis - und nirgendwo wird sie besser zu sehen sein als in der Gemeinde Exmouth mit ihren rund 2000 Einwohnern. Die Regionalregierung des Bundesstaates Western Australia habe Millionen Dollar investiert, um den Besuchern aus aller Welt - darunter viele „Eclipse Chaser“ (Sonnenfinsternis-Jäger) und Hobby-Astronomen - ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, berichtete der Sender 9News am Dienstag.

So sei etwas außerhalb von Exmouth eine riesige Aussichtsplattform errichtet worden, die Tausenden Zuschauern Platz biete. „Die Regionalregierung hat viel Arbeit in die Organisation dieses Events gesteckt und über 20 Millionen australische Dollar (12,2 Millionen Euro) ausgegeben“, sagte James Archibald von der Behörde Tourism Western Australia. In der Region hatte es zuletzt 1974 eine totale Sonnenfinsternis gegeben.

Das Himmelsspektakel beginnt Experten zufolge am Donnerstag um 11.27 Uhr (Ortszeit) und soll 62 Sekunden dauern. Bei einer totalen Sonnenfinsternis wird die Sonne von bestimmten Regionen auf der Erde aus betrachtet durch den Mond komplett verdeckt.

